Анатолий Бибилов: «Грузия живет в каком-то виртуальном мире»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня встретился с сопредседателями Женевских дискуссий. На встрече югоосетинский лидер обозначил три темы, которые, по его словам, остаются нерешенными.

«Это вопрос безопасности, без вести пропавших граждан Южной Осетии и незаконный пост в селе Уиста (Цнелиси ­– ред.)», – сказал Бибилов.

«Есть документально подтвержденная информация о том, что трое парней точно были в руках грузинской полиции. Пусть они передадут нам хотя бы их останки, чтобы мы могли похоронить их по-человечески, и родные могли прийти на их могилы», – отметил он.

По информации агентства «Рес», сопредседатель Женевских дискуссий от ОБСЕ Анника Сёдер сообщила, что идет большая работа по поиску без вести пропавших. Запланирована встреча с генпрокурором Грузии.

Анатолий Бибилов отметил, что абсолютно не принижает желание сопредседателей решить эти вопросы, «однако результата нет».

«Мне кажется, что Грузия живет в каком-то виртуальном мире, в военное время. Пора смириться с реальностью, начать решение вопроса, и в первую очередь, убрать незаконный пост с Уиста (Цнелиси – ред.). Надо отойти от двойных подходов. Мы готовы к решению всех вопросов, мы всегда выполняем взятые на себя обязательства», – добавил Бибилов.

По информации агентства «Рес», сопредседатель Женевских дискуссий от ЕС Тойво Клар пояснил, что он «рассчитывает на добрую волю всех участников дискуссий, и важно, чтобы один участник понимал позицию другого, – тогда будет результат».