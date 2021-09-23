Кобахидзе извинился перед обществом за слова, произнесенные в перепалке с Мелия

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что во время провокации, устроенной лидером оппозиционного «Единого национального движения», не смог сдержать себя. Политик принес извинения за слова, которые произнес во время перепалки.

Инцидент произошел сегодня днем, 23 сентября, перед зданием представительства ЕС в Тбилиси, сообщает SOVA. Политики пришли в офис Евросоюза на встречу с западными дипломатами, чему предшествовал скандал с предполагаемой утечкой секретных данных из Службы госбезопасности Грузии, в том числе о слежке за западными дипломатами.

Когда Кобахидзе вышел со встречи и отвечал на вопросы журналистов, к нему подошел лидер «Нацдвижения» Ника Мелия. В результате политики стали обвинять и оскорблять друг друга.

Позже, комментируя инцидент, председатель «Грузинской мечты» заявил, что ЕНД использует политическую арену только для провокаций.

«Яркий пример этого мы видели сегодня в исполнении Никанора Мелия, который является неинтеллектуальным хулиганом и провокатором и видит свой политический шанс только в провокациях. Сегодняшний день также подтверждает, что на подобные провокации очень сложно не реагировать. И мне тоже было непросто терпеть сегодняшнюю провокацию и оскорбления, особенно со стороны криминала. Я хочу извиниться перед общественностью за слова, которые они услышали от меня», - сказал Кобахидзе.