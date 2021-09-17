«Грузинская мечта» прослушает ответ Брюсселя

Шпионский скандал вышел за пределы Грузии – Брюссель внимательно следит за тем, как Тбилиси будет выкручиваться из откровенного конфуза. Не дают «Грузинской мечте» покоя и оппоненты. Массовые прослушки, о которых стало известно за две недели до выборов, существенно подпортили международный имидж и так переживающей не лучшие времена «Грузинской мечты». Впрочем, власти продолжают настаивать: все происходящее – происки врагов Грузии.

Евросоюз намерен предпринять соответствующие шаги в связи со скандалом вокруг обнародования данных о массовых прослушках грузинскими спецслужбами дипломатов. В частности, главы представительства ЕС в стране – Карла Харцеля. По словам Питера Стано, помощника верховного комиссара по внешней политике Жозепа Борреля, слежка за членами дипломатического корпуса – очень серьезный вопрос в контексте дипломатических отношений:

«Нам известно об информации в грузинских СМИ о телефонных разговорах между нашим послом и сотрудниками представительства ЕС, которые были записаны и теперь обнародованы. Это очень серьезный вопрос, потому что он имеет важное значение в рамках дипломатических отношений в пределах Венской конвенции. Мы предпринимаем соответствующие шаги в этом контексте, как и в аналогичной ситуации, но, учитывая характер предполагаемого инцидента, мы не можем сказать больше в настоящее время», – заявил Питер Стано Радио Свобода.

В Брюсселе дали понять, что ждут от грузинских властей «адекватного реагирования» на инцидент. Об этом, в частности, заявила депутат Европарламента, глава комитета по ассоциации Грузии и ЕС Марина Кальюранд:

«Не хочу спекулировать на тему аутентичности этих записей, но хочу отчетливо заявить: шпионаж и прослушивание дипломатов, оппозиции, священнослужителей, правящей партии – это недемократично. Я очень надеюсь, что соответствующие структуры в правительстве Грузии очень внимательно проанализируют это дело, найдут людей, которые шпионили, и будут приняты соответствующие меры. В демократии нет места шпионажу».

Нарушили молчание и в дипломатическом корпусе. Посол Германии Хуберт Книрш, фигурировавший в «слитых» материалах, отметил, что понятие прозрачности и контроля в столь щепетильных вопросах, как дипломатические отношения, требует ответственного подхода. И косвенно подтвердил, что дипкорпус поднимал этот вопрос в общении с правоохранительными органами:

«Тайное прослушивание дипломатических представительств, даже в тех случаях, когда прослушивание направлено не на них, является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Мы ценим сотрудничество с СГБ. Вопрос прозрачности и контроля обсуждался на встречах. Думаю, это продолжится и в будущем».

Грузинская прокуратура начала расследование по этим вопросам 14 сентября. В ведомстве отмечают, что следствие ведется по факту нарушения тайны общения по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Грузии. Это подразумевает несанкционированную запись или перехват личных разговоров, а также незаконное использование записей личных разговоров, информации, полученной с помощью технических средств или компьютерных данных.

Впрочем, высшее руководство страны в лице премьер-министра сразу же обозначило рамки ответственности. Согласно Ираклию Гарибашвили, проблема заключается не в том, что Служба госбезопасности занимается прослушкой, а в том, что эта информация становится достоянием общественности:

«Стране вредит этот ажиотаж, который создан исключительно с политической целью. Исключительно в контексте выборов. Этот хаос, естественно, вредит. Но, во-первых, сначала надо выяснить: кто слушал, кого слушал, слушал ли вообще или нет. Очень много, кто имеет возможность прослушивать… В очень многих странах».

Впрочем, в неправительственном секторе с главой правительства не согласны. Ассоциация молодых юристов Грузии считает, что «слитые» в сеть файлы, предположительно, из архивов Службы госбезопасности Грузии, свидетельствуют о тотальном контроле за гражданами со стороны СГБ. В заявлении организации, в частности, говорится:

«Осуждаем грубое нарушение неприкосновенности частной жизни и призываем прокуратуру Грузии провести своевременное, беспристрастное и эффективное расследование. Неправительственные организации Грузии годами указывали на безразмерные и неконтролируемые полномочия Службы государственной безопасности. Существующее законодательство не защищает частную жизнь человека от незаконного вмешательства».

В свою очередь, представители Института развития свободы информации (IDFI) считают, что материалы содержат записи 2014-2021 годов и, с большой долей вероятности, не являются фальсификацией. Если же файлы аутентичны, то возникает другой вопрос: почему за прошедшие с начала расследования три дня не был закрыт доступ к архиву, содержимое которого грубо нарушает законодательство, охраняющее конфиденциальность информации личного характера? Организация призывает парламент создать следственную комиссию для расследования законности предполагаемого системного тайного наблюдения Службой государственной безопасности и причастности к этому высокопоставленных чиновников:

«Парламент Грузии должен понимать серьезность ситуации. Усилия одной лишь прокуратуры не вызовут должного общественного доверия. Парламент должен использовать свои полномочия, данные ему Конституцией и законом, и вмешаться в расследование обстоятельств распространения материалов, особенно на фоне того, что, предположительно, проявляются признаки систематического незаконного наблюдения», – говорится в заявлении.

Нарушила молчание и Грузинская православная церковь. После того, как патриархия после первой волны компроматов взяла тайм-аут, попросив предоставить ей файлы для изучения, сегодня, наконец, последовала реакция. Впрочем, ничего неожиданного в ГПЦ не сказали. Патриархия фактически повторила главный тезис «Грузинской мечты» о том, что главное – не содержание файлов, а их обнародование. При этом в ГПЦ признали, что часть информации соответствует действительности. Правда, благоразумно не стали уточнять, какие именно из документов правдивы. Это теперь работа следователей, к которым в грузинском обществе особого доверия сегодня нет.

Примечательно, что правящая партия не горит желанием создавать парламентскую комиссию, которая бы могла контролировать процесс расследования. В «Грузинской мечте» не видят необходимости в подобном органе контроля. Впрочем, по мнению наблюдателей, факт фигурирования в скандале высокопоставленных иностранных дипломатов может существенно сузить правительству Грузии пространство для маневра.