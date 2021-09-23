Мелия и Кобахидзе обменялись любезностями перед офисом ЕС

У входа в представительство ЕС в Тбилиси сегодня обменялись нелестными эпитетами лидеры двух откровенно враждующих партий – «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» – Ираклий Кобахидзе и Ника Мелия. Они были приглашены в офис этой организации для обсуждения предвыборной ситуации. Происшествию предшествовало заявление посольства США, в котором из-за известного инцидента в Дманиси выражено сомнение в том, что грузинские власти будут придерживаться принципов проведения мирных и справедливых выборов.

Судя по всему, отныне при организации встреч с грузинскими политическими лидерами дипломатам западных стран придется увеличивать интервал между визитами в их офис представителей правящей «Грузинской мечты» и оппозиции, чтобы те ненароком не пересеклись и не стали устраивать уличных разборок. Именно так случилось сегодня между двумя и тремя часами дня прямо у входа в здание, где располагается представительство ЕС в Грузии. Когда вышедший со встречи с послом ЕС Карлом Харцелем председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе еще общался с журналистами, лидер «Нацдвижения» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия приехал на предстоящую встречу оппозиции с европейским дипломатом. Плотное кольцо журналистов вокруг Кобахидзе не помешало ему заметить последнего, и он прямо направился к лидеру правящей партии со словами:

«Послушай, молодой человек, знаешь, что меня интересует?» И дальше пошла агрессивная критика вокруг дманисского инцидента.

Два дня назад на предвыборной встрече оппозиционного кандидата с избирателем завязалась поножовщина с представителями «Грузинской мечты», и сын мажоритарного кандидата от партии власти ранил двух сторонников оппозиции. В партии власти изначально предположили, что оппозиционеры сами ранили друг друга, но позже, назвав случай единичным эксцессом, осудили его, обещали наказать всех виновных, при этом ответственность за случившееся возложили на «Нацдвижение». Сегодня председатель партии Ника Мелия не упустил возможность спросить об этом на улице у председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе:

«Ты веришь, что в Дманиси мы вправду сами ранили наших сторонников?! Веришь в это, ты, бессовестный? Второго октября ты получишь соответствующий ответ, раб Бидзины Иванишвили! Вот как ты убегаешь отсюда сейчас, так убежишь и второго октября!» – кричал Ника Мелия вслед спешно ретировавшемуся Ираклию Кобахидзе. Впрочем, садясь в автомобиль, тот успел ответить Нике Мелия:

«Вот как они устраивают провокации, эти ублюдки, подонки! Ника Мелия – провокатор, хулиган без интеллекта и грязный человек!»

Позже Ираклий Кобахидзе извинился перед общественностью за свои нецензурные выражения, объяснив, что «хулиган и провокатор Ника Мелия его вывел из себя».

Перед тем, как схлестнуться с Мелия, лидер правящей партии сообщил журналистам, что встреча с послом ЕС, на которой дистанционно присутствовали и другие дипломаты стран ЕС, касалась исключительно предстоящих выборов. Он также сказал, что о соглашении Шарля Мишеля, которое «Грузинская мечта» покинула, а также о скандале вокруг незаконных прослушек СГБ не было и речи.

Между тем направляющиеся на встречу к послу ЕС другие оппозиционеры из «Лело» и «Стратегии Агмашенебели» планировали заручиться поддержкой западных партнеров по поводу обговоренных в соглашении Мишеля 43% барьера, не набрав которые на муниципальных выборах «Грузинская мечта» обязалась объявить досрочные парламентские выборы, но потом отказалась от своих слов. Вот что сказала по этому поводу Саломе Самадашвили, депутат фракции «Лело – Партнерство для Грузии»:

«Один из главных обсуждаемых вопросов (с послами) – это выполнение соглашения Шарля Мишеля, которое было оформлено 19 апреля под эгидой ЕС. Мы видим, что «Грузинская мечта» уже проигрывает приближающиеся выборы, и, конечно, в повестке дня будет вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в будущем году с целью смены власти в стране».

Журналистам так и не удалось в спокойной обстановке дождаться завершения встречи оппозиции с послом ЕС. К офису представительства ЕС начали стягиваться молодые люди.

Представляясь журналистам как «простые граждане, парни из Ваке», они грозили дождаться Нику Мелия, чтобы проучить его. Заразились примером и сторонники Мелия, они тоже стали собираться у посольства ЕС, появилась и полиция, создав во всей красе наглядную картину поляризации общества.

Лидеры «Грузинской мечты» уже с телеэкранов подливали масла в огонь, называя Нику Мелия «уличной шпаной» и провокатором, которому, как выразился Ираклий Кобахидзе, самому придется очень скоро бежать из офиса ЕС. Но вскоре призвали своих сторонников успокоиться и покинуть территорию. Тем не менее один из молодых людей постарался приблизиться к вышедшему со встречи Нике Мелия, однако полицейские встали на защиту оппозиционера и провели до автомобиля.

В течение следующих часов противоборствующие стороны обвиняли друг друга в подстрекательстве к насилию. Говоря об ответственности властей, оппозиционеры ссылались на вчерашнее заявление посольства США в Тбилиси. В нем осуждаются инциденты в Дманиси, а также в Рустави, которые расцениваются как «политически мотивированные нападения»:

«Это, наряду с многочисленными сообщениями о давлении и запугивании кандидатов от оппозиции и их сторонников по всей стране, вызывает серьезные сомнения в стремлении правительства создать безопасную, справедливую предвыборную среду и обеспечить демократический избирательный процесс. Насилие недопустимо в избирательной кампании. Правительство несет основную ответственность за создание среды, защищающей права людей и обеспечивающей свободные, справедливые и конкурентные выборы, которым могут доверять избиратели. Правительству Грузии следует удвоить свои усилия, чтобы обеспечить кандидатам и их сторонникам демократические права на свободу слова и собраний без угроз, запугивания, преследований и насилия, а также предпринять активные шаги по привлечению к ответственности тех, кто совершает нарушения на выборах».

В завершение посольство США напоминает, что все партии несут гражданскую ответственность за создание мирной атмосферы. Между тем грузинские политики сегодня не смогли ее обеспечить даже в центре столицы у представительства ЕС.