Кобахидзе посоветовал Гахария «бросить кокаин»

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе советует экс-премьеру Георгию Гахария «бросить кокаин». «Вместо того, чтобы бегать с банками, пусть лучше бросит кокаин – это важно для его здоровья», - так Кобахидзе ответил на просьбу журналистов прокомментировать новость о том, что Гахария прошел наркотест в австрийской клинике, так как не доверяет Национальному бюро экспертизы.

По словам Кобахидзе, клиника, в которой Гахария прошел наркотест, связана с политическим скандалом вокруг отравления экс-президента Украины Виктора Ющенко.

«Во всей Европе это единственная клиника, с именем которой связан политический скандал вокруг медицинского исследования. Это очень известный скандал – скандал Ющенко, когда главный врач клиники ушел в отставку из-за того, что пошел против менеджмента. Администрация просила его подделать результаты исследования. Это единственный политический скандал, который связан с европейской клиникой и именно в эту клинику [Гахария] отправил свою «банку», как он сам говорит обычно.

Естественно, это говорит обо всем. Он выбрал именно эту клинику. Чем устраивать такую беготню с «банками», ему лучше бросить кокаин. Это вредит его здоровью. Сегодня мы говорили о проблемах здравоохранения – о его здоровье должны позаботиться мы», - заявил Кобахидзе.

Лидеры «Грузинской мечты» резко критикуют Георгия Гахария, который в феврале со скандалом ушел в отставку с поста премьера, организовал собственную партию и сейчас баллотируется на пост мэра Тбилиси, сообщает «Новости-Грузия». Согласно опросам, Гахария входит в тройку лидеров предвыборной гонки.