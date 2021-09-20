COVID-19 в Грузии: 662 новых случая, 34 пациента скончались

За две недели до местных выборов на улицах Тбилиси и еще нескольких городов Грузии появились баннеры с надписью «Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!». Плакаты, авторы которых называют «нацами» представителей самой крупной оппозиционной партии «Национальное движение», можно увидеть практически на всех центральных улицах Тбилиси, они занимают самые дорогостоящие рекламные места.

На баннерах в обрамлении следов крови изображены экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, нынешний председатель основанной им партии «Национальное движение» Ника Мелия, депутат парламента Губаз Саникидзе, который поддерживает Саакашвили, председатель оппозиционной партии «Европейская Грузия» и бывший соратник третьего президента Гига Бокерия и лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, чья партия поддерживает на выборах мэра Тбилиси кандидатуру Мелия. Также на баннере изображены представители оппозиционных СМИ - гендиректор телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия и руководитель новостной службы телекомпании «Пирвели» Нодар Меладзе.

Следует отметить, что «кровавые баннеры» с надписью «Нет нацам, нет злу!», были впервые использованы перед вторым туром президентских выборов в 2018 году, когда кандидат от «Национального движения» Григол Вашадзе вышел во второй тур и неожиданно набрал не меньше голосов, чем Саломе Зурабишвили, которую поддерживала «Грузинская мечта».

В отличие от баннеров трехлетней давности, на новых изображен еще один «персонаж» - экс-премьер Георгий Гахария, который в феврале ушел в отставку, основал собственную партию «За Грузию» и баллотируется на пост мэра Тбилиси. Отставку Гахария, который еще год назад был первым номером в избирательном списке правящей партии, многие в «Грузинской мечте» прямо называют «предательством».

Несмотря на это, в «Грузинской мечте» уже заявили, что не размещали «кровавые» плакаты. Исполнительный секретарь партии и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе также подтвердил, что мэрия города не имеет к ним никакого отношения. Согласно официальной версии, баннеры, размещение которых обошлось бы в десятки тысяч лари, заказала некая неправительственная организация, которая сделала это анонимно.

Наблюдатели на выборах - неправительственная организация «Справедливые выборы» (ISFED), уже подали жалобу в Центральную избирательную комиссию Грузии из-за анонимных баннеров, содержащих «язык ненависти», что является нарушением правил избирательной кампании.

Между тем сегодня оппозиционные СМИ отметили еще одну деталь – часть «кровавых баннеров» были размещены поверх рекламных щитов, которые призывали жителей Грузии к вакцинации. Эти баннеры размещены и оплачены из бюджета на срок до конца года Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья. Такая ситуация вызвала вопросы у журналистов, и центр ответил на них заявлением.

«Национальный центр контроля заболеваний не имеет никакого отношения к замене баннеров с вакцинацией на баннеры с другим содержанием. Центр постоянно призывает население через средства массовой информации и социальные сети, что основной способ остановить ковидпандемию - это вакцинация. Если информация о замене баннеров с вакцинацией на баннеры с другим содержанием соответствует действительности, Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья осуждает этот факт и со всей ответственностью заявляет, что не имеет никакого отношения к этому процессу», - сказано в заявлении.

Между тем сегодня в Кутаиси представители оппозиционных партий закрыли один из «кровавых баннеров» белой тканью, на которой написан более нейтральный лозунг: «Приходи на референдум!».

В оппозиции считают, что если правящая партия не получит на местных выборах 43% голосов, то она должна назначить досрочные выборы парламента. Такое условие содержалось в соглашении, подписанном ранее между правящей партией и оппозицией при посредничестве президента Евросоюза Шарля Мишеля. Однако в конце июля «Грузинская мечта» вышла из этого соглашения, отказавшись выполнять условия проведения досрочных выборов.