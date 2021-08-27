Вахтанг Дзабирадзе: «Наш сегодняшний общественно-политический истеблишмент – морально изношенный банкрот»

Пик распространения коронавируса и высокая смертность пришлись в Грузии на время, когда предвыборная кампания в местные органы самоуправления набирает обороты. Народный защитник Нино Ломджария, а вслед за ней и часть оппозиции призвали правящую «Грузинскую мечту» рассмотреть вопрос о переносе выборов из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у специалиста по вопросам конституции и бывшего диссидента Вахтанга Дзабирадзе, какие шансы у оппозиции и партии власти на предстоящем голосовании и почему правящая сила даже не стала обсуждать вопрос об отсрочке выборов.

С большой долей вероятности правящая сила победит на этих выборах. И ради справедливости, и, к моему большому сожалению, нужно сказать, что ни одна другая партия на месте «Грузинской мечты» не стала бы отменять выборы

– Довольно много факторов, которые «Грузинская мечта» может привести в качестве аргументов, отказываясь переносить выборы из-за эпидемии. Если следить за предвыборной кампанией, – она идет вяло. На мероприятиях «Грузинской мечты» аудитория довольно редкая. А на встречах оппозиции еле можно сосчитать 10-15 человек. То есть предвыборная кампания не увеличивает опасность усиления пандемии. Остается еще день голосования. Это выборы в местные органы самоуправления, на них традиционно низкая активность избирателей. По моим наблюдениям, в регионах с этими выборами не связывают больших надежд. И в Тбилиси не ожидаю большой активности. Возможно, на выборы пойдут от силы полтора миллиона избирателей. Есть вероятность, что больших скоплений людей не будет на избирательных участках. Власти свободно могут заявить, что они справятся с ситуацией.

К тому же чувствуется преимущество правящей силы, оппозиция не определилась с приоритетами, ее активность в предвыборной кампании можно назвать мизерной. С большой долей вероятности правящая сила победит на этих выборах. И ради справедливости, и, к моему большому сожалению, нужно сказать, что ни одна другая партия на месте «Грузинской мечты» не стала бы отменять выборы. Такой политической силы в Грузии нет, поэтому считаю, что весь этот ажиотаж – ложная тревога и напрасные шаги со стороны оппозиции, которые обернутся против нее же.

– Почему в таком случае Народный защитник подняла вопрос переноса выборов и даже обратилась с ним к премьер-министру, получив в ответ обвинения в том, что она – «спикер «Нацдвижения»»? Опираясь на ваши личные наблюдения, вы можете сказать, что государство полноценно заботится о населении в условиях пандемии?

– У власти не должно было быть проблемы с началом диалога, дискуссии по этому вопросу. Народный защитник не настаивает на переносе выборов, она предложила обсудить этот вопрос. Честно сказать, меня тоже интересует квалифицированный ответ на вопрос – может ли перенос выборов действенно ограничить такое высокое распространение вируса и смертность? И власти ничего не стоило объявить, что, в случае катастрофической ситуации, конечно же, она перенесет выборы.

Я не думаю, что Народный защитник в сговоре с кем-нибудь, убежден, что она действовала по своей инициативе. А власть использовала это в своих политических целях

Другой вопрос, что это связано с объявлением чрезвычайной ситуации, возможно, и с локдауном, но выдержит ли это страна? И на эти вопросы хотелось бы услышать ответы. Я не думаю, что Народный защитник в сговоре с кем-нибудь, убежден, что она действовала по своей инициативе. А власть использовала это в своих политических целях. Ведь в случае если число зараженных, не дай бог, достигнет в день 8-10 тысяч, увеличится число жертв, и это станет катастрофой, правительство будет вынуждено объявить и ЧС, и принять другие меры.

Но, знаете, вот эти два года пандемии, в которой мы все живем и за которой наблюдаем, дают мне возможность предположить, что сейчас пик, который должен уже пойти на спад. Надежду вселяет и то, что идет вакцинация. Я заметил, что люди сейчас опять больше стали носить медицинские маски. И к слову, считаю, что власть не должна была списывать штрафы, выписанные за отсутствие масок. Та амнистия была неправильной, даже антигосударственной. Я не против амнистий, но это нужно делать правильно: когда ты облегчаешь нарушителю закона финансовое бремя, а законопослушному человеку не предлагаешь какие-то льготы, – это неправильно. Такими действиями поощряются правонарушения. Вот сейчас возобновили штрафы, я уверен, что все те владельцы заведений, которым из-за нарушения ковид-правил трудовая инспекция выписала штрафы, не заплатят, думая, что их когда-нибудь спишут.

Не по душе мне пришлось и резкое снятие ограничений. Получается, что и в эту борьбу с пандемией власть вкладывает политическую составляющую. Это плохо, но... Как вам сказать? Это Грузия, здесь нет такой политической силы, которая на такое бы не пошла. Исходя из нашей реальности и политической культуры, не могу сказать, что эту власть нужно предать анафеме, а в оппозиции – ангелы.

– Насколько оппозицию устраивает перенос выборов, эти 2-3 недели помогли бы ей каким-то образом?

У оппозиции нет стратегии и вытекающей из нее тактики. У них тактика переходит в стратегию и в маневры, которые оборачиваются против нее же. Они никак не могут определиться с целью, только грозят улицей, акциями протеста

– Нет, не думаю, что это кардинально изменило бы ситуацию. И власть не станет ставить под вопрос сложившуюся для нее прекрасную ситуацию: мало ли что может случиться за эти 2-3 недели? Не пойдут на выборы люди, так это для нее очень даже хорошо. Мобилизует своих людей и возьмет не 43, а 63% голосов. Знаете, что самое плохое? У оппозиции нет стратегии и вытекающей из нее тактики. У них тактика переходит в стратегию и в маневры, которые оборачиваются против нее же. И так не только сейчас, а с прошлогодних парламентских выборов. Они никак не могут определиться с целью, только грозят улицей, акциями протеста. И за целый год так и не осознали, что больше всех общество не желает дестабилизации. Оппозиция и сейчас твердит, что заставит «Грузинскую мечту» выполнить соглашение Мишеля, от которого она отказалась. Все настаивают на 43%-ном барьере на местных выборах в том соглашении, в случае непреодоления которого «Мечта» обещала объявить внеочередные парламентские выборы. Что значат слова оппозиции – «заставим», «поднимем улицу»? Последние 12 лет она грозит уличными акциями протеста, не осознавая, что в обществе нет протестного заряда и никак не получится заставить народ выйти на улицу. Может, нужен другой метод, другой подход к ситуации? Этот вопрос вообще не рассматривают.

– «Грузинская мечта» сумела остаться у власти в третий раз, что не удавалось предыдущим властным партиям в Грузии. И на этих местных выборах ей пророчат победу. И, похоже, «Грузинская мечта» еще долго может оставаться у власти. Насколько все это перспективно для демократии Грузии, ее развития?

В Грузии никогда не было и нет демократии. Наш сегодняшний общественно-политический истеблишмент – морально изношенный политический банкрот. «Грузинская мечта» сохраняет власть только потому, что оппозиция обнулена

– В Грузии никогда не было и нет демократии – если мы говорим о реальной демократии. Я буду еще категоричнее: в Грузии по-настоящему прозападной власти никогда и не было. Кто и что говорит на уровне деклараций – это отдельная тема. Общество не готово к ней. Наш сегодняшний общественно-политический истеблишмент – морально изношенный политический банкрот. «Грузинская мечта» сохраняет власть только потому, что оппозиция обнулена. А главная оппозиционная сила («Нацдвижение») допускает ошибки, одну за другой, начиная с 2012 года по сегодняшний день. Это катастрофа. Но нельзя сказать, что станет хуже. Будем ходить по тому же кругу, как все эти 30 лет. Если появится какой-нибудь «звездный мальчик», правда, не знаю откуда, «Грузинская мечта» на второй же день будет вынуждена передать ему власть, потому что у «Грузинской мечты» нет реальной поддержки населения.

– А Гахария (Георгий), бывший премьер-министр, может им стать?

Пребывание у власти – это гарантия успешности бизнеса (насколько бизнес свободен – это уже другая тема). Вот и вся анатомия происходящего сегодня в стране. Потому о каком откате, ограничении демократии может идти речь?

– Кем, «звездным мальчиком»?! Не думаю, что Гахария им станет. Мы испробовали четырех разных лидеров. Лидера национального движения (Звиада Гамсахурдия), который, знаем, чего добился вместо демократии, потом опытного политика (Эдуарда Шеварднадзе), затем обученного на Западе (Михаила Саакашвили), а напоследок и бизнесмена, миллиардера (Бидзину Иванишвили) – и ни один из них не оправдал (доверия), не создал государства современного типа. В этом и заключается наша проблема. А у нашего общества и нет такой потребности. Вот если проанализировать, кто и почему поддерживает «Национальное движение» или «Грузинскую мечту», то это люди, которые во время «Нацдвижения» были у власти, в ее окружении, выигрывали тендеры и так далее. Часть из них, наладив отношения с новой властью («Грузинская мечта»), перебралась к ним, кто не смог – остался в оппозиции. Вот так все эти тридцать лет в разных формах и происходит передел имущества. Вот в чем проблема. Пребывание у власти – это гарантия успешности бизнеса (насколько бизнес свободен – это уже другая тема). Вот и вся анатомия происходящего сегодня в стране. Потому о каком откате, ограничении демократии может идти речь? Нет этой демократии, и как можно ограничить то, чего нет?