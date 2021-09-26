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Кобахидзе о возвращении Саакашвили: «Он не осмелится»
По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, третий президент Грузии не осмелится приехать в страну в рамках предстоящих 2 октября выборов. При этом политик добавил, что у Михаила Саакашвили для этого недостаточно ресурса.
По словам Кобахидзе, Саакашвили не составит труда снова найти причины и отговорки, «он может сослаться на многое».
Против экс-президента в Грузии обвинительные приговоры вынесены сразу по нескольким делам. Ранее Саакашвили анонсировал свое возвращение на родину и призвал всех граждан, проживающих за границей, последовать его примеру, сообщает SOVA. Он заявил, что пойдет на риски и уверен, что грузинский народ его освободит.
- Выборы в органы местного самоуправления пройдут в стране 2 октября. Оппозиция называет их референдумом.
Другие новости дня
Спасатели завершили эвакуацию туристов из Тушетии
Спасатели завершили эвакуацию туристов и местных жителей из высокогорной Тушетии. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Операция началась накануне, 25 сентября. Из-за большого числа желающих покинуть край, процесс растянулся на два дня. Рейсы выполнялись на вертолетах пограничной полиции МВД Грузии из села Омало в город Телави.
«В результате рейсов, выполненных двумя вертолетами, в общей сложности из Тушетии в Телави доставлены были более 200 лиц, в том числе туристы и несовершеннолетние», - сообщили в ведомстве.
Эвакуация потребовалась после того, как движение на единственной автомобильной дороге, ведущей в Тушетию, было запрещено. Из-за ливневых дождей уровень воды в реках поднялся, в горах активизировались оползневые процессы, повреждены были сразу три участка трассы Пшавели-Абано-Омало.
- Дорога в 72 километра через ущелье – единственная, связывающая Телави – главный город региона Кахети с высокогорным селом Омало. Она считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Дорога бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой, сообщает «Новости-Грузия».
Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер
В Австралии умер основатель, басист и вокалист рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года. Об этом сообщила звукозаписывающая компания, работавшая с артистом.
Ланкастер основал Status Quo в 1962 году. Это вторая после Rolling Stones группа по количеству альбомов, ставшими хитами. Музыканты выпустили 33 альбома, общий тираж превысил 110 миллионов копий.
Ланкастер со Status Quo выпустил 17 альбомов, четыре из которых возглавили британские чарты.
Самые известные композиции Status Quo - In The Army Now; Down, down; Rockin' All Over the World.
Ланкастер покинул группу в 1985 году. В 2013-2014 годах артист участвовал в концертах воссоединившегося на время оригинального состава группы.
Полиция Украины обыскала квартиру начштаба чеченского батальона
Сотрудники украинской полиции обыскали квартиру начальника штаба добровольческого батальона имени шейха Мансура Муслима Идрисова. Об этом он сам сообщил Кавказ.Реалии. Идрисов подчеркнул, что обыск в его квартире проводили без какого-либо постановления.
«Позвонили в дверь, я открыл. Двое из патрульной полиции в форме, еще четверо в штатском. Один показал удостоверение, сказал – уголовный розыск. Я не успел прочитать фамилию и звание», – сказал он.
По его словам, сотрудники полиции интересовались наличием оружия в квартире. Они обыскали квартиру, изъяли мобильный телефон, которым Идрисов не пользуется несколько лет, и покинули квартиру.
«Нет протокола обыска, изъятие не оформили», – добавил начштаба чеченского добровольческого батальона.
Он отметил, что свои действия полицейские объяснили покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его автомобиль был обстрелян из автомата в пригороде Киева 22 сентября. Идрисов добавил, что адвокат, представляющий его интересы, готовит запрос в Дарницкий суд Киева о наличии решения об обыске.
- Совет национальной безопасности и обороны в мае текущего года в отношении ввел санкции в отношении Идрисова и других бойцов батальона шейха Мансура, а также в отношении более семисот выходцев из республик Северного Кавказа и Закавказья. Это означает, что они могут быть выдворены из Украины. Идрисов обжаловал решение о санкциях в Верховном Суде Украины.
- Ранее сообщалось, что бойцы чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура заявляют о попытках украинских спецслужб поставить под сомнение и отменить их статус участников боевых действий.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 84 пациента с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 84 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 131.
По данным официальных властей, в Краснодарском крае умерли 35 человек, в Ставропольском Крае - 28, в Карачаево-Черкесии - пятеро, в Северной Осетии и Чечне - по четверо, в Дагестане - трое, в Калмыкии и Ингушетии - по двое, в Кабардино-Балкарии зафиксирован один летальный случай.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 19 407 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 352 (84 446 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 221 (73 031)
- Дагестан + 119 (51 407)
- Кабардино-Балкария + 70 (31 585)
- Северная Осетия + 68 (22 673)
- Калмыкия + 67 (30 182)
- Чечня + 66 (22 347)
- Ингушетия + 66 (21 258)
- Адыгея + 52 (19 452)
- Карачаево-Черкесия + 50 (25 245)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 381 626 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 26 сентября, выявлено 7 420 913 заболевших коронавирусом.
В Грузии заявили о необходимости изменения стратегии вакцинации от COVID-19
«Стратегия вакцинации от коронавируса в Грузии должна быть пересмотрена», - считает руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
«До сих пор население было активным и само приходило в прививочные пункты, но теперь наоборот – мы активнее должны доносить прививочные пункты до населения. Первичное здравоохранение должно активизироваться», - сказал он сегодня журналистам.
Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Если еще в начале сентября в день в стране проводили в среднем по 20 тысяч прививок, то теперь этот показатель не превышает 13 тысяч.
Как указывает Гамкрелидзе, «относительно хорошая» ситуация с вакцинацией в Тбилиси, где привито более 40% взрослого населения, а также в Аджарии – более 30% взрослого населения. Остальные регионы, по его словам, отстают.
Главный эпидемиолог страны говорит о важности активизации населения, особенно пожилых граждан, подчеркивая, что от этого будет зависеть тяжесть пятой волны. «Чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше будет смертность (…) В течение трех этих месяцев активизация особенно важна», - заявил он.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
- По состоянию на 26 сентября полный курс вакцинации в Грузии прошли 772 240 человек, что составляет 27% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 970 307 человек или 34,2% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 26 сентября в целом в Грузии сделали 1 742 547 уколов. Из них 12 402 прививок от COVID-19 провели накануне, сообщает «Новости-Грузия».
Возобновился процесс эвакуации туристов и местных жителей из Тушетии
Возобновился процесс эвакуации туристов и местных жителей из высокогорного региона Тушетии. Еще 50 человек были перевезены вертолетом Управления пограничной полиции МВД Грузии из села Омало в аэропорт Телави, сообщает Общественный вещатель.
«Выполнен один рейс, перевезено 50 человек. Будет совершено еще два полета. Жителей и туристов свозят на автомобилях в село Омало, откуда их вывозят вертолетом», - рассказал губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.
24 сентября оползни повредили автомобильную дорогу в Тушетии, из-за чего в высокогорном регионе застряли группы туристов, в том числе иностранных, и местные жители, которые не могут выехать по своим делам. МВД Грузии начало эвакуацию граждан вертолетами пограничной полиции.
Мали планирует сотрудничество с ЧВК из России несмотря на протесты Франции
Власти Мали обратились к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга во время выступления на заседании в ОНН отметил, что идет на сотрудничество с ЧВК из-за пустоты, возникшей после решения Франции сократить свое военное присутствие в африканской стране и завершить операцию «Бархан».
Ранее несколько в СМИ появилась информация о том, что власти Мали готовятся подписать соглашение с «ЧВК Вагнера» для обучения малийской армии и охраны высокопоставленных лиц. Тогда Бамако заявил, что вели переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей достигнуто не было. Москва сообщила, что не имеет отношения к обращению малийских властей к ЧВК.
После этого власти Франции и Германии пригрозили вывести своих военных из страны. Такую позицию поддержали и главы Минобороны 13 европейских стран. В ЕС пригрозили разорвать отношения с Мали в случае заключения контракта с ЧВК.
Ранее Франция решила сократить число своих военных в Мали – с пяти тысяч до нескольких сотен, но пока не начала вывод войск. По данным AFP, Париж опасается, что сделка с «ЧВК Вагнера» может подорвать антитеррористическую операцию Франции в этой стране.
«Частная военная компания Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.
«ЧВК Вагнера» связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Москва отрицает причастность к этой ЧВК. Наемничество в России запрещено.
Президент Грузии прибыла во Францию с рабочим визитом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посещает Францию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. Зурабишвили примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией.
«26 сентября во Дворце инвалидов в Париже состоится торжественная церемония, посвященная памяти вице-полковника Дмитрия Амилахвари. Глава государства обратится к приглашенным гостям, представителям грузинской диаспоры и потомкам Амилахвари», - сообщает пресс-служба.
Кроме того, Музею 13-й бригады Французского иностранного легиона будет передан бюст Дмитрия Амилахвари, изготовленный скульптором Гурамом Николадзе.
Президент Грузии посмертно наградит нескольких представителей грузинской диаспоры в Париже и вручит государственные награды им потомкам. Планируется, что Зурабишвили примет участие в церемонии зажжения вечного огня у Триумфальной арки в честь памяти павших во имя Франции воинов, говорится в официальном сообщении.
В Германии проходят выборы в бундестаг - без Ангелы Меркель
В Германии в воскресенье, 26 сентября, проходят парламентские выборы - впервые за 16 лет без участия действующего канцлера ФРГ. Ангела Меркель в 2018 году сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом и заявила об уходе из политики после четвертого срока на посту канцлера.
Выборы в Германии непрямые. Это означает, что граждане выбирают не канцлера, а партию, которая представила кандидата на пост главы бундестага.
За пост канцлера борются три претендента от наиболее популярных политических организаций – Армин Ланшет, председатель Христианско-демократического союза; Олаф Шольц, действующий вице-канцлер и член Социал-демократической партии и Анналена Бербок от партии «Зеленых». Наблюдатели называют исход выборов неочевидным из-за небольшого разрыва между ними.
Согласно соцопросам, в бундестаг могут пройти шесть партий. Это консервативный блок христианских демократов и Христианско-социального союза, левоцентристская Социально-демократическая партия, левые либералы из блока «Союз 90/Зеленые», либеральная Свободно-демократическая партия Германии, «Левые» и правые популисты из партии «Альтернатива для Германии». По прогнозам, по сравнению с выборами 2017 года правящие консерваторы могут потерять до трети голосов. Больше голосов в новом бундестаге может оказаться у «Зеленых». Всего в выборах участвуют более 50 партий и движений.
В правительстве Германии 598 мест, но по итогам прошлых выборов в бундестаг прошли более 700 депутатов. В этом году там может оказаться более 800 человек.
Голосовать в ФРГ можно и по почте. На прошлых выборах этим правом воспользовалась треть избирателей. В этом году из-за пандемии коронавируса проголосовать по почте могут более половины граждан.
Коронавирус в Абхазии: 88 новых случаев, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 370 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 88 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 64 пациента, состояние 10 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались два пациента: мужчина 1958 г.р. и женщина 1936 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 353 человека. Зарегистрировано 413 летальных случаев. Выздоровели 22 404 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 1 132 новых случая заражения, скончались 30 человек
В Грузии за минувшие сутки выявили 1 132 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 20,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,44%, за последние две недели – 6,49%, а за последнюю неделю – 6,04%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 606 492.
Более 37% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 419. В Имерети выявили 172 случая заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 156, в Шида Картли – 156, в Кахети – 151, в Квемо Картли – 102, в Аджарии – 73, в Самцхе-Джавахети – 29, в Мцхета-Мтианети – 12, в Гурии – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
От ковида умерли еще 30 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 8 817.
Выздоровели 2 956 человек, их общее число выросло до 576 498.
На данный момент в Грузии 21 151 активный случай коронавируса. Из них 4 602 пациента (около 22%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 052 больных тяжелое, 289 подключены к аппаратам ИВЛ. 840 граждан (около 4% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 15 709 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 45 человек, а в самоизоляции – более 18,4 тысячи.
Грузинский борец Двалишвили нокаутировал бразильца Мораеса на турнире UFC 266
Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили одержал победу над Марлоном Мораесом из Бразилии на 266-м номерном турнире промоушена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 266).
Схватка в Лас-Вегасе (США) не продлилась и двух раундов: поединок завершился техническим нокаутом.
Для Двалишвили эта победа стала седьмой подряд. Всего он провел на UFC девять боев. Теперь грузинский спортсмен практически обеспечил себе место в топ-10 легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата, сообщает «Новости-Грузия».
«Я тренируюсь с лучшими, поэтому я здесь, поэтому у меня семь побед подряд. Он [Мораес] потряс меня. Это может случиться с любым, но я воин. Я попросил рефери не вмешиваться в бой до тех пор, пока я не окажусь при смерти. (…) С кем я буду драться дальше? Это вы мне подскажите, с кем мне стоит подраться. UFC может позвонить мне в любое время. Я готов к еще одному поединку», – сказал Двалишвили в интервью после боя.
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз»
Фильм «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики получил главный приз 32-го кинофестиваля «Кинотавра», сообщает РБК.
Картина рассказывает о двух влюбленных – Коле и Саше – которые прячутся ото всех в старом доме посреди леса. Идиллию нарушают ночные кошмары Саши: героине снится, что ее накрывает огромной волной. Однажды они встречают загадочную супружескую пару, с помощью которых пытаются разобраться в своих чувствах.
Приз за лучшую режиссуру достался якутскому режиссеру Владимиру Мункуеву за фильм «Нуучча».
Павел Деревянко отмечен за лучшую мужскую роль в картине «Подельники» Евгения Григорьева, Ольга Бодрова (дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего) – за главную женскую роль в «Море волнуется раз».
Фильм «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чуповаполучил приз имени Григория Горина за лучший сценарий. Лучшим дебютом признана работа Романа Васьянова «Общага».
- 32-й фестиваль «Кинотавр» прошел в Сочи с 18 по 25 сентября. Жюри в этом году возглавляла актриса Чулпан Хаматова.
- Кинофестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. До 2011 года в конкурсе полнометражного кино могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был изменен. Теперь в нем может принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия.
Грузинские фигуристы завоевали две лицензии на Олимпиаду в Пекине
Грузинские фигуристы получили сразу две олимпийских лицензии на Игры 2022 года в Пекине в соревнованиях спортивных пар, сообщает «Новости-Грузия».
По итогам короткой и произвольной программ на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе Карина Сафина и Лука Берулава в сумме набрали 178,16 балла, а дуэт Георгия Ревия и Марии Казаковой 173,2 балла. Таким образом обе пары, представляющие Грузию, заработали бронзовые медали.
После турнира Nebelhorn Trophy у сборной Грузии по фигурному катанию четыре лицензии на Олимпиаду в Пекине – это беспрецедентный результат. Так много путевок на Игры у грузинских фигуристов еще никогда не было.
В частности, помимо двух пар, в мужском одиночном катании на Играх 2022 года от Грузии выступит Морис Квителашвили, а в женском – Алина Урушадзе.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
Владимир Путин провел видеоконференцию с лидерами партий, прошедшими в Госдуму. Президент России заявил, что выборы прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Претензии к электронному голосованию, по мнению Путина, есть лишь у тех, кому »не понравился результат». Он подчеркнул высокую явку, а также отметил, что впервые с 1999 года в Думе появится пятая партия.
На посту спикера Госдумы восьмого созыва Путин предложил оставить Вячеслава Володина. Кроме того, президент отметил ряд задач, которые стоят перед депутатами. Это борьба с бедностью, повышение уровня здравоохранения и образования.
Накануне встречи лидер КПФР Геннадий Зюганов говорил журналистам, что намерен раскритиковать прошедшие выборы. Но оказался на эту тему немногословным.
«Трехдневка и административка, связанная с дистанционным электронным голосованием, порушит, во-первых, доверие, а во-вторых, снесет и политическую систему», – заявил Зюганов в разговоре с Путиным. Главной проблемой, стоящей перед Россией, лидер КПРФ назвал вымирание населения.
Про митинги упомянул и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своем выступлении он предложил отправить всех, кто бунтовал на Пушкинской площади 25 сентября, «в ссылку» в Магадан, чтобы они строили новые города в Сибири. Так протестующие, по мнению Жириновского, «больше бунтовать не будут». На что Владимир Путин ответил, что и работать они не будут.
Более десятка домов в Западной Грузии остались без крыш и окон после смерча
Смерч сорвал крыши более десятка жилых домов в Потийском и Хобском муниципалитетах в Западной Грузии, сообщает телеканал «Мтавари».
Стихия продолжалась примерно полторы минуты. Порывистый ветер срывал окна и кровли. В результате смерча повалены деревья, повреждены сельхозугодья, десятки семей остались без электроэнергии.
В двух селах Хобского муниципалитета – Патара Поти и Учагари без крыш остались 13 домов. В черноморском городе Поти пострадали три семьи. Кроме того, были повреждены несколько грузовых контейнеров в порту.
Местные власти заявляют, что на местах мобилизованы соответствующие службы, группы пожарных-спасателей и аварийные бригады энергораспределительной компании Energo Pro-Georgia.
«Временно крыши перекрывают кровельными материалами. Специальная комиссия изучает ущерб, нанесенный стихийным бедствием, после чего пострадавшим семьям будет оказана соответствующая помощь», - сказали в мэрии Поти.
В мэрии Хобского муниципалитета, где сразу после смерча начался ливневый дождь, обещают, что никто из пострадавших не останется на улице. «Они будут переселены в разные семьи. Также создана комиссия для оценки ущерба и оказания соответствующей помощи населению», - сказал журналистам и.о. мэра района Махаре Чокорая.
Грузинский дзюдоист завоевал золото турнира из серии Гран-при в Загребе
Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль на турнире из серии Гран-при, проходящем в Загребе (Хорватия), сообщает «Новости-Грузия».
В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили одержал победу над Гильерме Шмидтом из Бразилии.
На пути к решающей схватке Григалашвили также победил Никона Заброскиу из Молдовы, француза Баптиста Пьера, и Джима Хейманса, представляющего Нидерланды.
Благодаря победе на турнире грузинский спортсмен набрал 700 рейтинговых очков и возглавил список сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории.
Для 21-летнего Григалашвили это уже вторая победа на турнирах из серии Гран-при. Два года назад он стал победителем соревнований в Будапеште.
В Афганистане талибы публично казнили несколько человек
Участники движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) публично казнили несколько человек. Четыре трупа были повешены на главной площади в городе Герат на западе Афганистана, еще три талибы увезли для демонстрации в другие части города, сообщает очевидец в интервью AP.
По словам местного чиновника, эти люди были убиты в перестрелке после того, как якобы похитили афганского бизнесмена и его сына. По информации других изданий, один из похищенных был боевиком «Талибана».
Заместитель губернатора Герат Маулваи Шаир Ахмад Эмар, как пишут местные СМИ, заявил, что боевики «Талибана» выследили предполагаемых похитителей и убили в перестрелке.
«Мы повесили их трупы на площадях Герата, чтобы никто больше не решился на такое преступление», - сказал чиновник.
На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть окровавленное тело мужчины, обернутое в цепи и подвешенное на подъемном кране на главной площади Герата.
- Один из основателей движения «Талибан» и сторонник сурового толкования исламского права Мулла Норуддин Тураби заявил на этой неделе, что талибы планируют возобновить публичные казни, в том числе отсечение конечностей за воровство.
- «Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.
- «Талибан» владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. В этот период за преступления наказывали публичными порками, забиванием камнями до смерти и отрубанием конечностей.
В Грузии по случаю Всемирного дня туризма посещение музеев будет бесплатным
27 сентября отмечается Всемирный день туризма, в рамках которого проводятся мероприятия по всему миру, что очень важно для развития туристического потенциала стран, популяризации их истории и культуры.
Согласно решению Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, по случаю Всемирного дня туризма в сотрудничестве с Национальной администрацией туризма 28 сентября этого года посещение государственных музеев, находящихся в ведении министерства, будет бесплатным для местных и иностранных посетителей.
В ведении Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии действуют 24 музея и музейных союза и 12 музеев-заповедников.
Информацию распространяет Министерство культуры, спорта и молодежи.
В Сочи затопило федеральную трассу, в Туапсинском районе заметили смерч
В ночь на 25 сентября в Краснодарском крае прошли сильные ливни, скорость ветра поднималась до 20 метров в секунду, сообщает краевое управляли МЧС. В поселке Джубга в Туапсинском районе заметили смерч.
Участок федеральной автодороги А-147 в районе «Фара» был затоплен. В районе поселка Половинка из-за схода грунта произошел камнепад. Движение по этим участком возобновлено, но с ограничениями.
Организаторы «Формулы 2» отменили гонку, которая должна была пройти утром 25 сентября. Не состоится из-за непогоды и третья сессия свободных заездов «Формулы 1».
В аэропорту Сочи задержали как минимум 20 авиарейсов, 24 отменили. Из-за обрыва контактной сети затруднено движение поездов на участке в Адлеровском районе.
По прогнозу синоптиков, дожди будут идти в течение суток 25 и 26 сентября.
В Гонконге на фоне репрессий распался альянс демократических движений
Члены Гонконгского альянса в поддержку демократический движений Китая проголосовали за роспуск организации. Такое решение поддержал 41 человек против четырех, сообщает AP.
Организация ежегодно проводила пикеты в память о жертвах протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Тогда Народно-освободительная армия Китая применила огнестрельное оружие и бронетехнику, чтобы разогнать митинг. Погибли по разным данным от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
В августе полиция предупредила, что против участников Гонконгского альянса ведется расследования – их подозревают в работе на иностранные государства.
- В 2020 году правящая Коммунистическая партия Китая приняла новый закон о национальной безопасности. Он ограничил свободу слова и поставил под угрозу работу оппозиционных партий. После чего несколько некоммерческих гражданских организаций объявили о роспуске. Более 100 активистов были арестованы, среди них – лидеры Гонконгского альянса.
Общее количество избирателей в Грузии на выборах 2 октября составляет 3 497 345 человек
Общее количество избирателей в Грузии на выборах 2 октября составляет 3 497 345 человек, - сообщили на брифинге в Центральной избирательной комиссии, посвященном единому списку избирателей, передает Общественный вещатель.
Как заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани, 15 сентября Центральная избирательная комиссия получила обновленную базу данных потенциальных избирателей от Агентства развития госуслуг.
«Избирательная администрация завершила процесс работы над единым списком избирателей. Общее количество избирателей на муниципальных выборах 2 октября составляет 3 497 345 человек. Количество избирателей в Тбилиси - 1 002 900 человек, из которых 41 314 избирателей, зарегистрированных в Крцанисском избирательном округе, будут участвовать в выборах с использованием электронных технологий.
Число избирателей, которые будут голосовать впервые в этом году в связи с достижением избирательного возраста к 2 октября, составляет 39 135 человек, - уточнили в ЦИК.
Пятый день подряд число смертей от COVID-19 в России превышает 800
В России и аннексированном Крыму число выявленных случаев коронавируса превысило 22 тысячи – это максимум с середины августа. За день от COVID-19 умерли 822 пациента. Показатель выше 800 держится пятый день подряд.
Лидеры по числу новых случаев коронавируса – Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, COVID-19 заболели почти семь с половиной миллионов человек, умерли более 203 тысяч. При этом, по данным Росстата, от вируса и его последствий умерли почти 368 тысяч российских жителей.
Ранее врачи предупреждали о приближении новой волны коронавируса в России – на фоне сезонных инфекций, возвращения людей из отпусков и начала нового учебного года. Вирусологи полагают, что основной всплеск заболеваемости, в случае новой вспышки, придется на регионы. По прогнозам Роспотребназдора, рост может произойти за счет тех, кто не вакцинировался.
Сегодня же стало известно о переводе на дистанционное обучении в школах в городах Саратовской области.
В России с конца 2020 года идет вакцинация от COVID-19 препаратами отечественного производства. При этом темпы вакцинации остаются низкими. Хотя бы один компонент вакцины получили 32 процента населения России, полностью привиты 28 процентов.
В центре Москвы проходит несогласованная акция КПРФ
В Москве на Пушкинской площади проходит несогласованная акция КПРФ. Члены партии и их сторонники выражают несогласие с итогами выборов в Госдуму. Они прошли с 17 по 19 сентября. Парламентское и конституционное большинство в Думе нового созыва получила партия «Единая Россия».
Как передает корреспондент Радио Свобода, пока что акция проходит спокойно. Выходы в метро не перекрыты, ограничений для пешеходов нет. Из громкоговорителей на площади транслировали песню «Дядя Вова, мы с тобой». Полиция предупреждает о необходимости соблюдения социальной дистанции.
Лидера партии Геннадия Зюганова на митинге нет. Он принимает участие во встрече лидеров партий, прошедших в Госдуму, с президентом Владимиром Путиным.
На мероприятие пришли члены прокремлевского движения НОД. Они известны своими провокациями в отношении участников оппозиционных акций.
Московское отделение КПРФ подавало заявку на 25 сентября на проведение митинга в центре российской столицы с участием пяти тысяч человек. Мэрия в проведении акции отказала, сославшись на ограничения из-за коронавируса. Коммунисты тогда решили провести акцию в формате встречи с избирателями. В ответ московские власти напомнили, что такой тип мероприятий тоже является незаконным.
Накануне акции в Москве были задержаны несколько человек, среди которых координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. На них составили административные протоколы по статье за нарушение порядка проведения митинга.
В субботу Удальцова арестовали на 10 суток. По словам оппозиционера, суд признал его виновным в организации несогласованной акции 25 сентября. Удальцов намерен обжаловать решение. По словам лидера «Левого фронта», он анонсировал в соцсетях встречу с избирателями. В знак протеста Удальцов объявил голодовку.
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