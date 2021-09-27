Большой брат вступает в законную силу

Грузинский интернет будет контролироваться спецслужбами – если будут приняты поправки, предложенные правящей партией в закон «Об информационной безопасности». При этом лидеры «Грузинской мечты» дистанцируются от скандала, связанного с утечкой секретных материалов.

Глава СГБ Григол Лилуашвили сегодня впервые появился на публике после скандальной утечки, но вдаваться в подробности он не стал. Да и полиция не позволила журналистам приблизиться к нему на траурных мероприятиях в годовщину падения Сухуми. И только вопрос о его возможной отставке вынудил Лилуашвили перейти в атаку.

«Я при чем? Не буду же я допрашивать сам себя? Расследование вскроет всю глубину запланированной провокации. Наберитесь терпения, прокуратура допрашивает сотрудников СГБ, результаты никто не будет скрывать, ждите, мы проверим всех», – проговорил он на ходу представителям СМИ.

Позже выяснилось, что для премьер-министра Ираклия Гарибашвили вопроса с утечкой документации вообще не существует:

«Если вы имеете в виду фабрикацию утечки от оппозиционных телеканалов, то я рассматриваю это как спланированную атаку на церковь и государство. В рамках закона прослушивание ведется во всех странах, и мы не являемся исключением. Да, мы прослушиваем, но в рамках закона».

Судя по риторике властей, результаты расследования общественность вряд ли получит в скором времени. Между тем с 30 декабря Служба госбезопасности может получить неограниченный и упрощенный доступ к личным данным и переписке любого гражданина. Эта обязанность будет делегирована Оперативно-техническому агентству (OTA) при СГБ.

Оперативно-техническое агентство будет уполномочено осуществлять определенные виды деятельности в отношении субъектов, которые должны быть защищены с точки зрения кибербезопасности. К первой категории относятся государственные учреждения, ко второй категории относятся операторы связи – например, интернет-провайдеры, телекоммуникационные компании, а к третьей – юридические лица частного права, в том числе банки.

То есть, по сути, с нового года действия спецслужбы оказываются вне зоны контроля, а полный доступ к сети провайдера означает, что при желании любой работник OTA без санкций суда может просматривать переписку и личные данные любого пользователя интернет-провайдера. Эти полномочия были в срочном порядке расширены в результате внесения 11 июня поправок в закон «Об информационной безопасности».

Институт развития свободы информации, как и многие другие неправительственные организации, указывает, что содержание изменений неконституционно, поскольку нарушает право граждан на неприкосновенность частной жизни.

«Этот закон коренным образом меняет архитектуру кибербезопасности в стране. Оперативно-техническое агентство становится координирующим и контролирующим органом», – заявила Радио Свободе Теона Турашвили, аналитик Института развития свободы информации (IDFI). Изменения идут вразрез с обязательствами ЕС, уточнила эксперт.

По словам Ники Симонишвили, председателя «Ассоциации молодых юристов», наряду с огромной «офлайновой» властью «тотальный контроль» над интернетом перейдет в руки СГБ.

Согласно закону «Об информационной безопасности», контроль над государственными учреждениями и интернет-провайдерами будет ужесточен, поскольку они являются «субъектами критически важной информации», говорится в пояснительной записке к закону.

Власти мотивируют принятие закона защитой кибербезопасности страны. В ответ критики предупреждают, что за СГБ не будет никакого контроля.

Кто будет контролировать сам OTA, кто будет определять, что можно просматривать, а что нет?

«Никто, – отвечает Теона Турашвили. – В законе не уточнено, какую ответственность ОТА будет нести перед другими агентствами. Государственная инспекция, которая непосредственно отвечает за защиту персональных данных, также оставлена "вне игры"».

То есть при желании сотрудники правоохранительных органов смогут легко прочитать, например, вашу электронную почту или узнать, к каким сайтам вы обращались с рабочего компьютера. А доступ к сети провайдера означает, что при желании любой работник OTA может просматривать переписку и личные данные.

Напомним, против принятия закона в таком виде с 2017 года выступали как неправительственный сектор, так и оппозиция. Дело рассматривал Конституционный суд, впрочем, безрезультатно.

12 сентября десятки гигабайт просочившейся из СГБ информации содержали диалоги прослушек. Противники изменений опасаются, что после 30 декабря СГБ сможет законно делать то, что теперь формально нарушает существующие законы.