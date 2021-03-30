Одна из основательниц «Центр пойнт» Русудан Кервалишвили вышла на свободу

Одна из основательниц строительной компании «Центр поинт групп» Русудан Кервалишвили отбыла наказание и вышла на свободу сегодня утром.

Кервалишвили отбывала четырехлетнее заключение в женской колонии №5 в городе Рустави.

Сестры-владелицы «Центр поинт групп» Русудан Кервалишвили и Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари (более 4,1 миллиона долларов) из средств дольщиков товарищества «Табукашвили 88», строящего жилой комплекс на площади Саакадзе.

Рчеулишвили к этому времени, с июля 2016 года, уже была под арестом по другому делу – присвоения средств при строительстве жилого комплекса в Аджарии.

После того, как Кервалишвили вышла из тюрьмы, она заявила, что «раскаивается в содеянном». Она также отметила, что будет чувствовать себя полностью свободной только после того, как все потерпевшие получат свои квартиры

«Я сожалею только по поводу того, что те люди, которые очень нам доверились, в течение многих лет пострадали вместе с нами. К сожалению, все еще не удалось разрешить эту проблему, несмотря на то, что Майя находится там [в тюрьме] пять лет, а я – четыре. Но сейчас нас обнадежили, что строительство начинается, начинается через месяц вместе с мэрией. И наша задача одна — чтобы все люди были счастливы и заселились в свои квартиры. Только после этого мы будем действительно свободны и по-настоящему счастливы», – заявила она.

В сентябре 2017 года «Центр поинт групп» приобрела другая строительная компания – «М квадрат». Однако передача земель и контрактов компаний, входящих в «Центр поинт групп», затянулась, строительство планируется начать только через месяц, – пишет «Новости-Грузия».