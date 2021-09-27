Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов прибыл в Абхазию

Сегодня, 27 сентября исполняется 28 лет со дня падения Сухуми. В память о погибших в вооруженном конфликте в Грузии приспущены флаги над административными зданиями, в том числе администрацией правительства.

Чтобы почтить память погибших во время военных действий, члены Кабмина и рядовые граждане сегодня по традиции посещают Мемориал погибшим в боях за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси.

Падение Сухуми стало финалом длившегося 13 месяцев вооруженного конфликта. 16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила условия Сочинского соглашения по прекращению огня, заключенного при посредничестве России, и начала штурм Сухуми с участием северокавказских вооруженных формирований. Битва за город продолжалась 11 дней. Сухуми пал 27 сентября после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.

К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией республики, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.

В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.