Югоосетинский президент проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов проголосовал на выборах в Госдуму РФ на участке, открытом в российском посольстве в Цхинвали.

«Я проголосовал за сильную Россию и за сильного президента РФ. Считаю, что каждый гражданин РФ, проживающий в Южной Осетии обязан принять участие в выборах из глубокого уважения к народу России, и тем политическим процессам, которые происходят в России, и конечно же в знак благодарности руководству России за оказываемую нам помощь», – сказал Бибилов.

Он подчеркнул, что по итогам выборов распределение политических сил в Госдуме РФ имеет абсолютно пропорциональное отношение к судьбе Южной Осетии.

«Те политические процессы, которые происходят в РФ, так или иначе будут отражаться на нашей жизни. Мы наблюдали за риторикой дебатов, в том числе представителей разных партий, и некоторые даже в своих высказываниях допустили выражения, сеющие вражду на Северном Кавказе. Это не может не настораживать нас», – сказал Бибилов.

Голосование по выборам депутатов Государственной думы началось в Южной Осетии на 10 избирательных участках. Оно будет проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября.

Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.

Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России. Большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют российское гражданство.