Сопредседатели Женевских дискуссий приехали в Абхазию для консультаций

Сегодня в МИДе Абхазии состоялась встреча заместителя министра иностранных дел республики Ираклия Тужба с сопредседателями Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Тужба, поприветствовав сопредседателей, прибывших в Абхазию для консультаций по проведению очередного, 54 раунда МЖД, заявил:

«Стали уже, пожалуй, доброй традицией визиты сопредседателей в нашу республику, в ходе которых мы можем обсудить текущие вопросы повестки дня. Если говорить о ключевых вопросах повестки, то вы хорошо знаете, что для абхазской стороны наиболее важным вопросом является согласование и дальнейшее подписание документа о международных гарантиях невозобновления войны. К сожалению, на протяжении долгих лет наши совместные усилия в этом направлении не привели к ожидаемому результату. Как вы знаете, один из участников категорически отказывается принимать любую версию текста данного документа. Но тем не менее мы нацелены продолжить эту важную для нас и для всего процесса работу и готовы предлагать какие-то новые варианты этого документа».

В завершение своего выступления он сказал:

«Я не могу не обратить ваше внимание на еще одну очень важную проблему. Речь идет о продолжающемся процессе милитаризации Грузии, наращивании ее военного потенциала. Происходит это при прямой поддержке Соединенных Штатов и других стран, входящих в блок НАТО. Естественно, все эти процессы вызывают нашу самую серьезную обеспокоенность, о чем мы регулярно заявляем и призываем международных посредников обратить внимание на эту проблему и предпринять необходимые усилия для предотвращения эскалации напряженности в нашем регионе. Ну, кроме того, мы всегда открыты для диалога по вопросам, носящим гуманитарный характер».

Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа эстонец Тойво Клаар говорил на английском. Вот основные моменты его речи, озвученные переводчиком на русский:

«Мы приехали, чтобы обсудить события, произошедшие с момента окончания предыдущего раунда, и, естественно, обсудить предстоящий раунд. Также мы могли бы обсудить сегодня ситуацию с COVID-19 и меры, которые предпринимаются по борьбе с этой болезнью. Также могли бы поговорить о ситуации на местах, которая оставалась относительно спокойной. В частности, по нашим наблюдениям во время пересечения еще больше людей пересекают реку Ингур. Что касается предстоящего раунда и тех тем, которые нам предстоит обсудить в его рамках, нам хотелось бы предложить продолжить интенсивную дискуссию о неприменении силы, а кроме этого, также хотели бы продолжить обсуждение элемента человеческой безопасности».

Помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, директор регионального бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу сказала, а переводчик перевел:

«Я хотела бы отметить как положительный факт полное открытие пункта пересечения через реку Ингур с 15 июля и то сотрудничество, которое имело место в этом контексте. Конечно, мы весьма положительно отреагировали бы, если бы удалось облегчить процедуру пересечения и расширить число категорий граждан, которые могли бы пересекать. В прошлом, как вы знаете, имели место облегчения, связанные с торговлей. Но по многим причинам и, конечно же, не без ситуации с COVID-19 эти облегчения были отодвинуты. И мы высоко оценили бы, если удалось вернуть те условия. Также хотелось бы отметить с благодарностью, что имеет место сотрудничество в рамках тех проектов ооновских, которые осуществляются в Абхазии при финансовой поддержке Европейского союза».

Специальный представитель ОБСЕ по Южному Кавказу Анника Содер отметила:

«В духе того, чтобы сделать МЖД более полезными для всех участников, мы, конечно же, рады, что вы уже озвучиваете вопросы, которые у вас вызывают озабоченность, в частности, вопрос милитаризации Грузии. Совершенно наоборот подобные опасения озвучиваются в Тбилиси, противоположным образом. Я думаю, если мы должным образом воспользуемся возможностями, которые предоставляют МЖД, мы сможем обсудить со всеми участниками меры, которые способны привести к деэскалации и которые будут осуществлены во благо населения. И, как коллеги отмечали, именно поэтому мы столько раз пытались осуществить различные подходы к вопросу о неприменении силы».

В дальнейшем встреча, в которой с абхазской стороны принимал участие помощник президента РА по международным вопросам Максим Гвинджия, продолжилась без представителей СМИ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия