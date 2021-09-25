Патриархия Грузии: пусть никто не удивляется, если Церковь объяснит пастве, что делать на выборах

Пресс-секретарь Патриархии Грузинской православной церкви протоиерей Андрия Джагмаидзе обратился к телекомпаниям и людям, «которые за ними стоят». В эфире канала Патриархии «Единоверие» он прокомментировал скандал вокруг предполагаемой утечки данных из архива Службы госбезопасности, сообщает SOVA. Записи свидетельствуют о тотальной слежке за гражданами, в том числе за духовенством.

Джагмаидзе раскритиковал ТВ (судя по всему, его адресат – оппозиционные СМИ), заявив, что они распространяют неподтвержденную информацию. По его словам, в случае выявления нарушений в Церкви будут приняты соответствующие меры. Кроме того, протоиерей обвинил телекомпании в том, что они стремятся вовлечь Церковь в политику.

«Кто люди, стоящие за этими телевидениями? Мы задаем им вопрос: действительно ли вы хотите, чтобы Церковь обо всем говорила? Действительно ли вы хотите, чтобы перед выборами мы все разжевали и рассказали своим прихожанам, что думаем о вас? Вот мы понаблюдаем еще несколько дней, какая будет риторика, какой будет пафос, и, возможно… после этого пусть никто не удивляется, если Церковь четко объяснит своей пастве, что делать на этих выборах», - сказал пресс-секретарь патриархии.

Напомним, 12 сентября грузинские СМИ получили ссылку, по которой можно было обнаружить тысячи документов – более 25 гигабайт текстовых файлов, видео- и аудиозаписей и фотографий. По одной из версий, в течение долгих лет эта информация собиралась сотрудниками Служба госбезопасности Грузии. Среди документов – свидетельства предполагаемой прослушки разговоров духовных лиц, журналистов и дипломатов.