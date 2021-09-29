Азербайджанский этап челночной дипломатии грузинского премьера

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил с рабочим визитом Азербайджан. Основной акцент официальных встреч был сделан на экономических вопросах. Но истинной причиной поездки наблюдатели называют желание грузинского премьера примерить на себя статус миротворца.

Едва успев вернуться из Нью-Йорка, грузинский премьер отправился с рабочим визитом в Азербайджан, несмотря на то, что до выборов в органы местного самоуправления, которые многие называют своеобразным референдумом, остается меньше недели. Официальные итоги однодневной поездки многим показались довольно странными – Тбилиси и Баку заключили ряд соглашений экономического характера, явно несоответствующих уровню визита. В частности, соглашение о сотрудничестве в области стандартизации и метрологии. То есть Гарибашвили решил вопросы, которые могли бы решиться на уровне министров или даже рабочих групп.

Тем не менее поездка, особенно в такой напряженный для Грузии момент, состоялась. И на то явно были причины, лежащие несколько в иной плоскости. По мнению наблюдателей, грузинский премьер прибыл в Баку с посреднической миссией. Пообщавшись сначала с армянским премьером Николом Пашиняном в Батуми, затем с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке, Гарибашвили приехал в Баку и довольно долго общался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. К слову, оба политика предпочли выбрать языком общения английский.

«Сегодня мы продолжаем активный политический диалог между двумя братскими народами. Мы очень тесно сотрудничаем в контексте внешней политики нашего региона. Наши отношения полезны не только для наших народов, но и для всего региона», – заявил Ильхам Алиев.

В ответ грузинский премьер заверил:

«Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это станет фундаментом для мощного экономического развития».

Какие конкретно вопросы обсуждали Гарибашвили и Алиев, неизвестно, встреча прошла за закрытыми дверями. Но о том, что глава грузинского правительства всерьез поверил в собственные посреднические возможности в контексте карабахского конфликта, говорит его собственный комментарий, сделанный перед отлетом в Баку:

«Впервые за 30 лет при моем посредничестве и при участии американских партнеров и друзей был создан успешный прецедент, когда Грузия осуществляла медиацию между нашими братскими, соседними странами – Арменией и Азербайджаном. Тогда этот успешный пример сотрудничества и посредничества состоялся. Этот факт получил широкое признание и одобрение правительства США и Европейского Союза. У нас было одобрение со всех сторон, именно этим продиктовано наше желание довести процесс до конца».

Ранее, выступая на Генассамблее ООН, Гарибашвили озвучил идею «Южнокавказской мирной инициативы», которая, по задумке грузинских властей, может вывести страну на новый международный уровень. В идеале Тбилиси хочет закрепить за собой статус главной переговорной площадки для решения региональных вопросов.

Эти амбиции стали возможными после того, как авторитетные международные организации, по мнению бывшего советника 4-го президента Грузии по международным отношениям, профессора Тенгиза Пхаладзе, не смогли обеспечить решение конфликта:

«Наверное, один из самых важных уроков Карабаха в том, что он еще раз показал малую эффективность или малую дееспособность международных организаций. И показал тенденцию к уменьшению роли международных организаций в урегулировании конфликтов. Это очень опасная тенденция, потому что те органы безопасности, которые в принципе составляют международную архитектуру безопасности, в первую очередь я имею в виду ООН и ОБСЕ, не способны реально осуществить превенцию конфликта и то реагирование, которое могло бы привести не к замораживанию, а к решению».

И сегодня, несмотря на то, что падение авторитетов международных организаций не может быть позитивным фактором, для Грузии тем не менее появился реальный шанс стать действительно важным звеном решения хотя бы одного конфликта, так как истинной задачей Тбилиси, по мнению Тенгиза Пхаладзе, является реальное примирение Армении и Азербайджана. И это пойдет на пользу всем трем странам:

«Долгосрочные интересы исходят из того, что этим государствам суждено жить вместе, и для полноценного развития они нуждаются друг в друге. И в этом плане Грузия имеет очень большой потенциал: быть как раз той площадкой, где эти интересы могут не только пересекаться, но и осуществляться».

По мнению Пхаладзе, во время и после второй карабахской войны Грузия заняла единственно правильную позицию, пытаясь выступить в роли посредника и сохраняя при этом подчеркнутый нейтралитет. И это, несмотря на попытки обвинить Тбилиси в транзите вооружений для той или иной стороны конфликта, удалось. При этом и Ереван, и Баку, судя по последним заявлениям, вполне устраивает Тбилиси в качестве площадки для диалога, пусть пока и неофициальной.

К слову, премьер-министр Грузии уже анонсировал визит в Армению.