Бибилов в Абхазии: «Признание наших государств – это необратимый процесс»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в городе Гагра возложил цветы к памятнику добровольцам из Южной Осетии, погибшим во время грузино-абхазской войны. В беседе с журналистами он заявил, что «абхазы и осетины являются братьями». Бибилов назвал необратимым процессом признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

«Я всегда говорю, что признание наших государств – это необратимый процесс, и нет разницы – через год это будет или два. Признание со стороны Сирии этому свидетельство. Нас признают и будут признавать. В этом у меня никаких сомнений нет. Абхазия, Южная Осетия и Российская Федерация совместно работают над этим», – сказал он.

По словам Бибилова, он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости, а также проведет переговоры с абхазским лидером Асланом Бжания.

«Мы обсудим с президентом вопросы, связанные с экономическим развитием. У нас есть определенные наработки, касающиеся двусторонних взаимоотношений по линии культуры, спорта, образования. То есть, существует спектр вопросов, которые без сомнения мы будем обсуждать», – отметил Бибилов.

Абхазские лидеры, между тем, возложили цветы к Мемориалу погибшим в войне 1992-1993 гг. Президент Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с 28-й годовщиной «освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии».

«27 сентября 1993 года ценой больших жертв, забирая у врага переулок за переулком, спустя 11 дней с начала освободительной операции, наши войска наконец водрузили государственный флаг над столицей Абхазии. Естественным следствием, вытекающим из этого славного события, явилось победоносное наступление по освобождению всей территории страны. Именно в этот день был положен конец уничтожению памятников нашей древней истории, сжиганию архивов и музеев, попыткам стереть память о нашем народе и исказить историю», – отметил Бжания.