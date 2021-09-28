Георгий Гахария двойного назначения

Муниципальные выборы в Грузии могут обернуться провалом «Грузинской мечты» и триумфом бывшего премьера Георгия Гахария – таковы данные соцопроса Edison Research, проведенного по заказу оппозиционной телекомпании «Формула». Однако оптимистичные для оппозиции цифры могут обернуться прологом к ее проблемам, предупреждают аналитики.

Если бы местные выборы состоялись сегодня, 36% проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 27% – за «Единое национальное движение» и 11% предпочли бы партию «За Грузию» Георгия Гахария. При этом «Лейбористская партия, «Гирчи» – Больше свободы» и «Лело» набирают по 4%. Если итоги выборов совпадут с результатами исследования Edison Research, партия власти рискует остаться в меньшинстве в местных органах власти.

Согласно этому же исследованию, явка избирателей может также оказаться беспрецедентной для местных выборов последних лет – 76% опрошенных готовы пойти на выборы и только 6% точно проигнорируют их.

Что касается предпочтений на выборах мэра Тбилиси, в котором проживает треть избирателей Грузии, то за Каху Каладзе готовы проголосовать 43%, за Нику Мелия – 30%, за Георгия Гахария – 12%, и это означает продолжение борьбы во втором туре. Но – важная деталь: 12% избирателей, голосовавших за «Грузинскую мечту» на выборах 2020 года, теперь готовы поддержать партию Гахария, а еще 4% – «Национальное движение».

Эти данные несколько отличаются от исследования IPSOS, опубликованного позавчера и проведенного по заказу ТВ «Мтавари». В них по всей стране за «Грузинскую мечту» готовы проголосовать 35%, за «Нацдвижение» – 30%. А еще 9% – за партию Георгия Гахария «За Грузию», хотя в главном они едины: по обоим опросам партия власти не преодолевает психологический барьер в 43%, который зафиксирован в т.н. соглашении Мишеля от 19 апреля, как условия назначения досрочных выборов в парламент Грузии.

По мнению одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, крах «Грузинской мечты» неминуем:

«Обстоятельства указывают на то, что оппозиция побеждает, и это подтверждается как опросами международных организаций, так и нашими внутренними исследованиями. Это прекрасно знают в «Грузинской мечте», поэтому они форсировано покинули соглашение Мишеля. Мы не сомневаемся, что они не дотянут до 43 процентов».

Традиционно в партии власти считают, что ни один из соцопросов не заслуживает внимания и «Грузинская мечта» победит уже в первом туре. Своими соображениями на этот счет с журналистами поделился премьер-министр Ираклий Гарибашвили:

«За Edison Research, Ipsos и всеми эти названиями скрываются интересы Саакашвили. Они просто меняют вывеску этих исследований, и проводил их Леван Тархнишвили, который был председателем ЦИК во время президентства Михаила Саакашвили и который имеет репутацию главного фальсификатора выборов. У этих опросов нулевая достоверность, что уже было подтверждено на семи выборах. Эти манипуляции служат одной цели – использовать такие цифры для формирования мнений избирателей, но все увидят, что главный итог основного опроса будет опубликован 2 октября, в нашу пользу».

Основатель Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе выделил несколько моментов, заслуживающих внимания:

«Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, «Грузинская мечта» не дотянет до 43 процентов, а в крупных городах, по всей видимости, будут вторые туры. К тому же очевидно, что альянс патриархии с властью значительно ослаблен после утечек документов СГБ, содержащих массовые факты слежки за духовенством. Ну и, конечно, фактор Георгия Гахария, который сохранил двухзначную поддержку, забрав голоса партии власти, что означает его включенность в формирование будущего расклада».

Однако некоторые оппозиционеры отмечают, что, несмотря на оптимистические итоги опросов для оппозиции, далеко не все идет так гладко, в особенности учитывая фактор неожиданного прихода Гахария в оппозицию. По мнению Яго Хвичия, представителя партии «Гирчи», возможно, после второго тура Гахария переметнется на сторону партии власти, получив взамен формирования коалиционного большинства с «Грузинской мечтой» значительные рычагов влияния на политическом поле.