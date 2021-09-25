Премьер Грузии на Генассамблее ООН призвал положить конец российской оккупации

«Сегодня мы обращаемся ко всем с просьбой положить конец незаконной оккупации Россией суверенных земель Грузии», - с такими словами премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратился к мировому сообществу с трибуны 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По словам главы правительства, Россия не только оккупирует 20% территории Грузии, но и активно пытается подорвать ее национальные устремления о вхождении страны в европейскую и евроатлантическую семьи. Гарибашвили призвал международное сообщество к совместным действиям по реагированию на нарушения основополагающих принципов международного права на оккупированных территориях.

«В этом году Европейский суд по правам человека своим решением признал Российскую Федерацию оккупантом двух регионов Грузии, страной, осуществляющей реальный контроль над ними. Именно на нее была возложена ответственность за нарушения прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии. Сегодня с этой трибуны я призываю международное сообщество к совместным действиям и реагированию на нарушения основополагающих принципов международного права на оккупированных территориях. Призываю совместными усилиями способствовать выполнению Соглашения о прекращении огня, подписанного в августе 2008 года при посредничестве ЕС».

Премьер-министр также заявил, что Россия продолжает процесс «ползучей аннексии» и т. н. бордеризации, передает SOVA.

«Это включает похищения людей, незаконные задержания, незаконные ограничения свободы передвижения и лишение права на образование на родном языке, особенно в Гальском районе. Во время пандемии это сделало практически невозможным эвакуацию людей для оказания медицинской помощи», - добавил глава правительства.

Обращаясь к мировому сообществу, Ираклий Гарибашвили призвал: «Все должны четко понимать причины этого: заранее спланированная этническая чистка с целью изгнания этнического грузинского населения. Этому нужно положить конец».