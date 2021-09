Кобахидзе о возвращении Саакашвили: «Он не осмелится»

В Австралии умер основатель, басист и вокалист рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года. Об этом сообщила звукозаписывающая компания, работавшая с артистом.

Ланкастер основал Status Quo в 1962 году. Это вторая после Rolling Stones группа по количеству альбомов, ставшими хитами. Музыканты выпустили 33 альбома, общий тираж превысил 110 миллионов копий.

Ланкастер со Status Quo выпустил 17 альбомов, четыре из которых возглавили британские чарты.

Самые известные композиции Status Quo - In The Army Now; Down, down; Rockin' All Over the World.

Ланкастер покинул группу в 1985 году. В 2013-2014 годах артист участвовал в концертах воссоединившегося на время оригинального состава группы.