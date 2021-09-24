Посол ЕС: мне жаль, что лидеры «Грузинской мечты» и ЕНД проявили агрессию друг к другу

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель прокомментировал события перед офисом ЕС в Тбилиси 23 сентября, сообщает SOVA. В тот день между председателями правящей «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе и оппозиционного «Единого национального движения» Никой Мелия произошла перепалка.

«Вчера, чтобы обсудить текущий избирательный процесс, я вместе с представителями стран-членов ЕС провел индивидуальные встречи с лидерами политических партий, как это часто бывает перед выборами. Мне очень жаль, что перед представительством [ЕС] лидеры двух партий проявили агрессию по отношению друг к другу. Однако я приветствую тот факт, что один из них извинился перед обществом и призвал к спокойствию.

Меня также встревожила ситуация с безопасностью, созданная после противостояния перед офисом представительства, по поводу которой у меня была коммуникация с соответствующими государственными службами.

Позвольте мне повторить послание, которое я высказал на прошлой неделе: я осуждаю факты насилия в предвыборном контексте и призываю к их скорейшему и всеобъемлющему расследованию. Также прошу стороны проявить сдержанность.

В день выборов, который состоится в Грузии на следующей неделе, всем избирателям должна быть предоставлена возможность реализовать свои демократические права и проголосовать свободно, мирно и в обстановке, свободной от насилия или давления. Правительство Грузии и политические партии несут важную ответственность за обеспечение реализации этого права».