Михаил Саакашвили: «Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, спустя восемь лет»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, уже вернулся на родину. Политик написал в социальной сети Facebook: «Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, спустя восемь лет».

Как пишет грузинская служба Радио Свобода, в МВД Грузии пока не комментируют информацию о возможном нахождении Саакашвили в стране.

Ранее экс-президент Грузии сообщил, что вернется в Тбилиси из Киева 2 октября вечером - в день муниципальных выборов. Грузинские власти заявляли, что заочно осужденного судом Саакашвили сразу же арестуют, если он прибудет в страну.

Председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента Тако Чарквиани накануне заявила, что в организации, созданной для мирного возвращения Саакашвили на родину, зарегистрировались более 100 тысячи человек.

В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы. Он покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.