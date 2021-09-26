Кобахидзе о возвращении Саакашвили: «Он не осмелится»

По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, третий президент Грузии не осмелится приехать в страну в рамках предстоящих 2 октября выборов. При этом политик добавил, что у Михаила Саакашвили для этого недостаточно ресурса.

По словам Кобахидзе, Саакашвили не составит труда снова найти причины и отговорки, «он может сослаться на многое».

Против экс-президента в Грузии обвинительные приговоры вынесены сразу по нескольким делам. Ранее Саакашвили анонсировал свое возвращение на родину и призвал всех граждан, проживающих за границей, последовать его примеру, сообщает SOVA. Он заявил, что пойдет на риски и уверен, что грузинский народ его освободит.