В Грузии семейные врачи получат денежные бонусы за вакцинацию граждан старше 60 лет

Семейные врачи и медсестры, по рекомендациям которых граждане старше 60 лет будут вакцинированы от коронавируса, получат дополнительное денежное вознаграждение, заявила сегодня, 28 сентября, на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Минздрав Грузии в ближайшее время представит новую схему, которая предусматривает большее участие семейных врачей и медсестер в процесс вакцинации лиц старше 60 лет. Габуния пояснила, что схема предусматривает рост зарплаты семейных врачей и медсестер, чтобы у них появилось больше стимула и мотивации в процессе работы. В Минздраве называют вакцинацию людей старше 60 лет особенно приоритетной, так как они входят в группу риска.

В Минздраве считают, что бонусы позволят улучшить низкие показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет. В ведомстве отметили, что особенно сократился показатель вакцинации среди граждан, уже привившихся первой дозой.

«По сравнению с началом сентября, в течение последней недели темп вакцинации снижен. В течение последней недели в день проводят около 11-12 тысяч прививок. В основном, это те, кто пришел на вторую дозу прививки. Сегодня особенно важно повысить показатель вакцинации, ее темп, чтобы быстро пройти оставшийся период этой волны и избежать ожидаемой пятой волны», - подчеркнула Габуния.

Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что в том случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, то и во время следующей волны будут переполненные госпитали и высокий показатель летальности.

На сегодняшний день показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет 21%, и это очень низкий показатель, отмечают в Минздраве, сообщает «Новости-Грузия».