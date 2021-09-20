В Кутаиси умерли от коронавируса новорожденные близнецы

В Кутаиси в местной клинике «Бомонд» скончались инфицированные коронавирусом близнецы, которые появились на свет месяц назад и с тех пор находились в отделении интенсивной терапии, сообщает «Новости-Грузия». Близнецы родились 19 августа на 28-й неделе беременности, у обоих был коронавирус и вызванная инфекцией пневомния.

«С рождения близнецы были подключены к аппарату. У них был истресс-синдромом, и в динамике состояние ухудшилось. Наши врачи круглосуточно боролись за их жизни и они не были обделены вниманием, несмотря на это, мы получили такой печальный результат», - сказала журналистам заведующая отделением интенсивной терапии для новорожденных Марина Бараташвили.

Мать близнецов скончалась от коронавируса 1 сентября. Женщине было 47 лет, в последние годы она пыталась забеременеть, однако когда это удалось, заразилась коронавирусом. Ее состояние после операции кесарева сечения сначала было стабильным, но затем резко ухудшилось. В тяжелом состоянии женщину перевезли из Кутаиси в тбилисскую клинику, однако врачи не смогли ее спасти.

С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин, инфицированных коронавирусом. Грузинские эпидемиологи регулярно призывают беременных женщин пройти вакцинацию. Они напоминают, что риск заражения коронавирусом среди беременных на порядок выше.

Гендиректор одной из крупнейших гинекологических клиник Тбилиси, врач-гинеколог Давид Гагуа подчеркнул, что делать прививку имеющимся в Грузии препаратом Pfizer можно в любом триместре, для этого нет никаких противопоказаний. По его словам, также можно сделать прививку в период лактации, прерывание кормления грудью не требуется. Кроме того, вакцина не противопоказана для женщин, планирующих беременность.