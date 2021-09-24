Ахра Аристава: «В такой ситуации я бы не давал положительную оценку работе правительства»

Прошедшая в минувший вторник трехчасовая пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжания не вызвала большого отклика в абхазской политике. Между тем у экспертного сообщества некоторые заявления главы государства вызвали вопросы. К примеру, наш «Гость недели» экономист Ахра Аристава сомневается в том, что оценка, данная работе правительства президентом, справедлива. Не видит эксперт и смысла в поиске инвестора в Перепадные ГЭС при наличии финансирования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

– Президент на пресс-конференции говорил о том, что в работе правоохранительных органов наметился существенный прогресс, что порядка стало больше, есть очевидный сдвиг. Я хотела бы спросить у вас, Ахра, видите ли вы в реальной жизни прогресс в работе правоохранительных органов?

Когда к власти приходит новый руководитель государства, всегда на волне победы правоохранительные органы показывают определенные результаты. Но далее практика показывает, что без реформ у такого управления в ручном режиме долгосрочной перспективы нет

– Практика показывает что, когда к власти приходит новый руководитель государства, всегда на волне победы правоохранительные органы показывают определенные результаты. Так было и когда Александр Золотинскович (Анкваб) выиграл, и когда Рауль Джумкович (Хаджимба) выиграл, и сейчас это дает определенный эффект. Но далее практика показывает, что без реформ, без изменения законодательства и реформирования всей правоохранительной системы у такого управления в ручном режиме долгосрочной перспективы нет. Он говорил, что готовятся изменения в Уголовный кодекс, но этого мало. Надо принимать закон о борьбе с организованной преступностью, который готов и давно лежит; надо принимать законы, касающиеся доступа спецслужбам к финансовым потокам, а у них сейчас нет такого доступа из-за закона о банковской тайне. Тогда, я думаю, результаты работы правоохранительной системы будут реально существеннее, и люди почувствуют более высокий уровень безопасности.

– Президент комментировал и соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, как, по-вашему, что оно даст Абхазии?

– Это соглашение вытекает из большого договора от 2014 года о союзничестве и стратегическом партнерстве. Дело в том, что у нас много граждан, которые своевременно не воспользовались возможностью вступить в российское гражданство, есть много желающих это сделать, поэтому этого соглашения люди ждут давно. Например, родители, имеющие российское гражданство, не знают, что их дети до 18 лет могут вступить в российское гражданство, но для этого им надо подать заявление в посольство (консульство) России в Абхазии. Они этого не делают, а после 18 лет право такого упрощенного вступления в российское гражданство дети теряют. Есть люди, которые по разным причинам не получили своевременно российское гражданство. Это пожелание граждан, которые обращались к властям, чтобы правительство оказало им в этом плане содействие.

– На пресс-конференции президент сообщил, что дал правительству поручение актуализировать программы социально-экономического развития, которые были разработаны ранее, думаю, вы хорошо с ними знакомы. Причем, он сообщил, что эта программа (стратегия) будет разрабатываться совместно с государственными органами Российской Федерации, так как, по словам Аслана Бжания, Абхазия в ее реализации рассчитывает на помощь России. Как бы вы прокомментировали этот момент? Абхазия в состоянии решать хоть какие-нибудь вопросы самостоятельно, не полагаясь на финансовую помощь России?

Любому государству на стадии становления помощь необходима. Даже сама Россия кредиты брала за границей. Здесь речь идет о том, что планы правительства должны включать в себя синхронизацию с этой финансовой помощью

– Любому государству на стадии становления помощь необходима. Даже сама Россия кредиты брала за границей. Что касается взаимодействия с Россией, конечно, это взаимодействие необходимо, потому что надо синхронизировать свои планы с российской финансовой помощью, она должна носить единый логический характер. Например, нам выделяют в год пять миллиардов рублей, часть этой суммы идет на повышение заработной платы, часть – на инфраструктурные проекты. Здесь же речь не идет о том, что российская сторона за абхазское правительство будет строить жизнь суверенного государства? Здесь, скорее всего, речь идет о том, что планы правительства должны включать в себя синхронизацию с этой финансовой помощью.

– Аслан Бжания назвал основными пунктами этой программы изменение режима пересечения российско-абхазской границы, вопросы энергетики, газификацию Абхазии, осуществление инфраструктурных проектов (дорожных, по водоснабжению и канализационным сетям, строительства аэропорта, работу железной дороги и так далее). Весь этот перечень вызывает такое ощущение, что речь идет не о стратегии социально-экономического развития Абхазии, а об очередной инвестиционной программе. Что вы думаете об этом?

– На сегодняшний день это так выглядит. Дело в том, что не озвучены долгосрочные национальные программы, мы не знаем, что правительство собирается делать. Например, аэропорт понятен, в то же время, когда аэропорт запустится и пойдет пассажиропоток, будут ли готовы население и национальный бизнес к тому, чтобы его обслуживать? Будут ли кафе, будут ли гостиницы, будут ли инвестиции, будет ли кредитование или дотации, чтобы жители Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского, Галского районов успели параллельно все это сделать? Для чего инфраструктура делается? Для развития экономики. Будет ли помощь и вовлечение населения в эту экономику? И какими инструментами это будут делать? Мы пока этого не знаем. Программа правительства по развитию национальной экономики должна быть, и она должна быть понятна гражданам Абхазии. Общество, эксперты и научная среда – все ждут этих планов, надеюсь, что они будут озвучены.

– Президент затронул программу гармонизации законодательства России и Абхазии и сказал, что согласен с каждым ее пунктом. Как бы вы прокомментировали это?

Думаю, речь идет о том, чтобы Абхазия в перспективе была полноправным участником евразийской интеграции. Не только Абхазия, все участники гармонизируют законодательство, это – нормальный процесс

– Программа гармонизации тоже вытекает из договора 2014 года. Думаю, речь идет о том, чтобы Абхазия в перспективе была полноправным участником евразийской интеграции. Не только Абхазия, все участники гармонизируют законодательство, это – нормальный процесс. То, о чем говорил Аслан Георгиевич (Бжания), мне трудно комментировать, потому что я не видел детализацию пунктов этой программы. Наверное, речь идет о подготовке каких-то документов, касающихся таможенной сферы, налоговой, банковской сферы… Вот видите, мы гадаем, мы не знаем, что он имел в виду. Перечень из 45 вопросов – это план межправительственной работы, но мы пока не видели эти документы, поэтому это сложно обсуждать.

– Из того, что вы услышали и что прозвучало на пресс-конференции, что бы вы хотели прокомментировать?

– Прозвучали слова одобрения деятельности правительства. Глава государства сказал, что таможенный комитет лучше работает, что правительство лучше работает. Я это воспринимаю как аванс и поддержку на будущее, потому что таможенный комитет просто делает свою работу. Пришло больше товара, это уже по первому кварталу было видно, на 2,5 млрд рублей импорт увеличился, естественно, и цены увеличились, и, как следствие, платежи в бюджет увеличились. Но есть другие цифры, они опубликованы Государственным управлением статистики и показывают, что упало внутреннее промышленное производство, промышленная переработка почти на 500 млн рублей ( с 3 млрд рублей в 2019 году до 2,5 млрд). Это очень тревожный знак и говорит о том, что правительство не спрогнозировало в прошлом году, что будет большой турпоток, не уделило должного внимания внутренним производителям и не оказало им поддержку. В итоге они оказались в проигрыше. В такой ситуации я бы не давал положительную оценку работе правительства. Из этого надо делать выводы. Сейчас уже и формирование бюджета должно быть закончено, чтобы мы в следующем году не попали в такую же ситуацию, когда вдруг много туристов, вдруг чего-то не хватает, вдруг кто-то план перевыполняет, это все надо прогнозировать заранее. И, конечно же, у президента есть очень большой рычаг, он по Конституции определяет бюджетную и финансовую политику, включая банковскую. Есть банковский совет, и в нем его прямой представитель, туда также входят руководители министерств экономики и финансов. Минфин, Минэк и Нацбанк вполне могут совместно спланировать на следующий год меры по поддержке национального производителя.

Не все, наверное, можно охватить одной пресс-конференцией, но лично я ждал, что будут какие-то прогнозы и стратегические планы в свете подготовки бюджета. Признаться, я большего ждал

Не все, наверное, можно охватить одной пресс-конференцией, но лично я ждал, что будут какие-то прогнозы и стратегические планы в свете подготовки бюджета. Уже в октябре бюджет должен поступить в парламент. Мы не знаем, какие планы у правительства, на что они будут делать акценты, какие реформы туда заложены, будет ли финансирование, например, на ту же правоохранительную систему? Будут ли реформы? Я, например, еще ничего не слышал о борьбе с преступностью в сфере высоких технологий. Это касается развития цифровых технологий, банковских технологий, надо идти на опережение, надо это все планировать и финансировать. Будет ли кредитование в том же сельском хозяйстве или в других сферах? Признаться, я большего ждал, но я думаю, что будут еще пресс-конференции, и мы что-то еще услышим.

– А то, что прозвучало на пресс-конференции по энергетике, по майнингу, по Перепадным ГЭС, вы можете как-то прокомментировать?

– Опять же мы видим, что нет единой стратегии, и у государства не выработан подход к ключевой отрасли. Если бы был единый подход к тому, как развивать эту сферу, не было бы разных предложений. Мое мнение, что компания должна быть неделимой, нам надо внедрять аудит, надо реформировать бухучет, надо провести переоценку, чтобы мы знали, чем владеет страна, и, опираясь на то, что мы имеем, привлекать инвестиции. Просто делить компанию и частями ее раздавать в аренду – это путь бесперспективный, и зря такое рекомендуют главе государства. Мы уже имеем подобный опыт, вот у нас СухумГЭС в аренде, и что? Это разве как-то повлияло на ситуацию с дефицитом электроэнергии? Никак не повлияло. Программа развития должна быть комплексной и синхронизированной.

Было бы неплохо, если бы Институт экономики, специалисты по энергетике высказались, посмотреть разные мнения и выработать единый долгосрочный государственный подход. А просто отделять Перепадные ГЭС от энергетического комплекса, на мой взгляд, нельзя

Единственное, что мне понравилось в его выступлении в этой связи, что правительство будет повышать зарплаты, внедрение тарифа будет растянуто на пять лет и тарифы будут разные, включая социальный. Это уже хорошо, потому что раньше это не звучало. И все-таки подходы в энергетике должны включать в себя разные концепции. Было бы неплохо, если бы Институт экономики, специалисты по энергетике высказались, посмотреть разные мнения и выработать единый долгосрочный государственный подход. А просто отделять Перепадные ГЭС от энергетического комплекса, на мой взгляд, нельзя. Кстати, все специалисты говорят, что этого не стоит делать, потому что они входят в единый энергетический комплекс «ИнгурГЭС». Тем более, что «ИнгурГЭС» – клиент Европейского банка реконструкции и развития, у него есть кредитные линии, там вообще инвестор не нужен, они могут взять кредит, учитывая наши интересы, и все отремонтировать. Если есть источник, зачем нужен инвестор и зачем вообще нужна эта процедура, непонятно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия