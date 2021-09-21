Аслан Бжания – о программе гармонизации законодательств: «Согласен с каждым пунктом»

Пресс-конференция с президентом Абхазии Асланом Бжания длилась почти три часа. Он с готовностью отвечал на все вопросы журналистов: соглашение о двойном гражданстве, сухумский аэропорт, энергетика и майнинг, программа гармонизации законодательства России и Абхазии, насилие правоохранителей и много других тем было затронуто в ходе встречи.

Первым был вопрос о достижениях президента за время пребывания на посту. По словам Аслана Бжания, проблемы оказались более сложными, чем он себе представлял, когда был в оппозиции, но он этих проблем не боится и уверен, что они будут решены и не превратятся в угрозы. Своим достижением назвал улучшение работы правоохранительного ведомства: количество тяжких преступлений уменьшилось, раскрываемость увеличилась, гибель в ДТП сократилась.

Инвестиции в энергетику, перепадные, майнинг

В вопросе привлечения инвесторов в энергетику к реконструкции малых и перепадных ГЭС позиция президента такова: прекрасно, когда есть внутренние инвесторы, им всегда готовы помочь, но практика показывает, что таковых нет, поэтому надо привлекать иностранных. В качестве примера успешного инвестиционного проекта он привел родное село Тамыш, где недавно был выстроен туристический комплекс, в котором нашли себе работу сто местных жителей, а средняя заработная плата сотрудников составляет 37 тысяч рублей.

«В летние месяцы, чтобы снизить потребление электроэнергии, каждую ночь на несколько часов отключают свет. Что ждет жителей Абхазии зимой, когда энергетические проблемы станут еще острее?» – спросили у главы государства.

Ситуация не изменится без серьезных реформ. Аслан Бжания проинформировал, что совместно с российскими партнерами разработана дорожная карта, которая предполагает введение экономически обоснованного тарифа и установку приборов учета:

«Вместе с российскими друзьями мы подготовили дорожную карту по энергетике. Она предусматривает вопросы, связанные с установлением в стране экономически обоснованного тарифа, этих тарифов будет несколько, они будут вводиться поэтапно. Но что у нас в энергетике происходит? 1 млрд 800 млн рублей – это задолженность потребителей за электроэнергию за последние 24 года, притом что для населения тариф составляет 40 копеек. Не платят 40 копеек. Есть села, где население платит 15-20% за потребленную электроэнергию, есть села, которые вообще не платили. Месяца три мы пытаемся применить адекватные меры, собираемость стала повышаться, в июле она повысилась в среднем по стране процентов на пятнадцать. Будем пробовать закрепить эту тенденцию. Прежде всего, не платят потому, что нет приборов учета потребления электроэнергии. Приборами надо оснастить абсолютно всех».

На первом этапе в ближайшие несколько лет планируется инвестировать в энергетику 5 млрд рублей.

Что касается трех перепадных ГЭС, входящих в каскад ИнгурГЭС, то они были взяты на баланс этим летом и теперь являются собственностью абхазского государства. Аслан Бжания пояснил, что появилась частная компания, которая готова взяться за их реконструкцию, правительство изучает ее проектное предложение. Объем вложений составляет 10 млрд рублей, Абхазия от этого инвестпроекта, в случае его реализации, получит 200 млн рублей арендной платы плюс налоги. Объекты не будут приватизированы, их сдадут в долгосрочную аренду.

На вопрос об альтернативных источниках энергии Аслан Бжания ответил, что программа газификации Абхазии разрабатывается совместно с Российской Федерацией, но о сроках он пока ничего сказать не может. Альтернативные источники энергии также важны, ветряные установки можно поставить в Бзыбском ущелье, и они могут вырабатывать электроэнергию, но пока нет инвестора, который бы заинтересовался таким проектом.

Поговорили и про майнинг, Аслан Бжания назвал этот вид бизнеса «хорошим и доходным». После того, как крупные фермы закрылись, сказал он, люди разобрали аппараты по домам, и теперь обнаружить их непросто. Он призвал тех, кто знает, как справиться с незаконным майнингом, прийти к нему и рассказать. В то же время он уверен, что решением проблемы будет создание технопарка и перевод туда всех майнеров. Такой вариант прорабатывается правительством.

Двойное гражданство, снятие запрета с учреждений культуры и программа гармонизации

Соглашение о двойном гражданстве, сказал президент, согласовано сторонами и в ближайшее время должно быть подписано, оно вступит в действие после соответствующего указа президента России:

«О двойном гражданстве: в этом году достигнуты договоренности о подписании международного договора, который будет определять основания для упрощенного порядка приобретения гражданами Республики Абхазия российского гражданства, а также правовой статус лиц, имеющих два гражданства. Распоряжение о подписании соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства подписано мной 25 августа 2021 года и направлено российской стороне. Нам потребовался год для подготовки решения этого вопроса. Соглашение и российской, и абхазской сторонами подготовлено и согласовано. Я дал доверенность, и в ближайшее время оно будет подписано».

Журналисты интересовались, планирует ли президент снять запрет с деятельности учреждений культуры. Он вспомнил поговорку: «обжегшись на молоке, на воду дуют» и сообщил, что если наметившаяся тенденция к спаду заболеваемости сохранится, то он подумает о возможности открыть культурные учреждения.

О программе гармонизации законодательства России и Абхазии Аслан Бжания сказал, что согласен с каждым ее пунктом, но необходимо разработать документ, который будет принят сторонами.

Сухумский аэропорт и демаркация границ

Говоря о работе Сухумского аэропорта, отметил, что пока до открытия далеко, речь идет всего лишь о проектно-сметной документации, которая может быть готова не раньше чем через год:

«До открытия Сухумского аэропорта дел еще очень много. За это время мы изыскали средства – около 120 млн рублей на подготовку проекта. Проектно-сметную документацию с государственной экспертизой мы получим к осени будущего года. У нас в Абхазии нет специализированных проектно-сметных институтов, которые могли бы такую работу провести. Конечно, на согласование документов уходит очень много времени, потенциальный инвестор определен, он и профинансировал проектные работы. Но за четыре-пять месяцев специалисты несколько раз приезжали, это было в феврале и в марте, с марта месяца по настоящее время стоимость некоторых строительных материалов увеличилась в два и более раз».

Президент пообещал, что освещение трассы Сухум – Очамчыра начнется в этом году и дойдет до села Лабра, оставшуюся часть трассы будут освещать уже в будущем году. Ткуарчальскую больницу введут в эксплуатацию в этом году.

Аслана Бжания попросили проинформировать о работе российско-абхазской комиссии по демаркации государственной границы, он сообщил, что на том участке, где сейчас работают специалисты, проблемы не возникают, а до Аибги, которая вызывает озабоченность абхазской стороны, еще далеко.

Насилие в МВД

Аслан Бжания прокомментировал два случая применения насилия сотрудниками правоохранительных органов, а именно, Гагрского РОВД, которые пытали и избивали российского туриста, а совсем недавно там покончил собой Анри Атейба, предположительно, после применения к нему физического воздействия. Президент проинформировал, что в обоих случаях сотрудники отстранены от занимаемых должностей, в отношении тех, кто издевался над российским туристом, прокуратура возбудила уголовное дело. Что касается Атейба, то в этом случае позиция президента была жесткой, если сотрудников милиции бьют, они должны отвечать тем же:

«В отношении Атейба, я с этим парнем незнаком, но хотел бы вас проинформировать о том, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким преступлениям. Этим летом он вместе с группой лиц вечером, в темное время суток напал на начальника уголовного розыска УВД города Гагра, и они избили его. В любой другой стране, если бы избили сотрудника уголовного розыска (а он был безоружный), он имел бы право расстрелять их на месте, и правильно поступил бы. Значит, уважаемые наши суды в отношении Атейба год тому назад приняли решение дать ему условный срок 6 лет. Это притом, что за год до этого он был осужден и за год до этого – тоже. Да, такая плохая история произошла. Но эта история имеет предысторию. Я буду ориентировать правоохранителей, чтобы они всегда действовали адекватно: если их бьют, они будут отвечать тем же самым в условиях необходимой обороны».

Будет ли Конституционная реформа и изменится ли избирательная система?

Комиссия по Конституционной реформе подготовила несколько предложений по оптимизации аппарата государственного управления. Президент пообещал, что оптимизация будет. Что касается избирательной системы, то она вряд ли изменится в ближайшее время, в лучшем случае, можно ждать изменений к 2025 году.

На вопрос о том, с кем и где президент любит проводить свободное время, Аслан Бжания ответил, что предпочитает делить его с теми, кто не говорит с ним о политике, а знает много анекдотов и любит их рассказывать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия