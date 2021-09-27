Слишком горячая линия. На эргнетской встрече обсудили цнелисский вопрос

На встрече в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов, которая прошла сегодня в Эргнете, югоосетинская сторона потребовала убрать грузинский полицейский пост в районе села Цнелис и констатировала ухудшение работы «горячей телефонной линии» из-за необоснованной активности грузинской стороны.

Тематика встречи, по словам руководителя югоосетинской делегации МПРИ Егора Кочиева, мало отличалась от всех предыдущих встреч:

«Основная тематика сегодняшней встречи – это вопросы, связанные с пандемией, это, как правило, бывает первый вопрос. Второй вопрос, а точнее тема – вторая тема, – это вопросы, связанные с безопасностью, это касается многих моментов: это и нарушения границы, и полеты беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых летательных аппаратов, это порча информационных знаков, информирующих о наличие государственной границы. Я перечислил темы, которые поднимает югоосетинская сторона.

– В каком ракурсе вы рассматриваете на МПРИ тему пандемии?

– На МПРИ это бывает как информационная сессия: и грузинская, и югоосетинская стороны предоставляют факты, касающиеся ситуации с пандемией COVID-19. Грузинская сторона приводит данные о заболевших, данные о тех, кто находится на стационарном лечении, общие данные по заболевшим и выздоровевшим. Почти такой же информацией делится и югоосетинская сторона».

Тема незаконно выставленного полицейского поста в районе югоосетинского села Уиста (Цнелис), по словам Егора Кочиева, была поднята уже в который раз:

«Этот вопрос всегда бывает у нас одним из наиважнейших, потому что ситуация с выставленным грузинским постом является дестабилизирующей ситуацией не только в Знаурском районе, но и в регионе в целом. Вопрос поднимается по урегулированию этой ситуации. И самым главным требованием и пожеланием югоосетинской стороны является вывод грузинского поста полиции с территории республики Южная Осетия. С тех пор ничего не меняется, почему-то международные наблюдатели, международные представители, сотрудники-модераторы от ОБСЕ ждут первых шагов от представителей Южной Осетии. Совершенно непонятно, почему они ждут этих шагов от нас, потому что пост был выставлен грузинским руководством, грузинские полицейские выставили этот пост.

– Что они имеют в виду под первыми шагами? Чего они от вас ждут?

– Они от нас ждут очень многого. Скажем так, они озвучивают: а будут ли открыты пункты пересечения границы? – к примеру, поскольку одна из причин закрытия пунктов пересечения как раз связана с дестабилизацией обстановки в районе села Цнелис. Вторым пунктом они спрашивают, что будет с силами, которые выставлены югоосетинской стороной в ответ на выставление грузинского поста. На что мы отвечаем, что если будет выведен грузинский пост, то, соответственно, мы тоже пойдем навстречу в плане разрядки обстановки».

Наземные инциденты по нарушению границы, продолжил глава югоосетинской делегации МПРИ, уже давно отработаны и решаются в оперативном порядке: люди, задержанные за нарушение границы, как правило, выдворяются за пределы Южной Осетии без штрафных санкций. При повторном нарушении к нарушителям применяются более серьезные санкции – как правило, это штраф, после чего человек выдворяется за пределы республики. Если это неоднократные нарушения и там имеют место быть другие правонарушения, к примеру, контрабанда сигарет, то к ним применяются более суровые меры, ведется разбирательство, следствие и дело передается в суд.

Нарушают границу не только люди, – продолжил Егор Кочиев, – но и летательные аппараты, один из инцидентов особо разбирался сегодня на встрече в рамках этого формата.

«Я остановлюсь на инциденте с пилотируемым летательным аппаратом, это грузинский вертолет. Как раз происходило в районе населенного пункта Цнелис – вертолет вторгся в воздушное пространство республики Южная Осетия. И на наш запрос по грузинской линии грузинские представители не подтвердили данный факт. После чего я обратился к международным наблюдателям, зная, что они находятся как раз на незаконно выставленном грузинском посту, с просьбой либо подтвердить, либо опровергнут данный факт. На что международные наблюдатели промолчали, не ответили – ни подтвердив, ни опровергнув. На сегодняшней встрече в формате МПРИ факты, которые были мною изложены, вынудили грузинскую сторону признать, что летал вертолет в этом районе. И международные наблюдатели тоже подтвердили факт этого полета. На что мы выразили серьезную обеспокоенность тем, что по запросу горячей линии в ответ на наше обращение нас вводят в заблуждение: одни не подтверждают, а другие замалчивают этот факт. Это, как сегодня было отмечено, вызывает серьезную обеспокоенность у властей РЮО, у представителей РЮО. И если такое будет продолжаться, то это станет предметом широкого обсуждения на площадке Женевских международных дискуссий.

– Что касается горячей линии. Как проходит работа в рамках МПРИ по горячей телефонной линии?

– Горячая линия – очень важный механизм. Она способствует разрешению инцидентов, причем это происходит в оперативном порядке. Однако и там наметились тенденции к ухудшению, потому что очень часто грузинской стороной горячая линия активируется по несуществующим проблемам. Делается ли это ради галочки, не знаю, ради того, чтобы обозначить какой-то вопрос международным наблюдателям, поскольку они являются «держателями» горячей линии и все вопросы мы передаем через них. Могу привести пример – обращение по горячей линии: в районе югоосетинского села Мугут работниками дорожной службы проводился ремонт дороги, и грузинской стороной была активирована горячая линия по вопросу, как они его называют, «незаконной бордеризации». Какое отношение имеет к этому ремонт дорог, мы не понимаем. Скажем еще, 18 августа никаких работ не проводилось на государственной границе, однако же грузинскими представителями была вновь активирована горяча линия по все той же пресловутой «незаконной бордеризации». В районе села Гвиргина РЮО велась заготовка сена местными жителями. То есть выполнялись банальные сельхозработы, и опять грузинская сторона выразила свое недовольство, что ведутся какие-то там работы, которые якобы нарушают безопасность и являются провокационными».

Реакция на эту дезинформацию, сказал Кочиев, была также высказана югоосетинской стороной. Всего, по подсчетам Кочиева, подобных звонков за один месяц август он насчитал восемь.

На предстоящем в середине октября очередном раунде Женевских дискуссий, в связи с болезнью полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джиоева, делегацию решением руководства республики возглавит Константин Кочиев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия