Саакашвили вновь пообещал вернуться в Грузию, но ждет от своих сторонников активности

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили говорит, что выполнит свое обещание вернуться в ближайшее время на родину, однако, по его словам, для смены власти только его присутствие не поможет и нужна активность грузинского народа.

«Я, конечно же, выполню то, что сказал, но (...) если грузинский народ не пошевелит рукой, Миша ничем не поможет», – заявил он в очередном обращении через социальные сети к своим сторонникам.

Саакашвили вновь высказал уверенность в том, что в Грузии после муниципальных выборов, которые должны пройти 2 октября, возникнет ситуация для назначения досрочных парламентских выборов, которые, по его мнению, приведут к смене власти.

«Перед нашими глазами в Грузии уничтожается свобода. Нашей целью является немедленно остановить этот процесс», – отметил политик.

При этом Саакашвили, который считает, что муниципальные выборы в Грузии будут сфальсифицированы, призвал сторонников оппозиции все же прийти голосовать на них.

«Сложная конструкция, но это единственная конструкция, которая принесет Грузии победу», – сказал он, подчеркнув, что остается несколько дней для того, чтобы действовать.

«Я буду бороться очень активно. Не собираюсь учитывать ничего, кроме того, что правильно для Грузии», – подчеркнул Саакашвили.

Он также считает, что у оппозиционных партий, кроме (основанного им) «Единого национального движения», председателем которого является на сегодняшний день Ника Мелия, почти ни у кого «не прощупывается пульс».