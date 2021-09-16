Гагрские правоохранители: эхо апрельских событий наложилось на августовские

В дни, когда в абхазском обществе бурно обсуждают смерть 24-летнего Анри Атейба, находившегося в КПЗ Гагрского отделения внутренних дел, Генпрокуратура республики объявила о возбуждении уголовных дел против бывших сотрудников УВД Гагрского района в связи с избиением жителя Санкт-Петербурга Артема Русских.

Вчера абхазские СМИ распространили сообщение, появившееся на сайте Генпрокуратуры Абхазии. Оно было озвучено по телевидению помощником генпрокурора Радой Сангулия:

«Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела угрозыска УВД по Гагрскому району капитана милиции Хаджарата Багателия, оперуполномоченного ОУР УВД по Гагрскому району младшего лейтенанта милиции Тимура Аншба, участкового уполномоченного милиции УУМ МОБ УВД по Гагрскому району младшего лейтенанта милиции Дмитрия Джалагония и иных неустановленных сотрудников УВД по Гагрскому району. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств. По данным следствия, 7 апреля этого года Багателия совместно с членами опергруппы Аншба, Джалагония и неустановленными сотрудниками УВД по Гагрскому району, находясь при исполнении своих должностных полномочий, осуществляли патрулирование территории вблизи смотровой площадки, в горной местности Мамзышха, задержали гражданина России Русских Артема Александровича по подозрению в сбыте путем производства тайных закладок наркотических средств, и примерно в 18:20 доставили в УВД по Гагрскому району, где в одном из служебных кабинетов Багателия, в нарушение требований ст.ст. 6-8 закона РА «Об оперативно-розыскной деятельности», в отсутствие понятых произвел личный досмотр Русских и, не задокументировав произведенное оперативное мероприятие, при наличии документа, удостоверяющего личность, нарушив конституционные права последнего, оперуполномоченный ОУР УВД по Гагрскому району Тимур Аншба водворил Русских в ИВС УВД по Гагрскому району. Освободили его к 23 часам».

В последующем в тот же день (а, по сути, это была уже ночь) сотрудники УВД по Гагрскому району вновь задержали Русских и находившихся с ним супругу Морозову Дарью Сергеевну, подругу Салмину Полину Андреевну и доставили в отделение милиции, где в нарушение действующего законодательства, без составления соответствующих документов провели их опрос и личный досмотр. Затем, говорится в сообщении, с участием Русских провели обследование их номера в гостевом доме «Black-Sea», расположенном в г. Гагре. Вернувшись в УВД по Гагрскому району, в одном из служебных кабинетов Багателия Х.В., Аншба Т.Р., Джалагония Д.Ю. и неустановленные сотрудники УВД по Гагрскому району совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении Русских путем нанесения многочисленных ударов руками и ногами по различным частям тела, а также с целью его устрашения, демонстрируя огнестрельное оружие – пистолет неустановленного образца, сопровождая это угрозами расправы. Далее вывезли его в неустановленное следствием место – пустырь на территории Гагрского района, где с применением специальных средств – резиновой дубинки – нанесли удары в различные части тела, в результате чего причинили телесные повреждения Русских в виде кровоподтеков и ссадин, тем самым причинив ущерб престижу Министерства внутренних дел Республики Абхазия и дискредитировав авторитет сотрудников УВД по Гагрскому району.

Приказом министра внутренних дел сотрудники УВД по Гагрскому району Багателия и Джалагония отстранены от выполнения служебных обязанностей.

«Эхо Кавказа», как и многие абхазские и российские СМИ, рассказывало в мае, то есть около полугода назад, об этом преступлении, но без указания имен обвиняемых в нем, они тогда не оглашались ведомством. Активно обсуждалось произошедшее и в соцсетях. Вспоминается такое высказанное предположение, что едва ли не главным аргументом в глазах гагрских блюстителей порядка в пользу того, что Русских – закладчик наркотиков, стало большое количество татуировок на его теле. Поскольку в Абхазии они совершенно не распространены, как, к примеру, в России среди самых разных категорий молодежи, сотрудники милиции, мол, «профессионалы» такие, посчитали их свидетельством принадлежности туриста к криминальному сообществу.

В СМИ сообщались такие детали: в какой-то момент, чтобы прекратились его мучения, петербуржец, системный инженер Русских оговорил себя, будто и впрямь сделал закладку наркотиков, но в указанном месте милиционеры ничего не нашли и снова начали его избивать и угрожать подкинуть наркотики, а потом и окунать в ледяную воду горной реки. Когда Русских, наконец, отпустили, у него были сломаны несколько ребер, травмирована почка и начался отит. Это установили медики в Сочи, после того как сотрудники милиции Гагры отвезли троих туристов на КПП «Псоу» и посоветовали больше не возвращаться в Абхазию.

К слову, об «издержках» милицейских рейдов в поисках наркозакладчиков рассказывалось как-то раньше в блоге одной российской туристки. Она гуляла по дороге на Сухумскую гору, фотографировала и «сэлфилась» там и этим почему-то привлекла внимание сотрудников милиции. Ее усадили в милицейскую машину и увезли в отделение. Правда, в тот раз все было безобидно; как она подчеркивала в своем тексте, обращались с ней вежливо…

Что касается гагрских правоохранителей, то они нынче дважды «отличились» в публичном пространстве на поприще, мягко говоря, рукоприкладства. Имеем в виду, помимо избиений и пыток россиянина Русских, всколыхнувшую позавчера всю Абхазию историю с 24-летним жителем гудаутского села Блабырхуа Анри Атейба. Его, напомним, в августе обозленные гагрские силовики, по одной из версий, распространившейся сперва в соцсетях, забили до смерти, по другой – пока официальной – довели до самоубийства в камере (поначалу, мол, когда повесился, спасли, но, спустя месяц, все равно не выжил).

И так получилось, что в интернет-сообществе Абхазии эхо инцидента с Русских наложилось на трагическую смерть Атейба. Среди комментариев ко вчерашнему сообщению Генпрокуратуры были такие:

«Одного убили, другого избили... Сколько это будет продолжаться? Есть на них управа или нет?»;

«Какой-то неадекватный состав в правоохранительных органах в Гагре, одни насильники работают, ужас просто».

Некоторые выразили недоумение: интересно, троих они установили, а остальные – «неустановленные лица»! То есть «установленные» не знают, с кем они в коллективе работают?»

Были, впрочем, среди авторов интернет-комментариев и люди, читавшие текст, который начинался со слов о возбуждении уголовных дел, невнимательно: «Только отстранили сотрудников и все???? Беззаконие полнейшее!» А кое-кто и вовсе запутался в хронологии: «Забавно, что, когда местного хорошего мальчика ни за что убили и такое горе принесли их семье, никаких дел не возбуждали, а как только похожая ситуация произошла с русским, сразу подкинулись... С каких пор у нас приоритеты так поменялись?»

Автору последнего комментария посоветовали внимательнее читать текст сообщения, ибо в нем речь идет о преступлении, совершенном в апреле, а к расследованию августовских событий только-только приступили.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия