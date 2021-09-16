«Грузинская мечта» обнаружила в оппозиции нездоровый альянс

Предложение мэра Тбилиси Кахи Каладзе о тестировании кандидатов в мэры на наличие в организме наркотических средств оппозиционные кандидаты восприняли как целенаправленную провокацию власти. Единодушие ответа оппонентов позволило власти еще раз заподозрить их в альянсе.

Предложение Каладзе, с которым он выступил 4 сентября, оппозиция не поддержала, тем более что законодательство не предусматривает обязательного наркологического тестирования для кандидатов на пост мэра столицы. Дав тем самым партии власти обильную пищу для разговоров о неподобающем поведении кандидатов от оппозиции.

«Я чист во всех отношениях», – подчеркнул спустя семь дней Каха Каладзе после проведения теста на наркотики. В своей пафосной речи он призвал конкурентов последовать его примеру. На вопрос журналиста, не является ли это заявление новым витком войны компроматов, мэр ответил: «При чем тут это? Разве Георгий Гахария наркоман?» – таким образом, обозначив главную мишень своей кампании.

В ответ Георгий Гахария заговорил о провокации властей, которую они хотели провернуть с помощью Национального бюро экспертиз. По его словам, наркологическую экспертизу он сдал, но не в Грузии, а в независимом бюро в Австрии:

«Нас проинформировали о подготовке провокации при прохождении теста. Это является еще одним примером того, как, стремясь сохранить власть, «Грузинская мечта» не брезгует дискредитацией государственных институтов. Действия властей являются обычным черным пиаром, упакованным в обертку стремления к здоровому образу жизни. Поначалу они сделали вброс, потом заговорили их придворные эксперты, и под конец они сделали мишенью только меня. Разумеется, я опубликую ответ экспертизы, как только он будет готов, хотя это будет нескоро».

Судя по реакции властей, они считают вопрос закрытым, тем более что накануне отказ от прохождения теста последовал и от главного кандидата от оппозиции Ники Мелия. По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, инициатива Каладзе подтвердила альянс оппозиционных кандидатов против «Грузинской мечты»:

«Своим отказом Гахария расписался в наличии проблем с наркотиками, и, увидев, что он застрял в теме, ему объявили солидарность другие кандидаты, в том числе Ника Мелия. Это свидетельствует о четком альянсе между Гахария и конкретными политическими партиями».

«Мне очень жаль видеть Гахария в таком состоянии», – заявил Каладзе, который при общении с журналистами посетовал на то, что разочарован отношением оппозиции к идее популяризации здорового образа жизни.

Гораздо более далеко идущие выводы сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в рамках своего предвыборного турне:

«Показательна солидарность, которую проявил Ника Мелия к своему спасителю Гахария. Я не понимаю, почему должна быть проблемой сдача наркологического теста, думаю, не должны этого избегать политики, которые выдвигают претензии на управление государством. Мы видели правителей-наркоманов, таким является (лидер «Нацдвижения») Саакашвили, который и сегодня является активным потребителем веществ. Для нас непонятна реакция Гахария, хотя понятна солидарность с ним других кандидатов, это порождает дополнительные вопросы».

В свою очередь, Георгий Вашадзе, лидер объединения «Третья сила», недоумевает, почему в нормальном государстве должны возникать вопросы такого рода:

«Это смахивает на детский сад! Разговоры о сдаче тестов выглядят крайне несерьезными. Необходимо вести полемику о том, кто что сделает для блага государства, а не о том, где именно сдавать мочу на экспертизу. Разве это похоже на избирательную кампанию? Никто не говорит о деле, идут разговоры о моче, это наша реальность».

Политолог Гия Хухашвили считает, что перенос внимания обывателя на второстепенные вопросы является испытанной стратегией властей.

«После утечки скандальных файлов спецслужб власти цепляются за все, чтобы перенести внимание общественности от фундаментальных вопросов в пользу ярких картинок. Раз за разом закручиваются новые сюжеты, чтобы обыватель не задался вопросом: а как могло в стране произойти такое, чтобы спецслужбы прослушивали практически все духовенство, политиков, журналистов и представителей дипломатического корпуса? О каких тестах вообще может идти речь, если в цивилизованном государстве после таких разоблачений все правительство должно в полном составе подать в отставку?» – заявил эксперт.