Европарламент включил Грузию в российское досье

Впервые в докладе Европарламента о дальнейших отношениях Брюсселя с Москвой, наряду с Украиной и Молдовой, упомянута Грузия. Авторы доклада не рекомендуют Европейскому совету, Еврокомиссии и другим органам ЕС возвращаться к нормальным отношениям с Россией до восстановления территориальной целостности этих стран. В докладе есть также призыв ужесточить санкции к России из-за грубых нарушений прав человека и открытой поддержки режима Лукашенко.

«Тема оккупированных грузинских территорий значится одной из главных в политической повестке дня ЕС», – торжественно сообщил с утра министр иностранных дел Давид Залкалиани. И добавил, что уже поблагодарил международных партнеров за то, что впервые в докладе Европарламента о политических отношениях между ЕС и Россией упомянута Грузия.

Доклад, адресованный Европейскому совету, Еврокомиссии, Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности, был представлен бывшим премьер-министром Литвы, европарламентарием Андрюсом Кубилюсом. «Жесткий» по содержанию доклад, в котором содержится также призыв к давлению на Россию для вывода ее войск из Грузии и выполнения других пунктов соглашения от 12 августа 2008 года, поддержали 494 депутата, против выступили 103, воздержались – 72.

«Впервые в докладе ЕС восстановление территориальной целостности и исполнение Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года названы предусловием для восстановления с Москвой нормальных рабочих отношений», – отметил министр иностранных дел.

Он, впрочем, не стал заострять внимание на том, что доклад Европарламента носит рекомендательный характер, но уточнил, что в документе упомянуты не только территориальные проблемы Грузии:

«В докладе подчеркнуто, что ЕС не должен возвращаться к нормальным рабочим отношениям с Россией до тех пор, пока она не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против стран ЕС и восточноевропейских партнеров и пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины в международно-признанных границах».

В заявлении МИД Грузии также отмечено, что в докладе говорится также о необходимости предложить странам Восточного партнерства «амбициозную политику европейской интеграции». В самом документе об этом сказано так:

«Чтобы сдержать ревизионистское поведение президента Путина по отношению к своим соседям, с целью повышения устойчивости институтов, экономики и общества стран Восточного партнерства и углубления их политической ассоциации и экономической интеграции и для активизации работы по сближению этих страны с Евросоюзом он должен предложить новую четкую стратегию для долгосрочного взаимодействия со странами Восточного партнерства».

Основная часть доклада, состоящего из 25 страниц, содержит рекомендации по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с Россией. В нем говорится о необходимости ужесточения санкций по отношению к РФ, рассматривается возможность непризнания ЕС итогов предстоящих выборов в российскую Думу в случае фальсификации, о мониторинге нарушения прав человека, поддержки демократического общества. И, кроме того:

«ЕС должен инициировать международные расследования преступлений, совершенных режимом президента Путина против народа России, и преступлений, совершенных режимом Лукашенко в Беларуси, и способствовать этим расследованиям».

Российские политики доклад Европарламента назвали антироссийским. Обратив внимание на то, что инициаторами доклада были в основном европарламентарии из стран Восточной Европы, член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в «Телеграмм» написал: «Последний доклад Европарламента точно отражает настроения «агрессивного меньшинства» в ЕС, которое, однако, выступает как большинство, прочно захватив контроль над выработкой линии ЕС в отношении России».

Своим мнением поделился с российскими СМИ и пресс-секретарь президента РФ Дмитрии Песков:

«Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным канала. Единственное, на что можно сделать скидку, – это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер».

В свою очередь, грузинские оппозиционеры радость Давида Залкалиани не разделили и, в общем, даже не заметили. Страна охвачена предвыборным скандалом о незаконных «прослушках» СГБ.

Позиция оппонентов власти известна: «Грузинская мечта» уверенно дрейфует в сторону Москвы и отдаляется от Запада. Последним подтверждением этого оппозиция считает решения партии власти выйти из соглашения Мишеля, отказ от макрофинансовой помощи ЕС из-за провала реформы судебной системы и, наконец, приглашение в качестве наблюдателей на предстоящих муниципальных выборах главу ЦИК Беларуси.

Один доклад, хотя и позитивный для Грузии, не может вернуть страну в повестку дня международного сообщества, считает Георгий Бадридзе, бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда Рондели (Грузинский фонд стратегических и международных исследований – GFSIS). Он помнит все заявления лидеров «Грузинской мечты» с момента их прихода к власти на тему России – о том, что Грузия не должна стать камнем преткновения между Западом и Россией.

«Грузия отдалилась от Украины и Запада после аннексии Крыма в 2014-м. Осуществлялась целенаправленная политика, чтобы Грузия ушла из актуальной повестки дня западных партнеров. А сегодня к этому добавились антидемократические действия, прямое противостояние и пренебрежение критикой с Запада из-за невыполнения взятых обязательств. Потому я не думаю, что этим властям или господину Залкалиани есть чем гордиться в отношениях с Западом», – считает Георгий Бадридзе.

Поскольку доклад Европарламента носит рекомендательный характер, нет гарантии, что все упомянутые вопросы найдут отражение в окончательном документе о стратегии ЕС в отношениях с Россией.