Стрельба в Сухуми – депутата обвинили в «грубом нарушении общественного порядка»

МВД самопровозглашенной республики Абхазия обвиняет депутата парламента Гарри Кокая в «грубом нарушении общественного порядка». В заявлении ведомства говорится, что Кокая накануне вечером произвел пять выстрелов в воздух в центре Сухуми.

«Депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамович 26.06.1983 года рождения, находясь на территории, прилегающей к ресторану «Rina» на Набережной Махаджиров, осознавая, что данная территория является общественным местом, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии прохожих граждан из ранее приобретенного и хранимого при себе короткоствольного огнестрельного боевого оружия - пистолета конструкции «Glock» калибра 9х19мм, снаряженного патронами к нему в количестве 9 штук аналогичного калибра, произвел 5 выстрелов в воздух», – сказано в заявлении.

В МВД утверждают, что Кокая, при виде сотрудников милиции, «проявил явную агрессию по отношению к последним», и отказался выдать им указанное огнестрельное оружие.

«После чего, в результате внезапно возникшего конфликта с сотрудниками милиции, покинул место преступления и скрылся», – говорится в заявлении.

По информации МВД, в ходе осмотра места происшествия у входа в ресторан «Rina» были обнаружены и изъяты 5 стрелянных гильз калибра 9мм.

«А также на территории, прилегающей к Набережной Махаджиров по улице Когония, был обнаружен и изъят пистолет конструкции «Glock» калибра 9х19мм со снаряженным магазином с патронами в количестве 4 штук калибра 9мм, которые были упакованы в соответствующие конверты, опечатанные оттисками мастичной печати за надписью «СО УВД по городу Сухум», заверенные подписями приглашенных в качестве понятых граждан и следователя. Согласно ответу из УОБ МВД Республики Абхазия, пистолет системы «Glock» зарегистрирован бессрочно за гражданином Кокая Гарри Гурамовичем, поставлен на учет 05 марта 2020 года», – сказано в заявлении.

Ранее о конфликте, произошедшем в центре Сухуми, сообщили абхазские Telegram-каналы. По их данным, на месте находился и министр внутренних дел Дмитрий Дбар. По неподтвержденным данным, Гарри Кокая получил телесные повреждения.