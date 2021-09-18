Выборы в Грузии: Наблюдателям от ОБСЕ рассказали о подкупе избирателей

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало промежуточный отчет о местных выборах в Грузии 2 октября.

«В интервью наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ почти во всех регионах утверждают, что государственные и местные чиновники, как и представители правящей партии, занимаются подкупом избирателей и оказывают давление на сторонников оппозиционных партий», - сказано в отчете.

В миссии считают, что в избирательной кампании в Грузии в настоящее время преобладают обвинения в дезинформации и нарушениях на выборах, с одной стороны, и акцент на протестах после выборов, с другой.

«Для правящей партии порог в 43%, вытекающий из соглашения от 19 апреля, является ключевым моментом дискуссии, который перекрыл местные проблемы в первые недели кампании. Наблюдатели от ОБСЕ признают, что избирательная кампания широко освещается в печатных и онлайн-СМИ, а также в социальных сетях. Большинство участников, с которыми встретились представители наблюдательной миссии БДИПЧ, не выразили озабоченности по поводу свободного проведения своей кампании, в том числе на языках меньшинств. Некоторые из опрошенных описали политический ландшафт как крайне поляризованный, а дискурс - агрессивный, с частыми обвинениями в распространении дезинформации», - сказано в отчете.

Согласно отчету, в местных выборах в Грузии участвуют 42 политические партии и 76 инициативных групп. Центральная избирательная комиссия и окружная избирательная комиссия зарегистрировали 241 кандидата в мэры, 2 845 мажоритарных кандидатов в 664 одномандатных округах и 773 по пропорциональным спискам.

25 женщин баллотируются на пост мэра (10%), 496 женщин (17%) - на места мажоритарных депутатов и 8 856 кандидатов-женщин (42,5%) проходят по пропорциональным партийным спискам.

Миссия наблюдателей БДИПЧ также получила несколько сообщений о давлении на кандидатов с целью отказа от участия в выборах, сообщает «Новости-Грузия».