Большая перемена: от экрана компьютера к классной комнате

4 октября во всей Грузии возобновится очный учебный процесс. К работе вернутся и детские сады. В Минобразования заявляют, что около 65% педагогов уже привились.

C 4 октября для всех школьников, включая первоклашек, вводится правило: в здании школы все они должны находиться в масках. То же касается учителей и администрации, впрочем, для них это правило действовало и ранее. Малышам – воспитанникам детских садов, которые также с 4-го вернутся к работе, носить маски не придется.

Ранее заявлялось, что для возобновления очного учебного процесса необходимо, чтобы вакцинацию прошли 80% преподавателей.

Впрочем, по словам главы Минобразования Михаила Чхенкели, в настоящее время этот показатель составляет около 65%.

«Наше министерство совместно с UNICEF продолжает интенсивную работу, чтобы педагоги и весь школьный персонал были максимально привиты. Но я хочу еще раз подчеркнуть: для детей очень важно, чтобы и родители были привиты. Поэтому я очень прошу родителей вакцинироваться, чтобы у наших детей была возможность (учиться в классах)», – сказал министр.

Учебный год начался еще 15 сентября, правда, из-за сложной эпидемиологической ситуации – дистанционно. Поначалу власти заявляли, что перейти на очный режим смогут только школы тех городов и сел, где показатель выявляемости составит не более 4%. Однако, согласно решению, объявленному сегодня, в классные комнаты смогут вернуться ученики всех школ без исключения. Суточный показатель выявляемости тем временем в масштабах страны за последние две недели составляет 6,32%.

Замглавы Минздрава Тамар Габуния говорит, что эпидемиологические риски сохранятся до конца пандемии, но это не значит, что нужно отказываться от возобновления очного учебного процесса. В то же время, по словам замминистра, чтобы избежать очередной вспышки эпидемии, необходимо, чтобы темп вакцинации значительно увеличился.

«Довольно хороший показатель вакцинации у нас есть среди сотрудников школ, ожидается, что он даст нам возможность предотвратить (распространение инфекции в учебных заведениях). Исходя из того, что сегодня о вакцинации детей речь не идет, естественно, лучшая защита для них – это вакцинация их окружения. Поэтому это призыв и просьба к родителям: привиться, если они этого еще не сделали. Сегодня важно избежать ухудшения эпидемиологической ситуации, чтобы открытые школы оставались такими стабильно, на протяжении всего учебного процесса. Вакцинация и использование масок – это два главных решения в этой ситуации», – сказала Тамар Габуния.

В центре по контролю заболеваемости заявляют, что скоро в стране начнут прививать подростков в возрасте от 12 до 15 лет. По словам главы центра Амирана Гамкрелидзе, в настоящее время обсуждается два варианта:

«Мы не выдумываем велосипед. Один из подходов – это всеобщая вакцинация, когда прививаются все дети в возрасте от 12 до 15 лет, а второй – т.н. британский, когда вакцинируются только дети с соответствующими показаниями, их список довольно длинный».

Существенно снижающийся темп вакцинации, по словам Амирана Гамкрелидзе, не дает оснований полагать, что к концу года будут привиты, как это планировалось, 60% взрослого населения. Центр подготовил пакет рекомендаций, призванных ускорить процесс. Он среди прочего предусматривает механизм обязательной вакцинации – предположительно, для определенных групп общества.

«Примерно миллион человек привились первой дозой. При усиленной коммуникации по своему желанию на прививку, по нашим расчетам, придут еще около 150-200 тысяч человек, не больше (…) Существуют прямые механизмы – когда ты законом обязываешь человека (привиться), и непрямые механизмы, они апробированы во многих странах. Надеюсь, эти решения примут и у нас. Ведется серьезное обсуждение».

Также, по словам Амирана Гамкрелидзе, сельские врачи и врачи первичного звена здравоохранения будут получать надбавки к зарплатам за каждого пациента, которого они убедят вакцинироваться.

По данным на 28 сентября, полный курс вакцинации прошли 27,5% взрослого населения Грузии. За минувшие сутки было выявлено 2186 новых случаев ковида. 40 человек скончались.