ENKA отказывается от Намахвани ГЭС. Удастся ли властям спасти контракт?

Компания ENKA Renewables известила о расторжении контракта с правительством Грузии и отказывается строить гидроэлектростанцию стоимостью 800 миллионов долларов, против которой в течение нескольких месяцев выступала группа активистов. Причиной расторжения договора называют нарушение оговоренных в нем условий и форс-мажорные обстоятельства. Впрочем, как отметили в Минэкономики Грузии, решение не окончательное.

Проект каскада Намахванской ГЭС не будет реализован в нынешнем виде. Решение турецкой компании размещено на сайте Стамбульской фондовой биржи.

В заявлении говорится о расторжении контракта на разработку, строительство, владение и эксплуатацию Намахвани ГЭС, подписанного с правительством Грузии 25 апреля 2019 года.

Решение инвестора отчасти стало неожиданностью, так как правительство Грузии, не выходя из проекта, заключило контракт с международной юридической компанией CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP, которая летом приступила к всестороннему изучению всех его деталей, включая потенциальное воздействие на окружающую среду. К исследованию были подключены все заинтересованные стороны, в том числе т.н. «Защитники Рионского ущелья», активные действия которых внесли решающий вклад в дело приостановки строительства.

Лидер активистов Варлам Голетиани считает уход компании позитивным событием для Грузии, хотя признает, что в этом случае страна окажется перед риском многомиллионных выплат по неустойке.

«Коррумпированные чиновники Грузии были кровно заинтересованы в продолжении процесса. Решение компании ENKA наносит прямой удар по финансовым интересам чиновников, замешанных в коррупции. Если бы компания осталась в ущелье, урон страны был бы колоссальный, хотя инвестор в проигрыше не окажется в любом случае», – говорит Голетиани.

В целом, по словам гражданских активистов, решение ENKA оказалось неожиданным и для них.

«Мы ждали окончания выборов и лишь после них собирались перейти к активному протесту. Представители компании в ежедневном режиме вели съемку местности с дронов, собирали данные для арбитражного суда, когда мы их не пропускали в ущелье», – сказал Голетиани в интервью Радио Свобода.

В правящей «Грузинской мечте» с сожалением констатировали возможное сворачивание проекта. По словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, развитию гидроэнергетики нет альтернатив:

«В любом случае этот шаг предпринят компанией. В целом достижение энергетической независимости является нашим безусловным приоритетом не только с точки зрения экономики, но и политической безопасности страны. С одной стороны, это, разумеется, плохой сигнал для потенциальных инвесторов, с другой стороны – мы в ближайшие 10 лет направим наши усилия на привлечение новых финансовых ресурсов для развития энергосектора Грузии».

Оппозиция видит в происходящем исключительно вину правительства «Грузинской мечты»:

«Допрыгались, заигрывали в Варламом (Голетиани). Виновато правительство, привезли их в Тбилиси и разрешили провести митинг-спектакль. Пусть теперь никого не винят. Инвестор сбежал, и все, кто приложил руку к этому, – враги», – написал член политсовета «Нацдвижения» Роман Гоциридзе на своей страничке в Facebook.

Схожий пост в соцсетях опубликовал Зураб Джапаридзе, лидер партии «Гирчи»:

«Поздравляю! Темнота, безумная жажда власти и несправедливость еще раз одержали верх над разумом, так как Иванишвили не желает терять голоса на выборах, а значит, и власть. Для нас же это – потерянные 800 миллионов долларов. Все, теперь сюда никто не вложит и цента, пока у власти эти люди. «Грузинская мечта» – гарантированный рецепт бедности».

Ближе к вечеру со специальным заявлением выступило Минэкономики Грузии. В распространенной информации утверждается, что это только предварительное решение компании, а никак не заключительный этап расторжения контракта.

«Мы получили предварительное извещение от компании о возможном выходе из процесса. Подчеркиваем, компания через месяц планирует расторжение контракта, о чем известила нас заблаговременно. С нашей стороны делается все, чтобы были сняты все вопросы в отношении проекта, для чего мы обратились к авторитетному медиатору – Совету по разрешению споров Энергетического союза ЕС, и пригласили все НПО и общественные группы, заинтересованные в проекте Намахвани, присоединиться (к процессу). Выражаем надежду, что нам удастся сблизить позиции и вопрос будет решен на благо Грузии», – говорится в заявление Минэкономики Грузии.