Грузинская дорожка в черноморском бассейне

Пока премьер-министр Грузии готовился выступить с трибуны Генассамблеи ООН с речью, в которой немалая часть посвящена проблемам безопасности Черноморского региона и роли России в дестабилизации, Палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против Москвы. Это произошло при одобрении проекта оборонного бюджета Соединенных Штатов на следующий финансовый год.

316 – «за», 113 – «против» – Палата представителей американского Конгресса проголосовала за введение новых санкций в отношении Москвы. Среди новшеств – список высокопоставленных политиков, возглавляют который премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правда, поправка носит рекомендательный характер и вступит в силу лишь в случае одобрения со стороны администрации президента США. Но сам прецедент говорит о том, что в Вашингтоне не исключают конфронтационного сценария.

Главный рычаг давления – экономический. Помимо ограничений в отношении российских политических деятелей, проект оборонного бюджета предусматривает новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Если проект найдет поддержку в сенате, то президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству трубопровода.

Решение нижней палаты американского Конгресса, последовавшее за довольно жестким выступлением президента Украины Владимира Зеленского в отношении России, некоторым образом предварило сегодняшнюю речь премьер-министра Грузии. По словам главы МИДа Давида Залкалиани, Ираклий Гарибашвили в своем выступлении сделает акцент на проблемах, которые создает Россия в черноморском регионе, и тех шагах, которые предпринимает Тбилиси, чтобы нивелировать угрозы:

«Речь премьер-министра будет ориентирована на будущее, на то, что нужно сделать для устойчивого развития, демократического развития, улучшения благосостояния людей, а также для минимизации угроз, которые создают проблемы для страны. Конечно, речь пойдет о ситуации на оккупированных территориях, о том, какие возможности существуют у международного сообщества по этому вопросу и как эту консолидацию следует укреплять. Это касается наших мирных инициатив. Стратегия деоккупации, конечно, будет звучать в этом выступлении очень четко. Одними из важных направлений будут регион и роль, которую Грузия играет в этом регионе».

При этом, как заверил главный грузинский дипломат, в ожидании выступления премьер-министр не терял времени даром, проведя ряд важных двусторонних встреч. Одной из таких в Тбилиси называют общение на полях Генассамблеи с президентом Турции. После второй карабахской войны роль Анкары на Южном Кавказе существенно усилилась, и Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает амбиций если не заменить Россию в регионе в контексте геополитического влияния, то, по меньшей мере, существенно подвинуть. Гарибашвили о деталях встречи распространяться не стал, ограничившись коротким сообщением в Twitter:

«Плодотворная дискуссия с Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. Обсуждались перспективы углубления стратегического партнерства Грузии и Турции в достижении мира и стабильности в регионе».

В экспертном сообществе считают, что Гарибашвили явно использовал встречу, чтобы более подробно донести до турецкого президента предложение армянского премьера Никола Пашиняна о возможности начала диалога между Ереваном и Анкарой. Глава грузинского правительства не скрывает, что имеет амбиции стать посредником в урегулировании карабахского конфликта, в котором Турция в последней его фазе сыграла чуть ли не решающую роль.

При этом, по мнению руководителя программ исследований России в Грузинском центре стратегического анализа Торнике Шарашенидзе, мнение о том, что в лице Анкары на Южный Кавказ наконец пришло НАТО, не стоит воспринимать буквально:

«Турция в этом контексте является региональным игроком, а не членом НАТО. Конечно, она остается членом НАТО, но в этом контексте, когда речь идет о кавказской политике, она ведет себя как сильная региональная держава, которая по влиянию уступает только России. Нужно помнить, что еще до того, как Турция пошла на некоторый разрыв с Западом, а разрыв налицо, она блокировала Active Endeavour (операция «Активные усилия»), – у НАТО была такая затея, чтобы корабли НАТО патрулировали в Средиземном море. И появилась идея, наверное, у американцев, почему только в Средиземном море, давайте патрулировать и в Черном море тоже. Турция заблокировала это».

По мнению эксперта, в том, что касается Южного Кавказа и Черного моря, Анкара четко разделяет интересы НАТО и свои собственные. И возможность вернуть регион в свою историческую сферу влияния, которую дала вторая карабахская война, Турция не намерена делить с Североатлантическим альянсом. В то же время Торнике Шарашенидзе считает, что, несмотря на усиливающуюся роль Анкары, Москва пока твердо удерживает свои позиции:

«Я думаю, что она (Турция) является неким сдерживающим фактором, но монополия России на военное присутствие все еще сохраняется. Хотя бы в Грузии, к сожалению. Если брать Южный Кавказ в целом, сейчас эта монополия пошатнулась после карабахской войны, но в Грузии все еще сохраняется военное присутствие, и Турция, конечно, это учитывает. Как учитывает и фактор ядерного потенциала России, который все учитывают во всем мире, включая американцев. Россия очень многое изменила в своих вооруженных силах после войны с Грузией. К сожалению, мы проявили себя как пионеры. Россия реформировала свои вооруженные силы и показала эту силу в той же Сирии».

Поэтому надеяться на то, что Анкара готова в случае негативного развития событий вступить в прямую военную конфронтацию с Москвой, не стоит.

При этом председатель НПО «Атлантический совет Грузии», политолог Давид Сихарулидзе отмечает, что сегодня Россия предпочитает в отношении Грузии использовать «мягкую силу». Пропаганда, которую Москва задействовала в Грузии, работает даже лучше, чем российские танки, отмечает эксперт:

«Внутри Грузии эта пропаганда началась не вчера и даже не в 2008 году. Из года в год эта пропаганда становится все сильнее, все больше и больше ресурсов туда вкладывается. И, я думаю, там нет одной какой-то пропагандистской линии. Так как эта пропаганда направлена не на строительство чего-либо, а на разрушение основ общества и государственности, там много направлений. Есть направление, которое занимается дезинформацией, есть пропаганда, направленная на поляризацию общества, на то, чтобы посеять вражду, нигилизм и апатию».

По мнению экспертов, находясь в таком сложном регионе, Грузии необходимо быть очень активной на международной арене, чтобы постоянно напоминать о себе и стараться играть важную роль в геополитических процессах. Иначе страна может стать разменной монетой в играх глобальных игроков. Даже тех, кто уважает территориальную целостность страны.