Саакашвили вернулся? Оппозиция говорит о провале спецслужб

В «Едином национальном движении» подтверждают, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину. Другие оппоненты властей говорят, что, если информация о прибытии политика в Грузию подтвердится, ответственность за это будет нести только партия власти, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Я действительно не был проинформирован о его маршруте. Мы все знали, что у него был четкий план возвращения в Грузию. Я был абсолютно в этом уверен с первого дня… Он действительно в Грузии, подтверждаю. И, наверно, 3 октября он присоединится к большому торжественному собранию, когда по итогам 2 октября грузинский народ и Грузия победят Бидзину Иванишвили и «Грузинскую мечту», и они уйдут из власти, а Грузия станет на путь развития», – заявил кандидат ЕНД в мэры города Сенаки Коба Накопия в эфире телеканала «Мтавари».

«Михаил Саакашвили вернулся с миром… Сегодня утром было еще раз доказано, что государства не существует, так происходит при олигархии, при таком типе правления», – заявила журналистам председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента Тако Чарквиани. Она добавила, что ожидает мирного сценария развития событий и призвала власти к «большому примирению».

«У меня нет информации о том, здесь он или нет. Подождем развития событий. Первое, скажу точно то, что говорила до этого, – все должно быть абсолютно мирно, в случае любого сценария. Ответственность за это лежит на всех, в первую очередь, на «Грузинской мечте»… Если он приехал, то «Грузинская мечта» развалилась. Самое главное, чтобы эти два дня, и последующие дни прошли абсолютно спокойно, и все должны подчиниться воле народа», – заявила журналистам председатель партии «Дроа», кандидат в мэры Тбилиси Элене Хоштария.

«Я не думаю, что он действительно осмелился бы приехать в Грузию, потому что его ждет правосудие… Если он правда приехал или приедет, вся ответственность за это лежит на «Грузинской мечте», – заявила лидер партии «Для Грузии» Натия Мезвришвили.

В беседе с телеканалом «Мтавари» сотрудница украинского офиса Саакашвили Мария Барабаш сообщила, что накануне Саакашвили покинул Киев.

«Три дня назад он собрал команду и сказал нам, что едет в Грузию, потому что сейчас переломный момент для страны, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым. Он сказал нам, что должен уехать, потому что сейчас проходит важный референдум, и он должен быть в Грузии», – сказала Барабаш.

Ранее сегодня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию. За день до муниципальных выборов экс-президент разместил два видеообращения, предположительно записанных в Батуми.

В МВД Грузии заявили, что Михаил Саакашвили госграницу не пересекал. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали действия политика «клоунадой», подчеркнув, что он не находится на территории страны.