В «Мечте» прокомментировали разрыв контракта по строительству Намахвани ГЭС

Глава Чечню Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить республику, чтобы убедить его в том, что там «нет петухов».

Это стало реакцией на упоминание Чечни во время выступление президента США Джо Байдена на сессии Генассамблеи ООН, пишет «Настоящее время».

«Я могу только пригласить его [Джо Байдена] в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской республике нет петухов и даже такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира. Его заявление прозвучало во время сессии Генассамблеи ООН.

«Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха», – отметил президент США. По его мнению, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, от Чечни до Камеруна.

По словам Кадырова, США озлоблены на все мусульманские государства и «вспахивают арабский мир авиабомбами».

«Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с чего вдруг начал упоминать Чеченскую республику», – написал глава Чечни.

О пытках, которым в Чечне подвергают людей, заподозренных в гомосексуальности, стало известно с начала 2017 года. О преследованиях рассказал бывший житель Грозного Амин Джабраилов (он стал первым этническим чеченцем, который публично сделал это под своим именем), а также уроженец Омской области Максим Лапунов, который некоторое время жил в Грозном. И Лапунов, и Джабраилов были арестованы и провели некоторое время в камерах в различных тюрьмах, где их избивали, пытали током и требовали назвать других представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее сбежавшая от домашнего насилия и «лечения» бисексуальности уроженка Чечни Аминат Лорсанова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием расследовать дело похищенной родственниками Халимат Тарамовой. Кадыровцы похитили девушку, сбежавшую из дома, из шелтера правозащитников в Махачкале 10 июня.

Министр информации Чечни Джамбулат Умаров, в свою очередь, называл преследования ЛГБТ в республике «сущей брехней». Но отмечал: «Сегодня ни Кавказ, ни Чеченская республика ни ментально, ни как либо по-другому, ни идеологически, ни физиологически не воспринимают гомосексуализм, потому что он как явление не имеет места сегодня в Чеченской республике».