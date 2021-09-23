Генассамблея ООН сузила Гарибашвили пространство для маневра

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили готовится выступить с трибуны Генассамблеи ООН. Пока же глава правительства проводит встречи на полях международного форума. В это же время в Нью-Йорке состоялось заседание ГУАМ.

ООН необходимо кардинально реформировать, чтобы всемирная организация начала выполнять функции, ради которых создавалась – украинский президент Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи четко дал понять: Киев намерен максимально громко говорить об угрозах, которые несет региональной безопасности Российская Федерация. Диагноз Зеленского в адрес ООН пессимистичен: всемирную организацию «нельзя оживить, пока место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности»:

«ООН – это 193 равноправных государства. И я приглашаю все эти страны присоединиться к Декларации Крымской платформы, чтобы осудить оккупацию и продемонстрировать, что вы против изменения границ в мире с помощью силы».

Впрочем, своим выступлением господин Зеленский никого не удивил. Подобный тезис прозвучал и из уст его турецкого коллеги. Реджеп Тайип Эрдоган тоже недоволен тем, что пять стран решают судьбы мира. Правда, президент Турции не стал выделять из указанной пятерки конкретную страну, но, говоря о Южном Кавказе, вскользь упомянул, что сегодня с проблемами территориальной целостности сталкиваются Азербайджан и Грузия. После того, как Анкара отказалась признавать итоги российских выборов в Крыму, упоминание турецким лидером Грузии в контексте нарушения территориальной целостности, безусловно, является камнем в российский огород.

Но заявления Эрдогана в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН не столь однозначны. Говоря о поддержке территориальной целостности Грузии и Украины, с одной стороны, турецкий президент вновь попытался продвинуть свою идею о создании «Кавказской платформы», более известной как «платформа 3+3». И такие инициативы Анкары в грузинском экспертном сообществе считают опасными. По мнению профессора Института общественных дел, политолога Тенгиза Пхаладзе, хоть предложение Эрдогана вряд ли реализуемо, подобная настойчивость турецкого лидера – тревожный сигнал:

«Если такая инициатива будет осуществлена, то Россия получит карт-бланш. Хотя у этой инициативы очень много вопросов. Во-первых, там присутствуют государства, которые находятся под санкциями. Там присутствуют государства, у которых просто-напросто нет между собой дипломатических отношений. И там присутствуют государства, которые находятся… и это касается не только Азербайджана и Армении, но в первую очередь Грузии и России… находятся в состоянии конфликта. 20% Грузии до сих пор оккупировано Российской Федерацией. Поэтому там очень много сомнительных моментов, которые делают эту идею нереальной. Однако сама идея такого регионального формата очень опасна, потому что она фактически не оставляет места ни для Евросоюза, ни для Соединенных Штатов. А это для Грузии более чем важно. Поэтому я, честно говоря, к этой идее отношусь довольно скептически».

При этом Пхаладзе отмечает важность информирования международных партнеров Тбилиси о ключевой роли Грузии в системе безопасности в регионе. Учитывая активность Украины на этом направлении в контексте создания «Крымской платформы» и серьезной работы президента Зеленского по привлечению в эту платформу как можно большего числа серьезных игроков, Тбилиси, считает Пхаладзе, должен попытаться вписать себя в повестку создания зонтика безопасности. Так как, несмотря на всю географическую важность Грузии, никто не будет делать за Тбилиси его работу:

«Обеспечить черноморскую безопасность без обеспечения безопасности Грузии совершенно непредставимо. Конечно, речь не только о Грузии, там есть другие страны, огромное значение имеет Украина. Но без грузинского фактора обеспечить безопасность невозможно. Так же, как и невозможно обеспечить стабильность и безопасность транспортного коридора Восток-Запад без безопасности Грузии. Поэтому, да, и для Евросоюза, и для НАТО это важно. Но …иногда мы, страны региона, считаем, что раз это для них важно, то тогда почему они делают то и не делают это… важно – это не значит, что кто-то будет делать что-то вместо кого-то. То есть существуют вопросы, которые страны должны решать сами, а интерес, который присутствует (со стороны ЕС и НАТО), должны использовать для того, чтобы усилить безопасность и укрепить свои государства».

Важную роль в этом может сыграть организация, которая на протяжении последних лет ни разу громко о себе не заявляла, хотя, по мнению ее бывшего руководителя, дипломата и директора программ геополитических исследований Грузинского центра стратегического анализа Валерия Чечелашвили, имеет огромный потенциал. На полях Генассамблеи прошло заседание ГУАМ, на котором страны-члены – Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова – рассмотрели ситуацию в области безопасности, гуманитарного положения и проблемы с соблюдением прав человека на оккупированных территориях и провокационных действиях России.

Валерий Чечелашвили видит за ГУАМ большое будущее, но отмечает: организация на протяжении всего своего существования постоянно сталкивается с трудностями. Начиная от непонимания некоторыми бывшими руководителями стран-членов организации смысла ее существования и до нераскрытого потенциала органа, способного решить многие региональные проблемы. Тем более что на локальном уровне незаметно для рядовых граждан ГУАМ осуществляет серьезную деятельность как в экономическом направлении, так и в области безопасности, отмечает Чечелашвили:

«ГУАМ мне напоминает автомобиль, который движется по международного класса автостраде, у которого естественная скорость 2150 км/ч, но он по этой четырехполосной автостраде едет по крайней правой полосе со скоростью 60 км/ч. Потому что водитель постоянно жмет то на газ, то на тормоз. А двигатель и дорога позволяют ехать со скоростью 200-250 км/ч. Но если посмотреть на развитие всей системы международных отношений в Южной и Юго-Восточной Европе, к которой относится Южный Кавказ, то можно увидеть тенденции развития, которые, я думаю, в очень недалеком будущем дадут возможность ГУАМ выплеснуть весь свой потенциал и использовать его для того, чтобы сформировать здесь пространство стабильности и интеграции со всеми следующими из этого выводами. Просто надо дождаться этого времени, а пока просто заниматься тем, чем ГУАМ очень эффективно и занимается».

В грузинском экспертном сообществе с интересом ждут выступления премьер-министра Грузии. После громких и жестких заявлений президента Украины речь главы грузинского правительства будет лакмусовой бумажкой – насколько Тбилиси готов отстаивать свои интересы, не боясь спровоцировать Москву.