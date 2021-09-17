Осужденная за мошенничество экс-директор компании «Центр поинт» вышла на свободу  

Осужденная за мошенничество основатель и бывший директор строительной компании «Центр пойнт групп» Майя Рчеулишвили вышла на свободу – сегодня утром в Апелляционном суде было оформлено соответствующее процессуальное соглашение. Как пишет агентство «Новости-Грузия», закрыто дело строительной компании «Центр пойнт», продолжавшееся 11 лет.

Майя Рчеулишвили сегодня днем покинула женскую колонию №5 в городе Рустави, где она отбывала наказание в последние годы.

«Во-первых, я прошу прощения за то, что [строительство] так опоздало, во-вторых, я хотела бы поблагодарить мэрию за то, что они так поддержали нас и благодарю бога за то, что все закончилось … Теперь все ООО переданы инвесторам и, я уверена, что под надзором мэрии все закончится хорошо. Должны быть закончены пять крупных объектов, ведутся ремонтные работы … Я прошу прощения у всех пострадавших за то, что это происходит так поздно и за это опоздание я сидела в тюрьме», – сказала Майя Рчеулишвили журналистам.

В марте 2017 года суд признал Майю Рчеулишвили виновной и в присвоении денег путем мошенничества во время строительства жилого комплекса в Тбилиси.

За год до этого, в июле 2016 года, Рчеулишвили была арестована в зале Тбилисского городского суда по другому делу — присвоение средств при строительстве жилого комплекса в Аджарии.

Еще одна основательница компании – Русудан Кервалишвили, которая является родной сестрой Майи Рчеулишвили, также была осуждена по делу о мошенничестве, четыре года отбывала наказание в женской колонии в Рустави и вышла на свободу в марте 2021 года.

По информации «Имеди», главным требованием прокуратуры, на основании которого было оформлено процессуальное соглашение с Майей Рчеулишвили, стало удовлетворение всех пострадавших вкладчиков, не получивших квартиры от «Центр пойнта».