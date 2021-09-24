COVID-19 в Грузии: 1698 новых случаев, 38 пациентов скончались

Найденный в самопровозглашенной республике Абхазия свинцовый саркофаг вскроют специалисты из России. Об этом агентству «Апсныпресс» рассказал директор Государственного музея, участник экспедиции Аркадий Джопуа.

«Мы не стали сразу вскрывать саркофаг и хотим привлечь специалистов разной специализации, которые все сделают правильно и вскроют его без повреждений. Это не просто открыть крышку. Он запаян, и открыть его не так просто. Кроме того, в саркофаге явно сохранились останки, что видно через отколотый в его дне кусок», – сказал Джопуа.

По его словам, археологи нашли нужных специалистов, сейчас ведут с ними переговоры и надеются, что до конца октября саркофаг будет вскрыт и можно будет приступить к его научному описанию и более подробному изучению. В дальнейшем, после реставрации он станет частью экспозиции Государственного музея.

«Нам нужны и специалисты по реставрации, потому что он хоть и в очень неплохом состоянии, но имеются трещины, а его крышка придавлена. Специалисты должны с ним поработать и довести по возможности до первоначального вида», – сказал Джопуа.

Археолог отметил, что саркофаг – очень ценная во всех отношениях находка. Всего в Абхазии было найдено три подобных саркофага. Первый из них каменный, он хранится в Госмузее в отделе средневековья, еще один подобный саркофаг – медный, он находится в храме в селе Каман.

«Свинцового саркофага этого периода не находили еще нигде на территории Закавказья. Были находки только более позднего периода. Похожие саркофаги были найдены в Англии и в прошлом году во Франции, но нельзя сказать, что их много. Это – очень редкая находка, поэтому нам очень повезло и нашей истории тоже», – сказал Джопуа.

Как сообщалось ранее, редкий и ценный археологический артефакт – свинцовый саркофаг, которому более 1500 лет, нашли археологи в ходе совместной ежегодной абхазо-российской экспедиции в древнем городище Гюэнос на территории города Очамчире более месяца назад. Место, в котором хранится уникальная находка, археологи пока не разглашают в целях безопасности.