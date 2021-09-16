Саакашвили, Гахария, Бидзина: каждый третий – лишний

«Грузинская мечта» заняла круговую оборону – премьер-министру, председателю партии власти, мэру Тбилиси и всем сколько-нибудь заметным членам правящей команды приходится отбиваться от оппозиционных СМИ. Причем власти, обвиняя оппонентов в сливе данных о массовых прослушках, «путаются в показаниях». При этом впервые со дня обнародования файлов на сцене появился назначенный главным подозреваемым бывший премьер Георгий Гахария.

Грузинские власти, немного оправившись от небывалого по объему потока слитой в сеть информации о массовых прослушках спецслужбами церковных деятелей, дипломатов, журналистов, представителей неправительственного сектора и аппарата Народного защитника, пытаются перейти в контрнаступление. Правда, пока не могут определиться с конкретными адресатами. Начав с третьего президента Михаила Саакашвили, затем перейдя на бывшего члена собственной команды Георгия Гахария, сейчас партия власти пытается объединить двух политиков в одно антигосударственное целое.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили продолжает настаивать: происходящее – «грязная, заранее спланированная провокация Саакашвили и его приспешников с использованием полуправды и сподручных медиа»:

«Саакашвили еще в августе выступил и заявил, что готовит очень серьезную провокацию. Вероятно, под воздействием наркотиков он не сдержался и заранее объявил об этом. Вы не видели эти кадры? В августе он вышел и сказал, что у него есть доказательства против церкви, объявил о готовящейся провокации. Их совместную (Гахария и Саакашвили) провокацию, предательское участие во всем этом процессе и их естественный союз с Саакашвили очень легко объяснить. Не исключено, что этот человек, будучи премьер-министром, стал марионеткой Саакашвили. И сейчас во всей этой полуправде довольно трудно выявить истину. Более того, требуется время, чтобы изучить подлинность тысяч файлов. У этой ничтожной оппозиции был этот примитивный расчет. Они знают, что везде терпят поражение, и они изобрели эту примитивную, но серьезную провокацию против церкви».

Причем исполнителем воли Саакашвили «Грузинская мечта» назначила своего же бывшего премьера Георгия Гахария и его соратника, в прошлом заместителя главы СГБ Александра Ходжеванишвили. Экс-руководитель кабмина в интервью оппозиционному телеканалу «Формула» заявил, что в бытность главой правительства даже не подозревал о масштабах прослушек, которыми занималась Служба госбезопасности:

«Нет, я не знал об этом. Конечно, мне предоставляли брифы о положении дел с государственной безопасностью и угрозах, перед которыми стоит страна. Это была часть моей работы. Но ни о каких несанкционированных прослушках речи не было. Я занимался реформами, и, когда мне стало понятно, что партия ставит свои личные интересы выше государственных, я ушел».

При этом Гахария не стал отвечать на вопрос, кому тогда предоставлялись данные, собираемые сотрудниками СГБ. По его словам, проблема страны сегодня не в том, кто именно ею на самом деле управляет, а в том, что страной не управляют вовсе.

Ответ «Грузинской мечты» не заставил себя долго ждать. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе публично усомнился в правдивости заявлений Гахария, указав на то, что его нынешний однопартиец Александр Ходжеванишвили имел непосредственное отношение к управлению Службой государственной безопасности:

«Невозможно, чтобы Георгий Гахария не знал об этом во время своего пребывания на посту министра внутренних дел. О существовании таких записей должен был знать Александр Ходжеванишвили. Просто обидно. Распространяется непонятная информация, которая даже не вызвала интереса у людей, что беспокоит представителей руководства конкретных телеканалов. Знаете, почему она не вызвала интереса? Потому что ерунда распространяется. Кто-то кому-то что-то сказал, кто-то налил кому-то воды и так далее. Зачем записывать или сохранять такое? Непонятно. Некоторые видят в существовании этих записей системную ошибку, но никакой системной ошибки там не было».

Сам Ходжеванишвили посоветовал представителям «Грузинской мечты», в частности министру культуры Тее Цулукиани, заявившей, что он отвечал в СГБ за тайную оперативную деятельность, не отвлекаться на его скромную персону и заняться своими прямыми обязанностями:

«За время службы в СГБ я ни разу не был куратором оперативно-технического ведомства. Хочу обратиться к Тее Цулукиани, чтобы она занялась своей кураторской сферой и не отвлекалась на кого-то другого. Это мой комментарий, и я буду первым, кто максимально поможет расследованию. Я сделаю все необходимое, чтобы осветить все это».

При этом в оппозиции не устают указывать представителям партии власти на то, что, вне зависимости от того, кто опубликовал материалы, само их наличие говорит о незаконных актах, осуществляемых Службой государственной безопасности в условиях правления «Грузинской мечты». В частности, представительница партии «Лело для Грузии» Саломе Самадашвили отмечает, что, помимо церкви, в провокации против которой Ираклий Гарибашвили обвинил Михаила Саакашвили, существуют еще факты прослушки представителей дипломатического корпуса. К помощникам посла США, Германии и Израиля присоединился еще и глава дипмиссии Евросоюза Карл Харцель. Сам посол отказался на данном этапе комментировать ситуацию, но Самадашвили считает этот факт крайне опасным для евроатлантического будущего Грузии:

«Если подтвердится, что грузинское правительство слушало представителей стран НАТО и Евросоюза, это автоматически будет означать прекращение любого прогресса на пути интеграции в Североатлантический альянс или ЕС. Так как это прямо нарушает все договоренности, на которых держатся отношения с этими странами».

По мнению Самадашвили, не исключено, что дипломатический скандал может оказаться куда более серьезным, чем кажется на первый взгляд, особенно на фоне того, что дипмиссии не комментируют свое отношение к произошедшему. Сам факт того, что в иностранных представительствах подтвердили подлинность разговоров, слитых в сеть, говорит о том, что ни США, ни ЕС, ни другие партнеры Грузии не намерены выгораживать правительство Грузии. Сегодня дипломаты провели онлайн-встречу с главой МВД Вахтангом Гомелаури. И хотя в пресс-релизе министерства в качестве темы беседы указываются предстоящие выборы, большинство наблюдателей склоняются к тому, что послы не оставили в стороне тему прослушек.

Косвенным подтверждением этому может служить реплика премьер-министра. Ираклий Гарибашвили, комментируя набирающий обороты скандал, не сдержавшись, раздраженно попенял «не любящим свою страну лицам» за то, что те портят международный имидж Грузии за две недели до выборов. В соцсетях, вспоминая тюремные кадры перед выборами 2012 года, иронизируют: оппозиция косплеит «Мечту» в особо крупных размерах.