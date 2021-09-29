За два дня до выборов: ЕС просит «не раскачивать лодку»

В Грузии завершается предвыборная кампания. За два дня до голосования в местные органы самоуправления правящая сила и оппозиция каждая заявляют о своей победе. На этом фоне международные наблюдатели призывают грузинских политиков не нагнетать ситуацию и проявить добросовестность. Не обошлось и без советов проявлять сдержанность в случае возможного возвращения в Грузию третьего президента Михаила Саакашвили, которое некоторые европарламентарии считают нежелательным и в без того напряженной ситуации.

Что будет происходить через два дня и после, рассказывали журналистам два с лишним часа кандидат в мэры Тбилиси, лидер «Нацдвижения» Ника Мелия, баллотирующийся на пост вице-мэра глава «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе и претендующая на главу тбилисского сакребуло, председатель партии «Дроа» Элене Хоштария.

«2 октября «Грузинская мечта» потерпит поражение, и нанесет его грузинский народ. В следующем году назначаются новые парламентские выборы, и мы вместе с лидерами других оппозиционных партий будем у власти в коалиционном правительстве», – вкратце сформулировал Ника Мелия взгляд на будущее.

Оппозиционеры уверяли, что максимально мобилизованы для того, чтобы пресечь попытки «Грузинской мечты» подтасовать итоги выборов. Элене Хоштария, подчеркнув, что оппозиция намерена действовать исключительно мирными методами, отметила важность активности избирателя. Поведала она также о планах оппозиции после того, как закроются избирательные участки:

«Много людей на участках означает, что власти не смогут сфальсифицировать выборы. В ночь на третье октября начнут создаваться коалиционные большинства во многих местах, включая Тбилиси. Победа означает следующее: создаются коалиционные большинства и начнутся переговоры с нашими партнерами о назначении досрочных парламентских выборов».

При этом оппозиционеры отмечали, что их планы не связаны с возможным приездом третьего президента Михаила Саакашвили, который тот анонсировал накануне. Вкратце позиция по приезду Саакашвили у них следующая: третий президент имеет право вернуться на родину, его, естественно, власть арестует, но, благодаря усилиям его сторонников и международных партнеров, вскоре освободит. Лидер «Гирчи – больше свободы» говорил о том, что грузинскому избирателю пора отказаться от ожидания принца на белом коне, который все решит сам и в одночасье:

«Не будет никакого принца на белом коне – будет коалиция разных партий, с разными взглядами, их приход к общему знаменателю путем компромиссов и шагов, которые эту страну поведут вперед».

Поведал оппозиционер и о содержании кулуарных бесед с международными партнерами о 43%-ном барьере, не набрав которые «Грузинская мечта», по соглашению Шарля Мишеля, должна была провести досрочные парламентские выборы. Как утверждает Джапаридзе, несмотря на публичный отказ от соглашения Мишеля, «Грузинская мечта» якобы готова к внеочередным выборам:

«Я говорю европейцам: мне нужна с вашей стороны гарантия, что вы публично заявите о необходимости новых выборов в стране в следующем году, когда 2 октября по итогам выборов «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов. У них такой ответ: с ними согласна и «Грузинская мечта», но об этом до выборов публичных заявлений она не делает».

Ратуя за коалиционное правление, Ника Мелия, Элене Хоштария и Зураб Джапаридзе там же исключили вероятность коалиционного правительства с «Грузинской мечтой», а заодно и с партией бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию».

А сам Гахария, убеждая сегодня журналистов в своей победе как в Тбилиси, так и в регионах, предсказал и будущее «Грузинской мечты»:

«Я уверен, что «Мечта» в такой форме не сохранится, вот увидите – эти выборы пройдут и «Мечта» развалится».

В «Грузинской мечте» уверяют в противоположном – в своей победе. Попутно обвиняют оппозицию в запланированных провокациях. Руководитель избирательного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе Георгий Амилахвари сегодня ознакомил общественность с очередными итогами соцопроса, согласно которым за Каладзе готовы проголосовать почти 56,9% избирателей, за Мелия – 27,9%, за Гахария – 6,6%. Соответственно, не будет и второго тура, заключил Георгий Амилахвари:

«Как и прогнозировали, в результате активной предвыборной кампании рейтинг Кахи Каладзе вырос, и у него есть все предусловия для победы с большим преимуществом в первом же туре. В тбилисском сакребуло также лидируют все мажоритарные кандидаты "Грузинской мечты"».

Настрой грузинских политиков и предвыборная атмосфера вызывают тревогу западных партнеров. Европарламентарий Марина Кальюранд в интервью грузинской службе «Голоса Америки» призвала все политические силы до дня голосования взять публичное обязательство в том, что они примут и согласятся с оценками наблюдателей ОБСЕ и других международных организаций. Она выразила также желание, чтобы партии вернулись к соглашению Мишеля. Не обошлось и без темы возвращения в Грузию Михаила Саакашвили. В Европарламенте его идея не вызывает восторга, а европарламентарий Виола фон Крамон на своей странице в Twitter четко дала понять, что в данный момент Брюссель за Саакашвили не заступится.

«Впереди решающие выборы в поляризованной Грузии. Ни один политик не должен и дальше раскачивать лодку! Я уважаю желание г-на Саакашвили находиться в своей стране, но теперь это не будет служить интересам Грузии. ЕС не может и не будет посредником в новом ненужном кризисе», – пишет Виола фон Крамон.

К проявлению добросовестности призывают грузинских политиков прибывшие сегодня в Тбилиси группы экспертов из Международного республиканского института (IRI) и Национального демократического института (NDI).

В их совместном заявлении говорится: «Группы экспертов призывают все политические партии отстаивать демократические принципы, активно и добросовестно участвуя в выборах, а также в поствыборный период. Если стороны искренне привержены конструктивному соперничеству и диалогу, основанному на интересах граждан, Грузия сможет сохранить свое законное место среди демократий региона».

Пафос международных партнеров представители партии власти и оппозиции разделяют, но при этом не забывают указывать на то, что замечания касаются в большей степени не их, а противоборствующей стороны.