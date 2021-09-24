«Грузинская мечта» идет по кокаиновому следу

«Грузинская мечта» продолжает кампанию по дискредитации перешедшего в оппозицию Георгия Гахария. Бывшего премьера обвиняют в употреблении тяжелых наркотиков. Доказательств пока не предъявляется.

Сегодня председатель партии власти Ираклий Кобахидзе выдал новую порцию обвинений в адрес бывшего премьера – якобы наркозависимым его сделала близкая женщина:

«Она находится в списке городского сакребуло (городского собрания) от его партии, эта женщина никогда не состояла в рядах «Грузинской мечты». Это она пристрастила его к кокаину. Фамилию ее называть не буду».

Отвечая на вопрос, когда появилась эта информация, Кобахидзе ответил: после того, как «Гахария отбился от партии и от рук».

Необходимо отметить, что организованная кампания против Георгия Гахария началась на следующий день после его вступления в борьбу за пост мэра Тбилиси. Почин в ней задал действующий мэр Каха Каладзе, который в начале сентября предложил всем кандидатам пройти тест на наркозависимость. И хотя отказались от этого все без исключения кандидаты, в партии власти главной мишенью назначили Гахария, раз за разом предлагая провериться именно ему. Последний, чтобы развеять сомнения избирателя, прошел обследование в Австрии, после чего предъявил результаты отрицательного теста, полученного в одной из клиник Вены 17 сентября.

Впрочем, этой бумаге власти выразили недоверие. В репортаже о расследовании подконтрольной властям телекомпании «Имеди» корреспондент пытается взять интервью у врача клиники, на что тот, не отвечая на вопросы, говорит, что обратится в полицию. На основании этого сюжета в эфире того же «Имеди» Ираклий Кобахидзе заявил, что врач, подписавший документ, якобы является неврологом, у которого не было полномочий на проведение обследования.

Почему экс-премьер отказался от проверки в Грузии? На этот вопрос ранее Гахария ответил в эфире телекомпании «Пирвели»:

«На что рассчитана их кампания? Я готов был пройти тест, но со мной связались из бюро экспертизы и предостерегли от провокации власти. Да, они в государственном учреждении были готовы подтасовать результаты экспертизы. И тему эту вбросил именно Каладзе, который пошел у них на поводу и сейчас спрятался в кусты. Я точно знаю, в каком кабинете это было согласовано, и также точно знаю, что эти люди не решились бы на это самостоятельно», – сказал Гахария, намекая таким образом на решающую роль основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Сам Каха Каладзе сегодня предпочел не вдаваться в эту тему, сославшись на занятость:

«Сначала он (Гахария) говорил о том, что готов пройти это обследование, непонятно, в чем была проблема. Потом он побежал в Австрию, чего он там хотел, тоже непонятно. Его действия, к сожалению, вызвали много вопросов. Насчет остального обратитесь к Ираклию Кобахидзе, мне некогда, я провожу предвыборные встречи, меня больше волнует будущее Тбилиси».

Наблюдатели отмечают в нынешней кампании небывалое размывание границ приличия. И большинство негатива исходит именно от партии власти, считает политолог Гиа Нодиа:

«На этом этапе они («Грузинская мечта») посчитали, что Георгий Гахария представляет для них наибольшую опасность. Он новое лицо в оппозиции, в отличие от «Нацдвижения», у которого из года в год фиксированное число сторонников. Соответственно, они решили, что именно из-за него они могут проиграть выборы и показать худший в истории результат, поэтому они начали против него крайне агрессивную, унижающую человеческое достоинство кампанию, назвав безо всяких доказательств кокаинщиком».

Примечательно, что неожиданно руку помощи Гахария протянул его соперник в борьбе за пост мэра Тбилиси. Анна Долидзе считает, что организованной травле Георгий Гахария должен противостоять правовыми методами, в том числе в международных инстанциях. Поэтому она, как юрист международного права, предложила ему представлять его интересы в тбилисском и международных судах.