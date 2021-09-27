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В день падения Сухуми в Грузии приспущены государственные флаги
Сегодня, 27 сентября исполняется 28 лет со дня падения Сухуми. В память о погибших в вооруженном конфликте в Грузии приспущены флаги над административными зданиями, в том числе администрацией правительства.
Чтобы почтить память погибших во время военных действий, члены Кабмина и рядовые граждане сегодня по традиции посещают Мемориал погибшим в боях за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси.
Падение Сухуми стало финалом длившегося 13 месяцев вооруженного конфликта. 16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила условия Сочинского соглашения по прекращению огня, заключенного при посредничестве России, и начала штурм Сухуми с участием северокавказских вооруженных формирований. Битва за город продолжалась 11 дней. Сухуми пал 27 сентября после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией республики, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Другие новости дня
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов прибыл в Абхазию
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прибыл в Абхазию.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера, он примет участие «в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости».
Запланирована встреча с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания, а также переговоры в расширенном составе с участием членов правительств.
На де-факто границе по реке Псоу Бибилова встретили абхазский вице-президент Бадра Гунба и глава МИД Даур Кове. В состав югоосетинской делегации входят министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гассеев и советник президента Дмитрий Атрощенко.
- День Победы и Независимости отмечают в Абхазии 30 сентября. К 30 сентября 1993 года, после 13 месяцев вооруженного конфликта абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья.
В Ереване оппозиция провела факельное шествие в память о жертвах войны в Карабахе
В Ереване вечером в воскресенье оппозиционный блок «Айастан» организовал шествие с факелами и свечами в память о жертвах вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. В нем, по официальным данным участников, погибли больше 6,5 тысячи человек с обеих сторон, в том числе - 3777 с армянской.
Участники шествия с площади Гарегина Ндже на юго-западе города прошли к военному кладбищу «Ераблур» в предместье Еревана, где захоронены многие жертвы боевых действий в Карабахе, передает Армянская служба Радио Свобода. Шествие возглавил лидер «Айстана», второй президент Армении Роберт Кочарян. Политических выступлений на мероприятии не было.
Обострение вооруженного конфликта на территории непризнанной армянской республики Нагорный Карабах, которую мировое сообщество признает частью Азербайджана, началось 27 сентября 2020 года с наступления азербайджанских войск. 10 ноября он завершился подписанием соглашения о прекращении огня между Баку и Ереваном. Согласно ему Азербайджан восстановил контроль над всеми территориями страны, не входившими в состав Нагорно-Карабахской автономной области и над частью непризнанной республики.
Итоги войны вызвали политический кризис в Армении, закончившийся досрочными парламентскими выборами. На них уверенную победу одержала партия действовавшего премьер-министра Никола Пашиняна, результат позволил ему самостоятельно сформировать правительство.
27 сентября в 11 часов утра в Армении и непризнанном Карабахе будет объявлена минута молчания в память о жертвах 44-дневной войны. В 12 часов минута молчания пройдет в Азербайджане, по центральным улицам Баку пройдет марш. Телеканалы покажут обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева. В анонсе этого события государственным агентством АЗЕРТАДЖ политик назван «победоносным главнокомандующим».
Экзит-поллы не выявили победителя на парламентских выборах в Германии
Ни одной из участвовавших в выборах в немецкий парламент политических партий, вероятнее всего, не удалось набрать достаточного числа голосов для самостоятельного формирования правительства. Таковы результаты первых после закрытия избирательных участков экзит-поллов. Их публикует объединение общественных телерадиокомпаний страны.
Согласно первым результатам, две политические силы - объединение христианских демократов и Социал-демократическая партия Германии набрали около 25 процентов голосов. »Союз 90/Зеленые» получили 15 процентов. Правопопулистская «Альтернатива для Германии» и Свободная демократическая партия - приблизительно по 11 процентов голосов. Еще около пяти процентов досталось «Левым». Такие результаты предполагают, что правительство придется формировать коалиции как минимум из двух участников выборов.
Избирательные участки закрылись в 19 часов по московскому времени. Первые предварительные официальные результаты ожидаются в ночь на понедельник. Они могут значительно отличаться от опросов с участков. Предполагается, что около половины избирателей в этом году могли проголосовать по почте - почтовое голосование было открыто еще в середине августа.
По итогам выборов 2021 года впервые за 16 лет правительство будет сформировано без действующего канцлера, Ангелы Меркель. 67-летний политик еще в 2018 году анонсировала завершение карьеры. Она не пришла на избирательный участок и проголосовала по почте.
На западе Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла
Землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло сегодня, 26 сентября, на западе Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 19:07 по тбилисскому времени к юго-востоку от города Они (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия), в 7 километрах от села Ири.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Рамзан Кадыров поставил «мировой рекорд» на выборах
В чеченских государственных СМИ появилась информация о том, что глава республики Рамзан Кадыров поставил мировой рекорд по количеству полученных на выборах голосов в процентном соотношении. При этом они ссылаются на зарегистрированное в Сочи Международное агентство регистрации рекордов Interrecord.
Кадыров, по подсчетам ЦИК, получил на выборах 99,7 процента голосов при явке в 94,42 процента избирателей. Кадырова поддержали 711 973 жителя республики. Другие кандидаты в главы Чечни Халид Накаев и Иса Хаджимурадов получили 0,12 процента и 0,15 процента голосов соответственно, сообщает Кавказ.Реалии.
Накануне Кадырова поздравил с победой президент России Владимир Путин.
«Результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы [Рамзан Кадыров] начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику , и сейчас с высоты птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования», - сказал президент.
Когда в ходе разговора Кадыров докладывал ему о результатах голосования за депутатские мандаты, он не мог сдержать смех.
«У нас в республике «Единая Россия» получила 96%, КПРФ - 0,75%, а ЛДПР - вообще ниже. Это большой результат, который мы вместе все проделали за эти годы работы», - сказал Кадыров.
- В Чечне, в отличие от других регионов, не зафиксировано ни одного нарушения на избирательных участках. На «Карте нарушений» движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в России иностранным агентом. – Прим. ред.) нет сообщений о происшествиях. Тем не менее правозащитники утверждают, что процесс голосования был полностью сфальсифицирован.
- Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику с 2007 года. За это время правозащитники из России, США и Евросоюза неоднократно отмечали катастрофическое положение дел с правами человека в регионе. Появлялись сообщения о внесудебных казнях на территории Чечни и преследованиях представителей ЛГБТ. Кадыров и его окружение эти обвинения в свой адрес отвергают.
В Швейцарии поддержали легализацию однополых союзов
Швейцарцы, по предварительным данным, поддержали на референдуме легализацию однополых браков. За такие союзы высказались почти 65 процентов избирателей, сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую телекомпанию.
Новый закон позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Женатым лесбийским парам также будет разрешено заводить детей с помощью искусственного оплодотворения. Сейчас донорской спермой в Швейцарии могут только гетеросексуальные семьи.
Правозащитная организация Amnesty International назвала итоги голосования «вехой на пути к равенству». Представители правой Швейцарской народной партии заявили о своем разочаровании. По их мнению, легализация однополых браков негативно скажется на благополучии детей.
Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии
Лидер оппозиционной партии «Гирчи - Больше cвободы» Зураб Джапаридзе поборется за место председателя горсовета (сакребуло) Местии. Об этом говорится в публикации на странице партии в Facebook.
«Гирчи – Больше свободы» не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси, поддержав председателя «Единого национального движения» Нику Мелия. При этом партия Джапаридзе представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси.
Джапаридзе стал первым номером в списке партии в горсовет Местии, за ним следует Бека Хергиани, сообщает «Новости-Грузия».
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе, должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.
Спасатели завершили эвакуацию туристов из Тушетии
Спасатели завершили эвакуацию туристов и местных жителей из высокогорной Тушетии. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Операция началась накануне, 25 сентября. Из-за большого числа желающих покинуть край, процесс растянулся на два дня. Рейсы выполнялись на вертолетах пограничной полиции МВД Грузии из села Омало в город Телави.
«В результате рейсов, выполненных двумя вертолетами, в общей сложности из Тушетии в Телави доставлены были более 200 лиц, в том числе туристы и несовершеннолетние», - сообщили в ведомстве.
Эвакуация потребовалась после того, как движение на единственной автомобильной дороге, ведущей в Тушетию, было запрещено. Из-за ливневых дождей уровень воды в реках поднялся, в горах активизировались оползневые процессы, повреждены были сразу три участка трассы Пшавели-Абано-Омало.
- Дорога в 72 километра через ущелье – единственная, связывающая Телави – главный город региона Кахети с высокогорным селом Омало. Она считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Дорога бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой, сообщает «Новости-Грузия».
Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер
В Австралии умер основатель, басист и вокалист рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года. Об этом сообщила звукозаписывающая компания, работавшая с артистом.
Ланкастер основал Status Quo в 1962 году. Это вторая после Rolling Stones группа по количеству альбомов, ставшими хитами. Музыканты выпустили 33 альбома, общий тираж превысил 110 миллионов копий.
Ланкастер со Status Quo выпустил 17 альбомов, четыре из которых возглавили британские чарты.
Самые известные композиции Status Quo - In The Army Now; Down, down; Rockin' All Over the World.
Ланкастер покинул группу в 1985 году. В 2013-2014 годах артист участвовал в концертах воссоединившегося на время оригинального состава группы.
Кобахидзе о возвращении Саакашвили: «Он не осмелится»
По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, третий президент Грузии не осмелится приехать в страну в рамках предстоящих 2 октября выборов. При этом политик добавил, что у Михаила Саакашвили для этого недостаточно ресурса.
По словам Кобахидзе, Саакашвили не составит труда снова найти причины и отговорки, «он может сослаться на многое».
Против экс-президента в Грузии обвинительные приговоры вынесены сразу по нескольким делам. Ранее Саакашвили анонсировал свое возвращение на родину и призвал всех граждан, проживающих за границей, последовать его примеру, сообщает SOVA. Он заявил, что пойдет на риски и уверен, что грузинский народ его освободит.
- Выборы в органы местного самоуправления пройдут в стране 2 октября. Оппозиция называет их референдумом.
Полиция Украины обыскала квартиру начштаба чеченского батальона
Сотрудники украинской полиции обыскали квартиру начальника штаба добровольческого батальона имени шейха Мансура Муслима Идрисова. Об этом он сам сообщил Кавказ.Реалии. Идрисов подчеркнул, что обыск в его квартире проводили без какого-либо постановления.
«Позвонили в дверь, я открыл. Двое из патрульной полиции в форме, еще четверо в штатском. Один показал удостоверение, сказал – уголовный розыск. Я не успел прочитать фамилию и звание», – сказал он.
По его словам, сотрудники полиции интересовались наличием оружия в квартире. Они обыскали квартиру, изъяли мобильный телефон, которым Идрисов не пользуется несколько лет, и покинули квартиру.
«Нет протокола обыска, изъятие не оформили», – добавил начштаба чеченского добровольческого батальона.
Он отметил, что свои действия полицейские объяснили покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его автомобиль был обстрелян из автомата в пригороде Киева 22 сентября. Идрисов добавил, что адвокат, представляющий его интересы, готовит запрос в Дарницкий суд Киева о наличии решения об обыске.
- Совет национальной безопасности и обороны в мае текущего года в отношении ввел санкции в отношении Идрисова и других бойцов батальона шейха Мансура, а также в отношении более семисот выходцев из республик Северного Кавказа и Закавказья. Это означает, что они могут быть выдворены из Украины. Идрисов обжаловал решение о санкциях в Верховном Суде Украины.
- Ранее сообщалось, что бойцы чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура заявляют о попытках украинских спецслужб поставить под сомнение и отменить их статус участников боевых действий.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 84 пациента с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 84 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 131.
По данным официальных властей, в Краснодарском крае умерли 35 человек, в Ставропольском Крае - 28, в Карачаево-Черкесии - пятеро, в Северной Осетии и Чечне - по четверо, в Дагестане - трое, в Калмыкии и Ингушетии - по двое, в Кабардино-Балкарии зафиксирован один летальный случай.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 19 407 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 352 (84 446 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 221 (73 031)
- Дагестан + 119 (51 407)
- Кабардино-Балкария + 70 (31 585)
- Северная Осетия + 68 (22 673)
- Калмыкия + 67 (30 182)
- Чечня + 66 (22 347)
- Ингушетия + 66 (21 258)
- Адыгея + 52 (19 452)
- Карачаево-Черкесия + 50 (25 245)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 381 626 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 26 сентября, выявлено 7 420 913 заболевших коронавирусом.
В Грузии заявили о необходимости изменения стратегии вакцинации от COVID-19
«Стратегия вакцинации от коронавируса в Грузии должна быть пересмотрена», - считает руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
«До сих пор население было активным и само приходило в прививочные пункты, но теперь наоборот – мы активнее должны доносить прививочные пункты до населения. Первичное здравоохранение должно активизироваться», - сказал он сегодня журналистам.
Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Если еще в начале сентября в день в стране проводили в среднем по 20 тысяч прививок, то теперь этот показатель не превышает 13 тысяч.
Как указывает Гамкрелидзе, «относительно хорошая» ситуация с вакцинацией в Тбилиси, где привито более 40% взрослого населения, а также в Аджарии – более 30% взрослого населения. Остальные регионы, по его словам, отстают.
Главный эпидемиолог страны говорит о важности активизации населения, особенно пожилых граждан, подчеркивая, что от этого будет зависеть тяжесть пятой волны. «Чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше будет смертность (…) В течение трех этих месяцев активизация особенно важна», - заявил он.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
- По состоянию на 26 сентября полный курс вакцинации в Грузии прошли 772 240 человек, что составляет 27% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 970 307 человек или 34,2% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 26 сентября в целом в Грузии сделали 1 742 547 уколов. Из них 12 402 прививок от COVID-19 провели накануне, сообщает «Новости-Грузия».
Возобновился процесс эвакуации туристов и местных жителей из Тушетии
Возобновился процесс эвакуации туристов и местных жителей из высокогорного региона Тушетии. Еще 50 человек были перевезены вертолетом Управления пограничной полиции МВД Грузии из села Омало в аэропорт Телави, сообщает Общественный вещатель.
«Выполнен один рейс, перевезено 50 человек. Будет совершено еще два полета. Жителей и туристов свозят на автомобилях в село Омало, откуда их вывозят вертолетом», - рассказал губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.
24 сентября оползни повредили автомобильную дорогу в Тушетии, из-за чего в высокогорном регионе застряли группы туристов, в том числе иностранных, и местные жители, которые не могут выехать по своим делам. МВД Грузии начало эвакуацию граждан вертолетами пограничной полиции.
Мали планирует сотрудничество с ЧВК из России несмотря на протесты Франции
Власти Мали обратились к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга во время выступления на заседании в ОНН отметил, что идет на сотрудничество с ЧВК из-за пустоты, возникшей после решения Франции сократить свое военное присутствие в африканской стране и завершить операцию «Бархан».
Ранее несколько в СМИ появилась информация о том, что власти Мали готовятся подписать соглашение с «ЧВК Вагнера» для обучения малийской армии и охраны высокопоставленных лиц. Тогда Бамако заявил, что вели переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей достигнуто не было. Москва сообщила, что не имеет отношения к обращению малийских властей к ЧВК.
После этого власти Франции и Германии пригрозили вывести своих военных из страны. Такую позицию поддержали и главы Минобороны 13 европейских стран. В ЕС пригрозили разорвать отношения с Мали в случае заключения контракта с ЧВК.
Ранее Франция решила сократить число своих военных в Мали – с пяти тысяч до нескольких сотен, но пока не начала вывод войск. По данным AFP, Париж опасается, что сделка с «ЧВК Вагнера» может подорвать антитеррористическую операцию Франции в этой стране.
«Частная военная компания Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.
«ЧВК Вагнера» связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Москва отрицает причастность к этой ЧВК. Наемничество в России запрещено.
Президент Грузии прибыла во Францию с рабочим визитом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посещает Францию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. Зурабишвили примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией.
«26 сентября во Дворце инвалидов в Париже состоится торжественная церемония, посвященная памяти вице-полковника Дмитрия Амилахвари. Глава государства обратится к приглашенным гостям, представителям грузинской диаспоры и потомкам Амилахвари», - сообщает пресс-служба.
Кроме того, Музею 13-й бригады Французского иностранного легиона будет передан бюст Дмитрия Амилахвари, изготовленный скульптором Гурамом Николадзе.
Президент Грузии посмертно наградит нескольких представителей грузинской диаспоры в Париже и вручит государственные награды им потомкам. Планируется, что Зурабишвили примет участие в церемонии зажжения вечного огня у Триумфальной арки в честь памяти павших во имя Франции воинов, говорится в официальном сообщении.
В Германии проходят выборы в бундестаг - без Ангелы Меркель
В Германии в воскресенье, 26 сентября, проходят парламентские выборы - впервые за 16 лет без участия действующего канцлера ФРГ. Ангела Меркель в 2018 году сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом и заявила об уходе из политики после четвертого срока на посту канцлера.
Выборы в Германии непрямые. Это означает, что граждане выбирают не канцлера, а партию, которая представила кандидата на пост главы бундестага.
За пост канцлера борются три претендента от наиболее популярных политических организаций – Армин Ланшет, председатель Христианско-демократического союза; Олаф Шольц, действующий вице-канцлер и член Социал-демократической партии и Анналена Бербок от партии «Зеленых». Наблюдатели называют исход выборов неочевидным из-за небольшого разрыва между ними.
Согласно соцопросам, в бундестаг могут пройти шесть партий. Это консервативный блок христианских демократов и Христианско-социального союза, левоцентристская Социально-демократическая партия, левые либералы из блока «Союз 90/Зеленые», либеральная Свободно-демократическая партия Германии, «Левые» и правые популисты из партии «Альтернатива для Германии». По прогнозам, по сравнению с выборами 2017 года правящие консерваторы могут потерять до трети голосов. Больше голосов в новом бундестаге может оказаться у «Зеленых». Всего в выборах участвуют более 50 партий и движений.
В правительстве Германии 598 мест, но по итогам прошлых выборов в бундестаг прошли более 700 депутатов. В этом году там может оказаться более 800 человек.
Голосовать в ФРГ можно и по почте. На прошлых выборах этим правом воспользовалась треть избирателей. В этом году из-за пандемии коронавируса проголосовать по почте могут более половины граждан.
Коронавирус в Абхазии: 88 новых случаев, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 370 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 88 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 64 пациента, состояние 10 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались два пациента: мужчина 1958 г.р. и женщина 1936 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 353 человека. Зарегистрировано 413 летальных случаев. Выздоровели 22 404 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 1 132 новых случая заражения, скончались 30 человек
В Грузии за минувшие сутки выявили 1 132 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 20,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,44%, за последние две недели – 6,49%, а за последнюю неделю – 6,04%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 606 492.
Более 37% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 419. В Имерети выявили 172 случая заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 156, в Шида Картли – 156, в Кахети – 151, в Квемо Картли – 102, в Аджарии – 73, в Самцхе-Джавахети – 29, в Мцхета-Мтианети – 12, в Гурии – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
От ковида умерли еще 30 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 8 817.
Выздоровели 2 956 человек, их общее число выросло до 576 498.
На данный момент в Грузии 21 151 активный случай коронавируса. Из них 4 602 пациента (около 22%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 052 больных тяжелое, 289 подключены к аппаратам ИВЛ. 840 граждан (около 4% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 15 709 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 45 человек, а в самоизоляции – более 18,4 тысячи.
Грузинский борец Двалишвили нокаутировал бразильца Мораеса на турнире UFC 266
Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили одержал победу над Марлоном Мораесом из Бразилии на 266-м номерном турнире промоушена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 266).
Схватка в Лас-Вегасе (США) не продлилась и двух раундов: поединок завершился техническим нокаутом.
Для Двалишвили эта победа стала седьмой подряд. Всего он провел на UFC девять боев. Теперь грузинский спортсмен практически обеспечил себе место в топ-10 легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата, сообщает «Новости-Грузия».
«Я тренируюсь с лучшими, поэтому я здесь, поэтому у меня семь побед подряд. Он [Мораес] потряс меня. Это может случиться с любым, но я воин. Я попросил рефери не вмешиваться в бой до тех пор, пока я не окажусь при смерти. (…) С кем я буду драться дальше? Это вы мне подскажите, с кем мне стоит подраться. UFC может позвонить мне в любое время. Я готов к еще одному поединку», – сказал Двалишвили в интервью после боя.
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз»
Фильм «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики получил главный приз 32-го кинофестиваля «Кинотавра», сообщает РБК.
Картина рассказывает о двух влюбленных – Коле и Саше – которые прячутся ото всех в старом доме посреди леса. Идиллию нарушают ночные кошмары Саши: героине снится, что ее накрывает огромной волной. Однажды они встречают загадочную супружескую пару, с помощью которых пытаются разобраться в своих чувствах.
Приз за лучшую режиссуру достался якутскому режиссеру Владимиру Мункуеву за фильм «Нуучча».
Павел Деревянко отмечен за лучшую мужскую роль в картине «Подельники» Евгения Григорьева, Ольга Бодрова (дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего) – за главную женскую роль в «Море волнуется раз».
Фильм «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чуповаполучил приз имени Григория Горина за лучший сценарий. Лучшим дебютом признана работа Романа Васьянова «Общага».
- 32-й фестиваль «Кинотавр» прошел в Сочи с 18 по 25 сентября. Жюри в этом году возглавляла актриса Чулпан Хаматова.
- Кинофестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. До 2011 года в конкурсе полнометражного кино могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был изменен. Теперь в нем может принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия.
Грузинские фигуристы завоевали две лицензии на Олимпиаду в Пекине
Грузинские фигуристы получили сразу две олимпийских лицензии на Игры 2022 года в Пекине в соревнованиях спортивных пар, сообщает «Новости-Грузия».
По итогам короткой и произвольной программ на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе Карина Сафина и Лука Берулава в сумме набрали 178,16 балла, а дуэт Георгия Ревия и Марии Казаковой 173,2 балла. Таким образом обе пары, представляющие Грузию, заработали бронзовые медали.
После турнира Nebelhorn Trophy у сборной Грузии по фигурному катанию четыре лицензии на Олимпиаду в Пекине – это беспрецедентный результат. Так много путевок на Игры у грузинских фигуристов еще никогда не было.
В частности, помимо двух пар, в мужском одиночном катании на Играх 2022 года от Грузии выступит Морис Квителашвили, а в женском – Алина Урушадзе.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
Владимир Путин провел видеоконференцию с лидерами партий, прошедшими в Госдуму. Президент России заявил, что выборы прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Претензии к электронному голосованию, по мнению Путина, есть лишь у тех, кому »не понравился результат». Он подчеркнул высокую явку, а также отметил, что впервые с 1999 года в Думе появится пятая партия.
На посту спикера Госдумы восьмого созыва Путин предложил оставить Вячеслава Володина. Кроме того, президент отметил ряд задач, которые стоят перед депутатами. Это борьба с бедностью, повышение уровня здравоохранения и образования.
Накануне встречи лидер КПФР Геннадий Зюганов говорил журналистам, что намерен раскритиковать прошедшие выборы. Но оказался на эту тему немногословным.
«Трехдневка и административка, связанная с дистанционным электронным голосованием, порушит, во-первых, доверие, а во-вторых, снесет и политическую систему», – заявил Зюганов в разговоре с Путиным. Главной проблемой, стоящей перед Россией, лидер КПРФ назвал вымирание населения.
Про митинги упомянул и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своем выступлении он предложил отправить всех, кто бунтовал на Пушкинской площади 25 сентября, «в ссылку» в Магадан, чтобы они строили новые города в Сибири. Так протестующие, по мнению Жириновского, «больше бунтовать не будут». На что Владимир Путин ответил, что и работать они не будут.
Более десятка домов в Западной Грузии остались без крыш и окон после смерча
Смерч сорвал крыши более десятка жилых домов в Потийском и Хобском муниципалитетах в Западной Грузии, сообщает телеканал «Мтавари».
Стихия продолжалась примерно полторы минуты. Порывистый ветер срывал окна и кровли. В результате смерча повалены деревья, повреждены сельхозугодья, десятки семей остались без электроэнергии.
В двух селах Хобского муниципалитета – Патара Поти и Учагари без крыш остались 13 домов. В черноморском городе Поти пострадали три семьи. Кроме того, были повреждены несколько грузовых контейнеров в порту.
Местные власти заявляют, что на местах мобилизованы соответствующие службы, группы пожарных-спасателей и аварийные бригады энергораспределительной компании Energo Pro-Georgia.
«Временно крыши перекрывают кровельными материалами. Специальная комиссия изучает ущерб, нанесенный стихийным бедствием, после чего пострадавшим семьям будет оказана соответствующая помощь», - сказали в мэрии Поти.
В мэрии Хобского муниципалитета, где сразу после смерча начался ливневый дождь, обещают, что никто из пострадавших не останется на улице. «Они будут переселены в разные семьи. Также создана комиссия для оценки ущерба и оказания соответствующей помощи населению», - сказал журналистам и.о. мэра района Махаре Чокорая.
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