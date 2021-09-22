Брюссель вызвал Тбилиси на ковер

Грузия привержена всем международным обязательствам, которые обеспечивают полное и бесперебойное функционирование дипломатического корпуса в стране, и придерживается принципов Венской конвенции. Так Грузинский МИД отреагировал на вызов постоянного представителя Тбилиси при ЕС в головной офис содружества для дачи разъяснений в связи с предполагаемой прослушкой дипломатов. Но заявления, звучащие из уст самих дипломатов, не предвещают Тбилиси ничего хорошего.

За неполные две недели до выборов в органы местного самоуправления грузинским дипломатам приходится держать оборону от партнеров страны. Постоянный представитель Тбилиси в Евросоюзе Вахтанг Махароблишвили был вызван в головной офис ЕС в Брюсселе. При этом, как отметил глава делегации Европейского союза Карл Харцель, решение связано со скандалом вокруг возможной массовой прослушки Службой госбезопасности Грузии иностранных дипломатов:

«Вам уже известна реакция Брюсселя. Мы относимся к этому очень серьезно, поскольку в конечном итоге это касается нарушения Венской конвенции, кроме того, такое отношение со стороны государства-партнера не является естественным. Посол Грузии в Евросоюзе вчера был вызван в головной офис в Брюсселе, чтобы выслушать позицию Тбилиси».

При этом господин Харцель добавил, что продолжает следить за событиями и поддерживает коммуникацию с правительством Грузии. Посол публично осудил практику незаконных прослушек, заявив о необходимости более широкой общественной и политической дискуссии на эту тему. По мнению Харцеля, Служба госбезопасности должна работать над угрозами, представляющими опасность для страны, – такими как, к примеру, терроризм или шпионаж. А незаконная прослушка и скрытая слежка «не являются частью демократического общества».

В «Грузинской мечте» на слова посла ЕС обиделись. Председатель партии Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что высказывания представителя Евросоюза не соответствуют ни демократическим, ни дипломатическим стандартам:

«То, что наши друзья интересуются, – это абсолютно нормально. Если существуют признаки того, что кто-то мог кого-то незаконно прослушивать, то, конечно, нашим партнерам интересно это. Поэтому должно все быть предельно ясным: кто распространил эту информацию, насколько она соответствует действительности. Нашу позицию по этим вопросам вы знаете. Что же касается конкретно заявления посла ЕС, я не дипломат и, возможно, не до конца разбираюсь в данных вопросах, но, мне кажется, дипломатические стандарты были немного превышены, тем более в этот предвыборный период».

Ответственность за вызов посла Грузии в Евросоюзе в головной офис ЕС для дачи разъяснений в партии власти возложили на СМИ. По мнению одного из лидеров «Мечты» Шалвы Папуашвили, медиа искусственно раздули историю об утечке секретных данных из Службы госбезопасности. Впрочем, в экспертном сообществе считают иначе. По словам старшего исследователя Грузинского центра исследований экономики и политики Гиги Гигиадзе, попытки «Грузинской мечты» убедить общественность в непримечательности разгорающегося скандала лишь усугубят ситуацию:

«Это очень серьезный скандал, когда Грузия слушает дипломатов, представителей тех стран, которые на протяжении многих лет активно помогают нашей стране, более того, представителей той организации, куда мы собираемся вступать. И происходит это в нарушение Международной конвенции, гарантирующей этим дипломатам иммунитет от подобных действий. Так что это действительно очень серьезный скандал, и попытки перекрыть его чем-то, попытки отвлечь от него внимание, сместить фокус – это нечто невообразимое. Безусловно, на это будет соответствующее реагирование со стороны всех сторон, которые стали объектами скрытого наблюдения».

Но в правящей партии продолжают настаивать: правительство ничего не знает ни об утечках, ни, тем более, о незаконных прослушках дипломатов. Мэр Тбилиси и генсек «Мечты» Каха Каладзе уверяет, что абсолютно не в курсе событий, но тем не менее заранее уверен в результатах расследования:

«У меня нет никакой информации, поэтому я не могу ничего сказать по этому поводу. Надо просто дождаться расследования и понять, что из этого ложь, а что - правда. Я подчеркиваю: дипломатов никто не слушал, и следствие это установит».

А вот оппоненты власти уверены в том, что следствие установит то, что выгодно правящей партии. Правда, по мнению бывшего премьера Георгия Гахария, в случае с прослушками дипломатов из стран-партнеров «Мечте» стоит подумать об интересах страны, которым неизбежно будет нанесен серьезный ущерб:

«Все мы прекрасно понимаем, что на протяжении последних месяцев, последних 5-6 месяцев, у нас наблюдается очень много серьезных проблем с нашими партнерами. И подобная тяжелейшая дополнительная проблема еще сильнее осложнит эти отношения. И мы все должны заботиться об этих отношениях, вне зависимости от наших партийных позиций, потому что это надпартийный вопрос».

Эксперт Гиги Гигиадзе отмечает, что непременно стоит ждать развития событий. Вызов грузинского посла на ковер – лишь первая ласточка. В дипломатическом арсенале существуют разные формы выражения протеста, и вероятный демарш ЕС и других партнеров – самая оптимистичная из них:

«Существует несколько возможностей. Первая – что, собственно, и произошло – вызов нашего постоянного представителя в Брюсселе для разъяснений. Вторая – это если уже сами послы, которые стали объектами прослушек, получат от своих министерств иностранных дел инструкции объявить нашему МИДу от имени своей страны официальный протест, который может иметь форму демарша. Этот демарш может быть как коллективным, так и индивидуальным. Исходя из того, что большинство дипломатов, которые фигурируют в «слитых» файлах, являются представителями стран ЕС, то, вероятно, такой демарш может объявить от лица Евросоюза руководитель делегации Карл Харцель. Те же послы, страны которых не входят в ЕС, могут сделать это индивидуально. Потребовать от наших властей объяснений в связи с этими фактами».

При этом Гигиадзе не считает, что стоит ожидать отзыва посла ЕС в Грузии. Это слишком серьезный сигнал, дальше которого только расторжение дипломатических отношений. Но то, что Карла Харцеля могут вызвать в Брюссель для того, чтобы он лично рассказал о сложившейся ситуации, судя по всему, вполне логичный шаг. По мнению экспертов, Брюссель вряд ли будет дожидаться итогов расследования и крайне маловероятно, что удовлетворится заключением грузинской прокуратуры.