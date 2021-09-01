Валерий Джинджолия: «Может быть, к концу сентября количество пациентов опять подскочит»

Вчера в Абхазии было проведено 454 теста на коронавирус и выявлено 111 заболевших COVID-19. В больницах республики проходят лечение 230 пациентов, из них 21 человек – в тяжелом состоянии. На фоне продолжающегося распространения инфекции сегодня были открыты все учебные заведения.

Сегодня все школы Абхазии открыли свои двери для учителей, детей и их родителей. Двор школы, которая видна из окон моего дома, был полон детей и взрослых, никто не носил маски и не соблюдал социальную дистанцию. Естественно, возникает вопрос, не приведет ли такое поведение в условиях пандемии и в целом возобновление учебного процесса к новой вспышке инфекции?

Мы попросили оценить ситуацию Валерия Джинджолия, руководителя Сухумского амбулаторного антиковидного центра. Он сообщил, что число ежедневных обращений в центр сократилось, но все еще остается высоким. Начало учебного года, по его прогнозу, может вновь осложнить ситуацию:

«Сейчас количество обращений стабилизировалось на уровне 30-40 человек в день в среднем. Это гораздо лучше, чем было в июле, когда у нас в день было 130-140 человек. Но все равно это достаточно высокий показатель, если исходить из зимней картины, когда в пик у нас было 50 человек в день. То есть понятно, что все еще значительная цифра, но тенденция вроде бы наметилась на спад, но в связи с открытием школ она может затормозиться. Мы ожидали, что тенденция на спад, которая наметилась в августе, продолжится, и в итоге мы придем к количеству пациентов в день, равному 15-20 человек. Но, возможно, в связи с открытием школ это не произойдет, и мы так и останемся на уровне 30-40 человек, может быть, к концу сентября количество пациентов опять подскочит».

Валерий Джинджолия считает, что штамм коронавируса «Дельта», которым болеют этим летом в Абхазии, отличается тем, что молодые люди болеют и обращаются чаще, чем ранее:

«Если брать в процентном отношении, то, что было зимой, и то, что мы видим сейчас, то сейчас больше молодых. Если зимой у нас в основном были люди от пятидесяти и выше, условно 70-80% было таких, то сейчас до 50% – это молодые люди в возрасте до сорока лет. В общем, можно сказать, что они неплохо переносят ковид. Тем не менее среди молодых людей, поскольку они стали чаще болеть, увеличивается тот маленький процент тех, кто плохо переносит ковид в силу индивидуальных особенностей».

В амбулаторном центре выполняют назначения врачей, там не обладают точной информацией о том, заболевают ли ковидом те, кто привился «Спутником V». Однако Валерий Джинджолия рассказал, что сталкивался с людьми, которые недавно привились, а потом через несколько дней заболели ковидом. По его мнению, это связано с тем, что у таких пациентов после прививки прошло слишком мало времени, иммунитет не успел сформироваться.

6 августа в Абхазию из России была доставлена вакцина «Спутник Лайт» в количестве 5000 доз. Темпы вакцинации трудно назвать высокими: с 10 по 27 августа были провакцинированы 1870 человек.

Вышедший из строя в Гудаутском ковидном госпитале компьютерный томограф остается острой проблемой. В эту больницу направляются наиболее тяжелые пациенты, и врачам для точной диагностики КТ необходим. Как сообщила пресс-служба Минздрава, сегодня министр Эдуард Бутба проверил, как идет ремонт КТ. Вчера российские специалисты заменили трубку томографа, а сегодня проверили работоспособность источника бесперебойного питания. Аппарат был запущен в тестовом режиме, он заработал, и было проведено исследование. Работы продолжаются, специалисты обещают ввести КТ в эксплуатацию в ближайшие несколько дней.

31 августа медицинские учреждения Абхазии получили гуманитарную помощь от Европейского союза. Такое решение было принято ЕС в связи со вспышкой COVID-19, которая наблюдается в настоящее время. В состав гуманитарного груза вошли: 200 медицинских костюмов биозащиты, 1 600 одноразовых медицинских халатов, 18 000 бахил, 7 000 медицинских шапочек, 100 цифровых термометров, 60 пульсоксиметров, 550 литров дезинфицирующего средства для рук, 300 литров дезинфицирующих средств и 50 литров жидкого мыла. Поставка была организована на основании запросов Гудаутской центральной больницы, Амбулаторного центра COVID-19, Галской центральной районной больницы и Сухумской городской инфекционной больницы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия