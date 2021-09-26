Коронавирус в Грузии: 1 132 новых случая заражения, скончались 30 человек

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 132 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 20,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,44%, за последние две недели – 6,49%, а за последнюю неделю – 6,04%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 606 492.

Более 37% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 419. В Имерети выявили 172 случая заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 156, в Шида Картли – 156, в Кахети – 151, в Квемо Картли – 102, в Аджарии – 73, в Самцхе-Джавахети – 29, в Мцхета-Мтианети – 12, в Гурии – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

От ковида умерли еще 30 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 8 817.

Выздоровели 2 956 человек, их общее число выросло до 576 498.

На данный момент в Грузии 21 151 активный случай коронавируса. Из них 4 602 пациента (около 22%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 052 больных тяжелое, 289 подключены к аппаратам ИВЛ. 840 граждан (около 4% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 15 709 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 45 человек, а в самоизоляции – более 18,4 тысячи.