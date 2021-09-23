Лидеры «Мечты» и «Нацдвижения» чуть не подрались у представительства ЕС. ВИДЕО

Лидеры правящей и самой крупной оппозиционной партии едва не подрались сегодня у здания офиса Евросоюза в Тбилиси.

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель пригласил к себе на встречу лидеров политических партий и депутатов, подписавших соглашение, предложенное президентом Евросовета Шарлем Мишелем о выходе из политического кризиса.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», встреча касается вопроса проведения в Грузии местных выборов 2 октября. Посол проводит встречи с политиками по-отдельности.

Конфликт между председателем «Национального движения» Никой Мелия и председателем партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе произошел после того, как Кобахидзе вышел со встречи с Харцелем, а Мелия туда направлялся.

Кобахидзе беседовал с журналистами и, в том числе, давал комментарии по поводу недавнего противостояния между сторонниками двух партий в Дманиси. Накануне стало известно, что задержан сын кандидата в депутаты от «Грузинской мечты», который обвиняется в том, что ранил двух представителей оппозиции ножом.

Узнав о том, что именно комментирует Кобахидзе, Ника Мелия подошел к нему и напомнил, что «Грузинская мечта» «посмела обвинять «Национальное движение» в том, что они сами ранили холодным оружием своих сторонников». Мелия использовал уничижительные термины, а также говорил громко и практически преследовал Кобахидзе, который поспешил сесть в машину.

«Ты – раб Бидзины Иванишвили. Неужели ты сам веришь в то, что говоришь? У тебя нет ни стыда, ни совести. Ты получишь достойный ответ на выборах 2 октября», – сказал Мелия.

Кобахидзе в ответ назвал реплику Мелия провокацией.

«Вот так они устраивают провокацию, эти подонки и грязные люди. Ника Мелия – провокатор, человек без интеллекта, хулиган и грязный человек», – сказал Ираклий Кобахидзе. После этого он покинул территорию на автомобиле.