Туристический сектор Грузии готовится к введению ковид-пропусков

Представителей туристического сектора и сферы гостеприимства Грузии знакомят с принципом работы новой онлайн-платформы для распознавания ковид-статуса граждан, сообщает Служба инспекции труда Минздрава Грузии.

Портал covidpass.moh.gov.ge заработал в Грузии 14 сентября. С помощью этой платформы информацию о ковид-статусе как граждан страны, так и иностранных путешественников можно узнать по специальному QR-коду. Власти рассчитывают, что сайт поможет поэтапно внедрить в стране систему ковид-пропусков.

Глава инспекции труда Бека Перадзе проводит встречи с представителями разных отраслей, чтобы предоставить им информацию о новой системе. По его словам, беседа с работниками сферы туризма была очень плодотворной.

«Представители отрасли хотят, чтобы приложение было внедрено, и были определены зеленые зоны, которые, с одной стороны, позволят им поддерживать экономическую активность в случае любых эпидемиологических осложнений, а с другой стороны, обеспечат безопасность потребителей», - сказал Перадзе.

Глава инспекции труда не исключает, что в будущем именно новая система позволит полноценно работать бизнесу, в том числе объектам питания, которые сейчас не могут принимать гостей после 22:00.

Ожидается, что на первом этапе система ковид-пропусков будет использоваться добровольно. В том случае, если она хорошо зарекомендует себя, координационный совет определится с дальнейшими действиями, сообщает «Новости-Грузия».

Как пояснил Перадзе, «зеленый статус» будет присваиваться тем гражданам, которые в течение последних 24 часов получили отрицательный результат быстрого теста на COVID-19; тем, кто в течение последних 72 часов получил отрицательный результат ПЦР-теста; тем, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом; тем, кто дважды вакцинирован.