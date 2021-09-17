Бибилов призвал жителей Южной Осетии проголосовать на выборах в Госдуму РФ

В самопровозглашенной республике Южная Осетия на 10 избирательных участках началось голосование по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации, которое будет проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября.

Участки расположены в Цхинвали, Джаве, Знаури, Кваиси и Ахалгори, а также на 4-ой российской военной базе.

Югоосетинский президент Анатолий Бибилов призвал граждан Российской Федерации, проживающих в Южной Осетии, принять активное участие в выборах депутатов Государственной думы РФ. Он подчеркнул, что «жители республики всегда отличались высокой политической культурой».

«Я уверен, что долг каждого гражданина РФ, который проживает в Южной Осетии, прийти на избирательный участок и проголосовать. Мы знаем, что абсолютно во всех сферах жизнедеятельности нашей республики, наш стратегический партнер в лице России играет ключевую роль. Нам есть за что быть благодарными политическому руководству и россиянам, которые в самый тяжёлый период в прямом смысле спасли наш народ», – сказал Бибилов на правительственном совещании.

Он поручил министрам и главам ведомств организовать в своих коллективах и в подведомственных организациях разъяснительную работу о значении этих выборов для Южной Осетии и призвал общественность республики проявить максимально активную позицию в дни голосования.

Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.

Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России. Большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют российское гражданство.