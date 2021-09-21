«Зеленые» Южной Осетии расширяют географию

Представители экологической организации «Зеленая Алания» из Южной Осетии съездили в гости к своим абхазским коллегам. И были приятно впечатлены их успехами, в том числе и в решении общих для них проблем.

Общественная организация «Зеленая Алания», которая была создана полтора года назад, начинает искать партнеров за пределами Южной Осетии. Одними из первых на «зеленых» республики вышла российская организация «Кедры России», сейчас общественники строят планы сотрудничества с коллегами из Абхазии. На днях небольшая группа побывала в этой республике, где, по словам руководителя «Зеленой Алании» Залины Габаевой, смогла пообщаться и увидеть результаты работы абхазских экологических организаций. Продолжает Залина Габаева:

«Так случилось, что мы познакомились по интернету, проблемы у нас очень схожи: у них самшит гибнет, у нас самшит гибнет, у них с каштанами проблема и у нас. Познакомились, и получилось так, что через какое-то время они нас пригласили к себе, чтобы познакомиться очно. Мы взяли с собой группу молодых людей с активной жизненной позицией и поехали. Честно говоря, масштаб их работы нас поразил. Хорошие у меня впечатления, потому что в интернете, социальных сетях не так много информации, и ее не так легко найти на самом деле. Но когда мы увидели, как они работают… Там организация «Апсабара» работает аж с 1994 года, когда уже прекратили все финансирование, когда наука была в загоне, при Институте экологии открылась такая вот некоммерческая организация».

По нашим наблюдениям мы сейчас находимся на том этапе, на котором абхазские экологи были в том самом 94-м году, продолжила она: «Сейчас у них несколько экологических школ по всей Абхазии, они общаются с детьми, ведут эти экологические школы, в каждом городе Абхазии есть такая, и дети от 6-го до 8-го классов могут туда приходить и учиться не только отношению к природе, но и формировать бережное отношение к природе уже у своего окружения».

Впечатлили «зеленых» из Южной Осетии и организации, которые занимаются научными экологическими направлениями: «И что мне очень понравилось, что сами они, без помощи, в своих собственных абхазских научных лабораториях диагностировали заболевания каштана. Я сказала, что каштан болеет и у нас, и возможно ли, чтобы или они приехали, или можно ли взять образцы больных деревьев и отправить им, чтобы они поставили диагноз, чтобы спасти наши каштановые леса... Много всего интересного, я под впечатлением. Экологические программы у них хорошо ведутся, в принципе, они делают все, что и мы: и субботники проводят, и мусор пытаются куда-то вывести. У них с этим сложнее, у нас есть компания «Чистый мир», с которой появилась надежда, что пластик и алюминий не будут скапливаться. Для меня это информационный прорыв в первую очередь, потому что люди у нас есть, которые хотят что-то делать: у нас жуткий недостаток информации. Мы попросили, чтобы, допустим, на базе своего Института экологии они для нас, может, тренинги какие-то провели или к нам кого-то прислали». По словам Залины Габаевой, был и опыт общения по поводу создания питомника исчезающих растений, который уже существует в Абхазии: «Они уже выращивают растения, которые исчезают, и когда их становится достаточно для того, чтобы не страшно было, что они исчезнут и в питомнике, они откапывают часть и относят в лес, в природные места произрастания. Мы об этом пока только мечтаем, но мне кажется, мы начнем эту мечту воплощать со дня на день».

Из схожих проблем, по словам руководителя югоосетинской организации, – это борьба с канализационными стоками в реки, море и пресловутые «дробилки»: «У них тоже вычерпывают грунт, вот эта ерунда с дробилками у них тоже есть, и они тоже с этим борются. Очень параллельные проблемы, другое дело, что у нас это, как мне кажется, сейчас делается как-то нахальнее. Потому что мы ездили вдоль абхазских рек, и мы не видели там работающей техники, а здесь этого невозможно не увидеть».

Недавно, по словам Залины Габаевой, на организацию вышел и руководитель Национального парка «Алания» из Северной Осетии, который ждет коллег в гости.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия